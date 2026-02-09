Presentado libro "Made in India: La historia de Desh Bandhu Gupta, Lupin y la industria farmacéutica india"

- Se presenta en Bombay el libro "Made in India: La historia de Desh Bandhu Gupta, Lupin y la industria farmacéutica india"

BOMBAY, India, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Made in India, escrito por Sundeep Khanna y Manish Sabharwal, traza tres trayectorias extraordinarias: el auge de la industria farmacéutica india, el nacimiento y la evolución de Lupin (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) y la extraordinaria vida de su fundador, Desh Bandhu Gupta. Juntos, estos tres viajes ilustran cómo un país que antes dependía completamente de medicamentos importados se convirtió en la farmacia del mundo. El libro comparte cómo la vida de una persona, moldeada a temprana edad por la adversidad, creciendo sin privilegios ni patrocinio, alimentó de forma impredecible el hambre y el impulso para sortear un estado implacable, combinar las prioridades sanitarias nacionales con los estándares globales y construir una empresa multimillonaria cuyos medicamentos llegan a pacientes en más de 120 países.

(L to R) - Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; Vinita Gupta, Lupin; Moderator, Manish Sabharwal. (L to R) - Author Sundeep Khanna; Chiki Sarkar, Juggernaut Books; Manju D Gupta, Lupin; Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Vinita Gupta, Lupin; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Nilesh Gupta, Lupin; Author Manish Sabharwal.

Made in India muestra el camino recorrido por un joven de Rajastán, quien se convirtió en maestro, profesor y empleado farmacéutico, antes de fundar una empresa valorada en 10.000 millones de dólares. Es la historia de cómo un emprendedor improbable, a pesar de sus modelos a seguir, luchó contra el sistema y dejó la docencia y la industria farmacéutica para construir una empresa exitosa, impulsar una industria de clase mundial y convertirse en un icono empresarial para una nación.

Escrito con franqueza por el cofundador de TeamLease Services, Manish Sabharwal, y el periodista Sundeep Khanna, el libro aborda los fracasos, las crisis financieras y el impacto personal del liderazgo, junto con los logros y el éxito, en la creación de una de las empresas de genéricos más grandes del mundo. Este es un retrato fascinante del emprendimiento sin mitos: de cómo las instituciones se construyen lentamente, se someten a duras pruebas y se reconstruyen con determinación. Made in India entrelaza vívidas anécdotas que trazan la transformación de Desh Bandhu Gupta, de un humilde profesor a un gigante farmacéutico, encontrando su verdadera vocación al atender las necesidades insatisfechas de las personas. Es un poderoso llamamiento a los futuros líderes, mostrando su trayectoria de emprendimiento visionario: cómo superar los reveses con determinación y una convicción inquebrantable.

Made in India también destaca el papel fundamental de Manju Gupta, la esposa de Desh Bandhu Gupta, durante las dificultades y los triunfos de la creación de Lupin. Juntos, la pareja también desarrolló programas de servicio comunitario y apoyo rural, incluso cuando Lupin y la India se convirtieron en un proveedor global fiable de productos farmacéuticos.

India se ha convertido hoy en la farmacia del mundo: casi la mitad de los 400.000 millones de pastillas que consumen los estadounidenses cada año se fabrican en India, al igual que el 60% de las vacunas del mundo. De las 700 fábricas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos que venden medicamentos en los Estados Unidos, un tercio se encuentra en India. Los cocreadores de la industria farmacéutica india, el doctor Yusuf Hamied (Cipla), Anji Reddy (doctor Reddy's), Parvinder Singh (Ranbaxy), Dilip Shanghvi (Sun), Ramanbhai Patel (Zydus-Cadila), Habil Khorakiwala (Wockhardt) y DBG (Lupin), son más importantes para India que los ingresos, las exportaciones o las ganancias de sus empresas porque vieron algo que nadie más vio. Juntos, fortalecieron el poder blando y duro de la India, derribaron el mito de que las multinacionales tienen ventajas injustas sobre las empresas indias y pusieron fin al pesimismo sobre la capacidad de la India para exportar bienes, convirtiendo la industria farmacéutica en el mayor éxito manufacturero de la India. Juntos, demostraron al mundo que una nación en desarrollo puede dominar una industria compleja cuando emprendedores brillantes se unen a políticas inteligentes. Juntos, hicieron de la India la "Farmacia del mundo".

El lanzamiento de Made in India cobró vida, ya que los autores y la editorial compartieron sus experiencias, seguido de una enriquecedora y atractiva mesa redonda sobre "Pasado y futuro de la industria farmacéutica india" con los líderes farmacéuticos Dilip Shanghvi, Sun Pharma, el doctor Yusuf Hamied, Cipla, G.V. Prasad, el doctor Reddy's, Vinita Gupta, Lupin y el profesor M. M. Sharma, exdirector de TIC de la UDCT. La mesa redonda debatió ideas sobre liderazgo, desarrollo nacional y el papel crucial de la industria farmacéutica india para lograr una atención médica asequible y accesible a nivel mundial.

Elogios del libro:

Dilip Sanghvi, de Sun Pharma, comentó: "DBG fue un visionario cuyo corazón latía por la India y sus pacientes. Su incansable enfoque en la excelencia definió su personalidad. Fue un modelo a seguir excepcional para todos nosotros y uno de los verdaderos arquitectos que ayudaron a forjar el camino de la India para convertirse en la farmacia del mundo".

Yusuf Hamied, de Cipla, destacó: "DBG construyó Lupin desde unos inicios extremadamente modestos, guiado por la determinación y un profundo compromiso con el servicio a los pacientes. La historia de vida de DBG no solo es inspiradora, sino también un recordatorio de cómo el propósito de una sola persona puede hacer que la atención médica sea accesible y asequible en todo el mundo".

Made in India es un libro para todos aquellos que piensan en el lugar de la India en el mundo, que buscan modelos a seguir de una industria líder mundial de la India, empresarios y gente de negocios que buscan inspiración para construir una empresa valiosa y, finalmente, los jóvenes de la India y sus padres, que buscan desarrollar la ambición, la exploración y la determinación.

Acerca de Lupin

Lupin Limited es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial con sede en Bombay, India, que distribuye sus productos en más de 120 mercados. Lupin se especializa en productos farmacéuticos, incluyendo formulaciones de marca y genéricas, genéricos complejos, productos biotecnológicos e ingredientes farmacéuticos activos. Con la confianza de profesionales de la salud y consumidores de todo el mundo, la compañía goza de una sólida posición en India y Estados Unidos en diversas áreas terapéuticas, como las respiratorias, cardiovasculares, antidiabéticas, antiinfecciosas, gastrointestinales, del sistema nervioso central y de la salud femenina. Lupin cuenta con 15 plantas de fabricación de vanguardia y 7 centros de investigación en todo el mundo, además de una plantilla dedicada de más de 24.000 profesionales. Lupin se compromete a mejorar la salud de los pacientes a través de sus filiales: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health y Lupin Manufacturing Solutions. La Fundación Lupin para el Bienestar Humano y la Investigación ha beneficiado a más de 2,02 millones de personas en 5.400 aldeas de 26 distritos, distribuidos en ocho estados de la India.

