„Made in India - Die Geschichte von Desh Bandhu Gupta, Lupin und der indischen Pharmaindustrie" Buchvorstellung in Mumbai

MUMBAI, Indien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Made in India, geschrieben von Sundeep Khanna und Manish Sabharwal, zeichnet drei bemerkenswerte Entwicklungen nach: der Aufstieg der indischen Pharmaindustrie, die Entstehung und Entwicklung von Lupin (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) sowie das außergewöhnliche Leben ihres Gründers, Desh Bandhu Gupta. Gemeinsam beleuchten die drei Entwicklungen, wie ein Land, das einst vollständig von importierten Medikamenten abhängig war, zur Apotheke der Welt wurde. Das Buch schildert, wie das Leben eines Einzelnen, das schon früh von Widrigkeiten geprägt war und ohne Privilegien oder Gönnerschaft aufwuchs, auf unvorhersehbare Weise den Hunger und die Tatkraft nährte, sich in einem unversöhnlichen Staat zurechtzufinden, nationale Gesundheitsprioritäten und globale Standards zu vereinen, um ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufzubauen, dessen Medikamente Patienten in über 120 Ländern erreichen.

(L to R) - Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; Vinita Gupta, Lupin; Moderator, Manish Sabharwal. (L to R) - Author Sundeep Khanna; Chiki Sarkar, Juggernaut Books; Manju D Gupta, Lupin; Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Vinita Gupta, Lupin; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Nilesh Gupta, Lupin; Author Manish Sabharwal.

Made in India zeigt den Weg eines Dorfjungen aus Rajasthan, der es bis zum Lehrer, Professor und Pharmamitarbeiter brachte, bevor er ein Unternehmen im Wert von 10 Milliarden Dollar gründete. Es ist die Geschichte, wie jemand, der angesichts seiner Vorbilder zunächst nicht als Unternehmer erwartet wurde, gegen das System ankämpfte, seine Jobs im Lehramt sowie in der Pharmaindustrie aufgab, ein erfolgreiches Unternehmen aufbaute, einer Weltklassebranche Auftrieb verlieh und zur Wirtschaftsikone einer Nation wurde.

Der Mitbegründer von TeamLease Services, Manish Sabharwal, und der Journalist Sundeep Khanna haben das Buch mit großer Offenheit geschrieben. Darin werden Misserfolge, Finanzkrisen und der persönliche Tribut, den eine Führungsposition mit sich bringt, ebenso thematisiert wie Leistungen und Erfolge beim Aufbau eines der größten Generikakonzerne der Welt. Dies ist ein fesselndes Porträt von Unternehmertum ohne Mythenbildung – davon, wie Institutionen langsam aufgebaut, auf eine harte Probe gestellt und mit Entschlossenheit wieder aufgebaut werden. Made in India erzählt in anschaulichen Anekdoten, wie Desh Bandhu Gupta vom bescheidenen Professor zum Pharmatitan wurde und seine wahre Berufung darin fand, sich um die unerfüllten Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. Es ist ein eindringlicher Aufruf an künftige Führungskräfte und zeigt seinen Weg zu visionärem Unternehmertum: wie er Rückschläge mit unbändigem Durchhaltevermögen sowie unerschütterlicher Überzeugungskraft überwand.

Made in India stellt auch Desh Bandhu Guptas Frau Manju Guptas zentrale Rolle inmitten der Prüfungen und Triumphe beim Aufbau von Lupin in den Mittelpunkt. Gemeinsam baute das Ehepaar auch Gemeindedienste und Programme zur Unterstützung des ländlichen Raums auf, während sich Lupin und Indien zu einem zuverlässigen globalen Lieferanten von Arzneimitteln entwickelten.

Indien ist heute zur Apotheke der Welt geworden: Fast die Hälfte der 400 Milliarden Pillen, die Amerikaner jedes Jahr einnehmen, werden in Indien hergestellt, ebenso wie 60 Prozent der weltweiten Impfstoffe. Von den 700 von der US Food and Drug Administration zugelassenen Fabriken, die Medikamente in den USA verkaufen, befindet sich ein Drittel in Indien. Die Mitbegründer der indischen Pharmaindustrie - Dr. Yusuf Hamied (Cipla), Anji Reddy (Dr. Reddy's), Parvinder Singh (Ranbaxy), Dilip Shanghvi (Sun), Ramanbhai Patel (Zydus-Cadila), Habil Khorakiwala (Wockhardt) und DBG (Lupin) – sind für Indien wichtiger als die Umsätze, Exporte oder Gewinne ihrer Unternehmen, weil sie etwas sahen, was niemand sonst sah. Gemeinsam haben sie Indiens Soft- und Hard-Power gestärkt, den Mythos zerstört, dass multinationale Unternehmen unfaire Vorteile gegenüber indischen Unternehmen haben, und den Pessimismus über Indiens Fähigkeit, Waren zu exportieren, beendet sowie die Pharmaindustrie zu Indiens größtem Produktionserfolg gemacht. Gemeinsam haben sie der Welt gezeigt, dass ein Entwicklungsland eine komplexe Branche dominieren kann, wenn brillante Unternehmer auf eine kluge Politik treffen. Gemeinsam machten sie Indien zur „Apotheke für die Welt".

Made in India wurde während der Markteinführung lebendig, als die Autoren und der Verleger über ihren Werdegang berichteten, gefolgt von einer reichhaltigen und fesselnden Podiumsdiskussion zu „Vergangenheit und Zukunft der indischen Pharmaindustrie" mit den führenden Pharmaunternehmen Dilip Shanghvi, Sun Pharma, Dr. Yusuf Hamied, Cipla, G.V. Prasad, Dr. Reddy's, Vinita Gupta, Lupin, und Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT. Die Diskussionsteilnehmer erörterten Erkenntnisse über Führungsqualitäten, den Aufbau von Nationen und die entscheidende Rolle der indischen Pharmaindustrie bei der Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung in der ganzen Welt.

Lob für das Buch:

Dilip Sanghvi von Sun Pharma sagte: „DBG war ein Visionär, dessen Herz für Indien und für indische Patienten schlug. Sein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen prägte seine Persönlichkeit. Er war ein bemerkenswertes Vorbild für uns alle und einer der wahren Architekten, die Indiens Weg zur Apotheke der Welt mitgestaltet haben."

Yusuf Hamied von Cipla sagte: „DBG hat Lupin aus äußerst bescheidenen Anfängen heraus aufgebaut, geleitet von Entschlossenheit und einem tiefen Engagement im Dienste der Patienten. Die Lebensgeschichte von DBG ist nicht nur inspirierend, sondern auch eine Erinnerung daran, wie ein einzelner Mensch die Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt zugänglich und erschwinglich machen kann."

Made in India ist ein Buch für alle, die über den Platz Indiens in der Welt nachdenken, die nach Vorbildern für eine weltweit führende Industrie aus Indien suchen, für Unternehmer und Geschäftsleute, die nach Inspiration für den Aufbau eines wertvollen Unternehmens suchen, und schließlich für Indiens Jugendliche und ihre Eltern, die Ehrgeiz, Entdeckergeist und Entschlossenheit entwickeln wollen.

