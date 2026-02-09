Lancement du livre « Made in India - The story of Desh Bandhu Gupta, Lupin and Indian Pharma » (Fabriqué en Inde - L'histoire de Desh Bandhu Gupta, de Lupin et de la pharmacie indienne) à Mumbai

MUMBAI, Inde, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Made in India, écrit par Sundeep Khanna et Manish Sabharwal, retrace trois voyages remarquables : l'essor de l'industrie pharmaceutique indienne, la naissance et l'évolution de Lupin (BSE : 500257) (NSE : LUPIN) (REUTERS : LUPIN.BO) (BLOOMBERG : LPCIN) et la vie extraordinaire de son fondateur, Desh Bandhu Gupta. Ensemble, ces trois parcours montrent comment un pays autrefois totalement dépendant des médicaments importés est devenu la pharmacie du monde. Le livre raconte comment la vie d'un individu, façonnée très tôt par l'adversité, grandissant sans privilège ni patronage, a nourri de manière imprévisible la faim et la volonté de naviguer dans un État impitoyable, d'allier les priorités nationales en matière de santé et les normes mondiales, pour construire une entreprise de plusieurs milliards de dollars dont les médicaments atteignent des patients dans plus de 120 pays.

(L to R) - Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; Vinita Gupta, Lupin; Moderator, Manish Sabharwal. (L to R) - Author Sundeep Khanna; Chiki Sarkar, Juggernaut Books; Manju D Gupta, Lupin; Dilip Shanghvi, Sun Pharma; Vinita Gupta, Lupin; Dr. Yusuf Hamied, Cipla; Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT; G.V. Prasad, Dr. Reddy’s; Nilesh Gupta, Lupin; Author Manish Sabharwal.

Made in India montre le chemin parcouru par un villageois du Rajasthan, qui est devenu enseignant, professeur et employé dans l'industrie pharmaceutique, avant de fonder une entreprise d'une valeur de 10 milliards de dollars. Il s'agit de l'histoire d'un entrepreneur improbable qui, compte tenu de ses modèles, s'est battu contre le système et a quitté ses emplois d'enseignant et de pharmacien pour créer une entreprise prospère, donnant des ailes à un secteur d'envergure mondiale et devenant une icône commerciale pour une nation.

Écrit avec franchise par Manish Sabharwal, cofondateur de TeamLease Services, et par le journaliste Sundeep Khanna, ce livre aborde les échecs, les crises financières et les conséquences personnelles du leadership, ainsi que les réalisations et les succès, dans le cadre de la création de l'une des plus grandes entreprises de médicaments génériques au monde. Il s'agit d'un portrait captivant de l'esprit d'entreprise sans mythes, de la manière dont les institutions se construisent lentement, sont mises à l'épreuve et reconstruites avec détermination. Made in India est un recueil d'anecdotes vivantes retraçant la transformation de Desh Bandhu Gupta, humble professeur, en titan de l'industrie pharmaceutique, qui a trouvé sa véritable vocation en s'occupant des besoins non satisfaits des gens. Il lance un appel puissant aux futurs dirigeants, présentant son parcours d'entrepreneur visionnaire : se relever des échecs avec un cran brutal et une conviction inébranlable.

Made in India met également en lumière le rôle central joué par Manju Gupta, l'épouse de Desh Bandhu Gupta, dans les épreuves et les triomphes qui ont mené à la création de Lupin. Ensemble, le couple a également mis en place des services communautaires et des programmes de soutien rural, alors même que Lupin et l'Inde devenaient un fournisseur mondial fiable de produits pharmaceutiques.

L'Inde est aujourd'hui devenue la pharmacie du monde : Près de la moitié des 400 milliards de pilules consommées chaque année par les Américains sont fabriquées en Inde, de même que 60 % des vaccins dans le monde. Sur les 700 usines approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) qui vendent des médicaments aux États-Unis, un tiers est situé en Inde. Yusuf Hamied (Cipla), Anji Reddy (Dr. Reddy's), Parvinder Singh (Ranbaxy), Dilip Shanghvi (Sun), Ramanbhai Patel (Zydus-Cadila), Habil Khorakiwala (Wockhardt) et DBG (Lupin) - comptent plus pour l'Inde que les revenus, les exportations ou les bénéfices de leurs entreprises parce qu'ils ont vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Ensemble, ils ont renforcé la puissance douce et dure de l'Inde, démoli le mythe selon lequel les multinationales possèdent des avantages injustes sur les entreprises indiennes et mis fin au pessimisme quant à la capacité de l'Inde à exporter des marchandises, faisant de l'industrie pharmaceutique la plus grande réussite manufacturière de l'Inde. Ensemble, ils ont montré au monde qu'un pays en développement peut dominer un secteur complexe lorsque des entrepreneurs brillants rencontrent une politique intelligente. Ensemble, ils ont fait de l'Inde la « pharmacie du monde ».

Made in India a pris vie lors du lancement, les auteurs et l'éditeur partageant leur parcours, suivi d'un débat riche et engageant sur « Past and Future of Indian Pharma » avec les leaders pharmaceutiques Dilip Shanghvi, Sun Pharma, Dr. Yusuf Hamied, Cipla, G.V. Prasad, Dr. Reddy's, Vinita Gupta, Lupin, et Prof. M. M. Sharma, Ex-(UDCT) ICT. Le groupe d'experts a discuté du leadership, de la construction d'une nation et du rôle crucial de l'industrie pharmaceutique indienne pour rendre les soins médicaux abordables et accessibles dans le monde entier.

Éloge du livre :

Dilip Sanghvi, de Sun Pharma, a déclaré : « DBG était un visionnaire dont le cœur battait pour l'Inde et les patients indiens. Son souci constant de l'excellence définissait sa personnalité. Il a été un modèle remarquable pour nous tous et l'un des véritables architectes qui ont contribué à façonner le parcours de l'Inde pour qu'elle devienne la pharmacie du monde. »

Yusuf Hamied, de Cipla, a déclaré : « DBG a construit Lupin à partir de débuts extrêmement modestes, guidé par la détermination et un engagement profond au service des patients. L'histoire de DBG n'est pas seulement une source d'inspiration, mais aussi un rappel de la manière dont l'objectif d'un individu peut rendre les soins médicaux accessibles et abordables dans le monde entier. »

Made in India est un livre qui s'adresse à tous ceux qui réfléchissent à la place de l'Inde dans le monde, aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires en quête d'inspiration pour créer une entreprise de valeur, et enfin aux jeunes Indiens et à leurs parents, afin de les aider à développer leur ambition, leur sens de l'exploration et leur détermination.

À propos de Lupin

Lupin Limited est un leader pharmaceutique mondial dont le siège se trouve à Mumbai, en Inde, et dont les produits sont distribués sur plus de 120 marchés. La société est spécialisée dans les produits pharmaceutiques, notamment les formulations de marque et génériques, les génériques complexes, les produits biotechnologiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs. Bénéficiant de la confiance des professionnels de santé et des consommateurs du monde entier, l'entreprise jouit d'une position solide en Inde et aux États-Unis dans de nombreux domaines thérapeutiques : maladies respiratoires et cardiovasculaires, thérapies antidiabétiques, anti-infectieuses et gastro-intestinales, système nerveux central et santé des femmes. Lupin compte plus de 24 000 collaborateurs dévoués, répartis dans sept centres de recherche et sur 15 sites de production ultramodernes dans le monde entier. Lupin s'engage à améliorer les résultats pour la santé des patients à travers ses filiales : Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health et Lupin Manufacturing Solutions. La Lupin Human Welfare and Research Foundation a touché plus de 2,02 millions de bénéficiaires dans 5 400 villages de 26 districts répartis dans huit États de l'Inde.

Pour en savoir plus, visitez le site www.lupin.com ou suivez-nous sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2889765/Panel_Discussion_Lupin.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2889762/Book_Launch_Lupin.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2461104/Lupin_Logo.jpg