《Made in India - The story of Desh Bandhu Gupta, Lupin and Indian Pharma》一書於孟買發佈

本書由 TeamLease Services 共同創辦人 Manish Sabharwal 與記者 Sundeep Khanna 以坦率筆觸合著，在描寫成就與成功的同時，亦描述到當中的失敗、財務危機，以及在打造全球最大仿製藥企業之一過程中，領導者所付出的個人代價。 這是一幅扣人心弦、非神話的創業寫照——展現制度如何在時間中緩慢建立、在嚴苛考驗下受挫，並以堅定意志重新塑造。 《Made in India》透過一則則生動軼事，描繪 Desh Bandhu Gupta 從一名樸實的教授蛻變為製藥業巨頭的歷程，並在回應人們尚未能滿足的需求之中，找到自己真正的使命。 這本書向未來領袖發出強而有力的呼籲，展現他具遠見的創業歷程：如何在挫折中以純粹的毅力與堅定不移的信念再次站起來。

《Made in India》亦聚焦 Desh Bandhu Gupta 的妻子 Manju Gupta 在建立 Lupin 過程中，於艱難與成就並行之際所扮演的關鍵角色。 夫婦二人同時亦建立了多項社區服務及鄉郊支援計劃，而 Lupin 與印度亦逐步成為全球值得信賴的製藥供應來源。

時至今日，印度已成為「世界藥房」：美國人每年服用的 4,000 億粒藥丸中，近一半產自印度，而全球 60% 的疫苗亦由印度製造。 在全美 700 間獲美國食品藥品監督管理局 (U.S. Food and Drug Administration) 核准供藥的工廠中，有三分之一位於印度。 印度製藥業的共同開創者——Yusuf Hamied 博士 (Cipla)、Anji Reddy (Dr. Reddy's)、Parvinder Singh (Ranbaxy)、Dilip Shanghvi (Sun)、Ramanbhai Patel (Zydus-Cadila)、Habil Khorakiwala (Wockhardt) 以及 DBG (Lupin) ——對印度的重要性，遠遠超過其公司所創造的收入、出口或利潤，這是因為他看見了他人所未見的契機。 他們攜手提升了印度的軟實力與硬實力，打破了跨國企業相對印度公司具備不公平優勢的迷思，亦終結了外界對印度出口能力的悲觀論調，令製藥業成為印度最成功的製造業典範。 他們共同向世界證明，當傑出的企業家遇上明智的政策，一個發展中國家亦能在高度複雜的行業中佔據主導地位。 他們一起令印度成為「世界藥房」。

《Made in India》在新書發佈會上活現眼前，作者及出版方分享了各自的歷程，其後並與製藥業領袖舉行了一場內容豐富、引人入勝的專題座談會，主題為《Past and Future of Indian Pharma》（印度製藥業的過去與未來）。座談會嘉賓包括 Sun Pharma 的 Dilip Shanghvi、Cipla 的 Dr. Yusuf Hamied、Dr. Reddy's 的 G.V. Prasad、Lupin 的 Vinita Gupta，以及前孟買化學技術研究所的 M. M. Sharma 博士。 座談會就領導力、國家建設，以及印度製藥業在令全球醫療服務更可負擔及更普及方面所扮演的關鍵角色，分享了深刻見解。

對本書的讚譽：

Sun Pharma 的 Dilip Sanghvi 表示：「DBG 是一位具遠見的領袖，他的心始終為印度及印度患者而跳動。 他對卓越近乎執著的追求，成就了他的個性。 他是我們所有人極為出色的榜樣之一，亦是真正協助塑造印度邁向成為『世界藥房』歷程的真正奠基者之一。」

Cipla 的 Yusuf Hamied 表示：「DBG 在極其樸實的起點下創立 Lupin，在堅定的決心與服務患者的深厚使命感引領下，一步步建立事業。 DBG 的人生故事不僅令人振奮，亦提醒我們，一個人的使命感如何能令全球醫療服務變得更可及且更可負擔。」

《Made in India》是一本適合大眾閱讀的著作：不論是關注印度全球地位的人士、正在尋求印度世界級行業典範的讀者，或是渴望從建立具價值企業中獲取靈感的創業家與商界專業人士。最後，這本書更適合印度的年輕一代及其父母，激發他們的抱負、探索精神與堅韌不拔的意志。

