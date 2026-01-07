魔法原子首次亮相CES，全球化戰略全面提速

國內首次實現多機協作的通用人形機器人，全身42個主動自由度，自研靈巧手、關節模組等；同時搭載了魔法原子自研場景大模型「原子萬象」，能有效在工業場景、商業場景中實現長序列操作任務。今年，MagicBot Gen1已在家電廠中實現國內首次多機協作，不僅完成了物料搬運、裝配等基礎任務，更驗證了集群調度方案的可行性，為工業場景的規模化應用積累了關鍵經驗。

高動態雙足人形機器人Z1：突破性能邊界

今年下半年推出的MagicBot Z1性能強勁，靈活迅捷，其擁有自研高性能關節模組，24基礎自由度，最多可擴展至50自由度；關節最大扭矩超過130N.m，可實現「大擾動衝擊恢復」、「連續倒地起身」等高爆發運動；關節運動範圍最大可達320°，支持「下腰」等高難度及大幅度動作，為行業落地應用中的機器人功能二次拓展開發，提供堅實硬件保障。

家庭陪伴MagicDog：「頭尾聯動」引領四足潮流

魔法原子首款家庭陪伴型四足機器人MagicDog，全身13個自由度，自研關節模組，同時融合了音、視、觸多模態交互，能夠實現真正意義上的情感化陪伴。「頭尾聯動」技術與人性化設計理念，重新定義了家庭陪伴機器人的內涵。這不是一款簡單的機械寵物，而是一個擁有生物般靈動的智能家庭成員。

2025年，魔法原子在商業化落地方面取得實質性突破。自2025年5月正式啟動商業化銷售以來，短短半年時間，公司已獲得5億元意向合同訂單，其中1.3億元為已簽訂訂單，實現千萬級產品交付，並拓展超過100家戰略客戶。尤為重要的是，海外收入占比已超過60%，顯示出產品與解決方案具備較強的國際競爭力。

CES作為全球科技創新者交流與碰撞的核心舞台，對魔法原子而言，不僅僅是一次展示，更是一次重要的學習與對話。通過在全球舞台上的實力展示，魔法原子將繼續深化「商品化、全球化」戰略，持續推進具身智能的規模化落地，在全球舞台綻放「魔法」光彩。

