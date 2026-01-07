MagicLab hizo su debut en CES, acelerando el desarrollo global

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En su primera aparición en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (CES), MagicLab, líder mundial en IA corporal, presentó una impactante demostración de su visión tecnológica. El debut de la compañía se centró en tres robots emblemáticos: el humanoide de tamaño real y propósito general Gen1, el ágil bípedo Z1 y el primer cuadrúpedo del mundo con coordinación cabeza-cola, MagicDog.

MagicBot Gen1: Definiendo un futuro práctico

MagicLab made its debut at CES, drawing significant attention to its star product lineup

Este robot representa un avance significativo hacia la utilidad práctica. Como el primer humanoide de propósito general de China en lograr la colaboración multiunidad, el Gen1 está equipado con 42 grados de libertad activos, manos diestras patentadas y el modelo de escena "Atomic Myriad" de la compañía. Esto le permite gestionar tareas complejas y de larga secuencia en entornos como fábricas. Su reciente logro —la realización exitosa de la manipulación y el ensamblaje colaborativos de materiales en una planta de electrodomésticos— demuestra la viabilidad de su tecnología de programación de clústeres para el uso industrial a gran escala.

MagicBot Z1: Superando los límites del rendimiento

Diseñado para un movimiento altamente dinámico, el Z1, lanzado en el segundo semestre de este año, revoluciona la capacidad de hardware. Utiliza módulos articulados patentados de alto rendimiento que ofrecen un par excepcional (más de 130 N•m) y un amplio rango de movimiento (hasta 320°). Esto le permite ejecutar maniobras avanzadas de alta ráfaga, como recuperarse de impactos fuertes y levantarse desde una posición boca abajo, lo que proporciona una base sólida para aplicaciones comerciales exigentes y desarrollo futuro.

MagicDog: Compañero inteligente y realista

Más que un juguete, MagicDog está diseñado para ser un verdadero compañero de hogar. Este robot cuadrúpedo cuenta con 13 grados de libertad e integra interacción multimodal de audio, visual y táctil para fomentar vínculos emocionales genuinos. Su destacada tecnología de coordinación cabeza-cola y su diseño bioinspirado crean una presencia excepcionalmente realista, redefiniendo al robot de compañía como un miembro ágil y receptivo del hogar.

Para MagicLab, el CES fue más que una simple exhibición de productos; fue una plataforma estratégica para la participación global. Al presentar estas innovaciones, la compañía refuerza su compromiso con la estrategia de "Comercialización y Globalización", cuyo objetivo es acelerar la implementación de la inteligencia incorporada en el mundo real a escala mundial.