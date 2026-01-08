MagicLab a fait ses débuts au CES, accélérant le développement mondial

LAS VEGAS, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Lors de sa première apparition au Salon international du Consumer Electronics Show (CES), MagicLab, leader international de l'IA incarnée, a fait une démonstration puissante de sa vision technologique. Les premières activités de l'entreprise étaient centrées sur trois robots phares : le robot humanoïde polyvalent de grande taille Gen1, le robot bipède agile Z1 et le premier robot quadrupède au monde doté d'une coordination tête-queue, MagicDog.

MagicBot Gen1 : Définir un avenir concret

Ce robot représente un pas important vers une utilité pratique. Premier humanoïde polyvalent de Chine à pouvoir collaborer avec plusieurs unités, le Gen1 est équipé de 42 degrés de liberté actifs, de mains dextres exclusives et du modèle de scène « Atomic Myriad » de l'entreprise. Cela lui permet de gérer des tâches complexes et de longue haleine dans des environnements tels que les usines. La récente étape franchie par l'entreprise, à savoir à savoir la mise en œuvre d'un système collaboratif de manutention et d'assemblage dans une usine d'appareils électroménagers, prouve la viabilité de sa technologie de planification en grappes pour une utilisation industrielle à grande échelle.

MagicBot Z1 : Repousser les limites de la performance

Conçu pour les mouvements très dynamiques, le Z1, lancé au cours du second semestre de cette année, innove en matière de capacités matérielles. Il utilise des modules d'articulation à haute performance exclusifs qui fournissent un couple exceptionnel (plus de 130 N•m) et une large gamme de mouvements (jusqu'à 320°). Cela lui permet d'exécuter des manœuvres avancées, à forte impulsion, telles que la récupération après des impacts violents et le redressement à partir d'une position couchée, ce qui constitue une base solide pour des applications commerciales exigeantes et pour le développement futur.

MagicDog : Un compagnon intelligent et réaliste

Plus qu'un jouet, MagicDog est conçu comme un véritable compagnon de maison. Ce robot quadrupède présente 13 degrés de liberté et intègre des interactions multimodales audio, visuelles et tactiles afin de favoriser de véritables liens affectifs. Sa technologie remarquable de « coordination tête-queue » et son design bio-inspiré créent une présence unique et réaliste, redéfinissant le robot compagnon comme un membre agile et réactif de la maison.

Pour MagicLab, le CES était plus qu'une vitrine de produits ; il s'agissait d'une plateforme stratégique pour un engagement mondial. En présentant ces innovations, l'entreprise renforce son engagement en faveur d'une stratégie de « commercialisation, mondialisation », destinée à accélérer le déploiement réel de l'intelligence incarnée dans le monde.

