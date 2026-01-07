MagicLab feierte sein Debüt auf der CES und beschleunigt seine globale Entwicklung

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bei seinem ersten Auftritt auf der International Consumer Electronics Show (CES) präsentierte MagicLab, ein weltweit führendes Unternehmen für verkörperte künstliche Intelligenz, eine eindrucksvolle Demonstration seiner technologischen Vision. Das Debüt des Unternehmens konzentrierte sich auf drei Flaggschiff-Roboter: den Full-Size Allzweck-Humanoiden Gen1, den wendigen zweibeinigen Z1 und den weltweit ersten „Kopf-Schwanz-koordinierten" Vierbeiner MagicDog.

MagicBot Gen1: Definition einer praktischen Zukunft

Dieser Roboter ist ein bedeutender Schritt in Richtung praktischer Nutzbarkeit. Als Chinas erster Allzweck-Humanoid, der die Zusammenarbeit mehrerer Einheiten ermöglicht, ist der Gen1 mit 42 aktiven Freiheitsgraden, proprietären geschickten Händen und dem „Atomic Myriad"-Szenenmodell des Unternehmens ausgestattet. Dadurch kann er komplexe Aufgaben mit langen Abläufen in Umgebungen wie Fabriken bewältigen. Der jüngste Meilenstein des Unternehmens – die erfolgreiche Durchführung von kollaborativem Materialtransport und Montage in einer Haushaltsgerätefabrik – beweist, dass die Cluster-Planungstechnologie auch für den industriellen Großeinsatz geeignet ist.

MagicBot Z1: Die Grenzen der Performance verschieben

Der Z1, der in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kam, wurde für hochdynamische Bewegungen entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Sachen Hardware. Er verwendet proprietäre Hochleistungsgelenkmodule, die ein außergewöhnliches Drehmoment (über 130 Nm) und einen großen Bewegungsbereich (bis zu 320°) ermöglichen. Dadurch ist er in der Lage, fortgeschrittene Manöver mit hoher Geschwindigkeit auszuführen, wie z. B. sich von einem starken Aufprall zu erholen und aus der Bauchlage aufzustehen, was eine robuste Grundlage für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen und zukünftige Entwicklungen darstellt.

MagicDog: intelligenter, lebensechter Begleiter

MagicDog ist mehr als ein Spielzeug, er ist ein echter Begleiter für jedes Zuhause. Der vierbeinige Roboter verfügt über 13 Freiheitsgrade und integriert multimodale Audio-, visuelle und taktile Interaktion, um echte emotionale Bindungen zu fördern. Seine herausragende „Kopf-Schwanz-Koordination"-Technologie und sein biologisch inspiriertes Design sorgen für eine einzigartig lebensechte Präsenz und definieren den Begleitroboter als agiles und reaktionsschnelles Familienmitglied neu.

Für MagicLab war die CES mehr als nur eine Produktpräsentation; sie war eine strategische Plattform für globales Aufmerksamkeit. Mit der Präsentation der genannten Innovationen unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für eine Strategie der „Kommerzialisierung und Globalisierung", die darauf abzielt, den realen Einsatz der verkörperten künstlichen Intelligenz auf weltweiter Ebene zu beschleunigen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856125/MagicLab_made_its_debut_at_CES__drawing_significant_attention_to_its_star_product_lineup.jpg