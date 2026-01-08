MagicLab hizo su debut en la CES y con ello acelera el desarrollo mundial

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En su presentación inaugural en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), MagicLab, líder mundial en IA integrada, realizó una poderosa demostración de su visión tecnológica. La presentación de la empresa se centró en tres robots emblemáticos: el humanoide de tamaño completo Gen1 para uso general, el ágil bípedo Z1 y MagicDog, el primer cuadrúpedo "con coordinación cabeza-cola" del mundo.

MagicBot Gen1: Definir un futuro práctico

MagicLab hizo su debut en la CES, y atrajo una atención significativa hacia su línea de productos estrella (PRNewsfoto/MagicLab)

Este robot representa un paso importante hacia la utilidad práctica. Como el primer humanoide de uso general de China en lograr una colaboración de múltiples unidades, el Gen1 está equipado con 42 grados activos de libertad, manos diestras patentadas y el modelo de escena "Atomic Myriad" de la empresa. Esto le permite gestionar tareas complejas de secuencia larga en entornos como fábricas. Su hito más reciente —realizar con éxito el manejo y ensamblaje colaborativo de materiales en una fábrica de electrodomésticos— demuestra la viabilidad de su tecnología de programación de clústeres para uso industrial a gran escala.

MagicBot Z1: Superar los límites del rendimiento

Diseñado para un movimiento de alta dinámica, el Z1, presentado en la segunda mitad de este año, abre nuevos caminos en la capacidad de hardware. Utiliza módulos de unión de alto rendimiento patentados que ofrecen un par excepcional (más de 130 N•m) y un amplio rango de movimiento (hasta 320°). Esto le permite ejecutar maniobras avanzadas de alta velocidad, como recuperarse de impactos fuertes y ponerse de pie desde una posición decúbito prono, lo que proporciona una base sólida para aplicaciones comerciales exigentes y el desarrollo futuro.

MagicDog: compañía inteligente y realista

Más que un juguete, MagicDog está diseñado para ser un verdadero compañero en el hogar. Este robot cuadrúpedo cuenta con 13 grados de libertad e integra una interacción multimodal auditiva, visual y táctil para favorecer la creación de vínculos emocionales genuinos. Su destacada tecnología de "coordinación cabeza-cola" y su diseño de inspiración biológica crean una presencia única y realista, y redefinen al robot de compañía como un miembro ágil y receptivo del hogar.

Para MagicLab, la CES fue mucho más que un espacio de exhibición de productos; constituyó una plataforma estratégica para la participación mundial. Al presentar estas innovaciones, la empresa refuerza su compromiso con una estrategia de "Comercialización, Globalización", dirigida a acelerar la implementación en el mundo real de la inteligencia integrada a escala mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856466/MagicLab_made_its_debut_at_CES__drawing_significant_attention_to_its_star_product_lineup.jpg

FUENTE MagicLab