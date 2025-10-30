Mais de 450 anos de tradição de excelência acadêmica: Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City será inaugurada em agosto de 2026

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Com base em mais de 450 anos de excelência acadêmica no Reino Unido, a Queen Elizabeth's School, Barnet, em parceria com a GEDU Global Education, obteve a aprovação inicial da Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano (KHDA) para abrir seu primeiro campus internacional em Dubai em agosto de 2026. Conhecido como Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, o novo campus da filial fornecerá aos jovens dos Emirados Árabes Unidos acesso ao Currículo Nacional da Inglaterra, entregue de acordo com os exigentes padrões acadêmicos que fizeram com que a Queen Elizabeth's School em Barnet fosse consistentemente reconhecida como Outstanding pela Ofsted e classificada no topo das tabelas da liga do Reino Unido.

"Esta aprovação histórica nos permite acelerar nossa visão de oferecer educação K-12 líder mundial para estudantes de todos os Emirados Árabes Unidos", disse Caroline Pendleton-Nash, CEO da Queen Elizabeth's Global Schools.

"Embora o modelo de estabelecimento de filiais internacionais seja familiar entre as principais escolas independentes do Reino Unido, isso marca a primeira vez na história que uma escola estadual de gramática distinta do Reino Unido iniciou tal parceria. Representa um marco sem precedentes e verdadeiramente emocionante para a educação global.

A Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, será uma escola coeducacional, abrindo inicialmente do berçário ao 8º ano, com um crescimento gradual até o 6º ano. Sua localização na Dubai Sports City oferece aos nossos alunos acesso privilegiado a instalações esportivas incomparáveis, incorporando o esporte e a excelência física como um pilar definidor de sua educação. Isso será trazido à vida através do nosso Programa QE Flourish , que nutre o caráter e o desenvolvimento pessoal em todas as vertentes de Cuidar, Desafiar, Criar e Competir, percebendo o potencial ilimitado de nossos alunos.

O campus da filial de Dubai permanecerá fiel à missão, ao espírito, à tradição e aos exigentes padrões acadêmicos da Queen Elizabeth's School, Barnet, ao mesmo tempo em que adota o espírito de inovação e ambição de Dubai. Nossa missão é nutrir jovens confiantes, capazes e responsáveis que estejam preparados para levar uma vida adulta feliz e realizada e dar uma contribuição positiva aos outros. Ao unir a herança de uma das escolas mais ilustres do Reino Unido com a visão de Dubai, aspiramos estabelecer uma nova referência global para a excelência educacional."

Neil Enright, diretor da Queen Elizabeth's School, Barnet, disse: "Estamos encantados por termos recebido esse incentivo da KHDA para oferecer uma educação de QE completa e enriquecedora para crianças nos Emirados Árabes Unidos, espalhando oportunidades e apoiando os alunos a se tornarem os líderes de sua geração.

"Também estamos entusiasmados com o potencial de colaboração internacional, que, com o tempo, construirá uma rede global de elisabetanos para o benefício de nossos novos alunos, bem como daqueles do setor estatal em Barnet."

Edward Hobart, embaixador de Sua Majestade nos Emirados Árabes Unidos, disse: "Estou muito feliz que a Queen Elizabeth's School seja inaugurada na Dubai Sports City no próximo ano. Este marco representa a primeira vez que uma escola primária financiada pelo estado britânico se expande globalmente, atestando a força duradoura das parcerias educacionais entre o Reino Unido e os EAU.

"Ao trazer a metodologia educacional comprovada da QE e a herança de 450 anos de excelência acadêmica para Dubai, aumenta a oportunidade para os jovens nos Emirados Árabes Unidos acessarem a educação britânica de classe mundial. Estou ansioso para ver o impacto positivo que esta instituição de classe mundial terá nos alunos e no cenário educacional mais amplo nos Emirados Árabes Unidos."

Fundada em 1573 por uma carta régia da Rainha Elizabeth I, a Queen Elizabeth's é uma escola primária com mais de 450 anos de rica herança e uma tradição pioneira. A escola é líder no Reino Unido, oferecendo uma educação completa para alunos de origens diversas e modestas, com base no mérito. A educação escolar da Rainha Elizabeth ultrapassa rotineiramente a oferta da maioria das escolas independentes mais caras e seletivas do Reino Unido e os resultados da QE colocam consistentemente a Escola no topo das tabelas de classificação do Reino Unido, tanto para o setor independente quanto para o estatal. A Queen Elizabeth's School foi nomeada Escola Secundária do Ano do Sunday Times em 2025 para os níveis A. Em 2024, 55% dos que saíram tinham ofertas de uma instituição entre as cinco melhores do QS World University Rankings. Para obter mais informações, acesse: www.qedubaisportscity.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808232/Queen_Elizabeths_School_Dubai_Sports_City_Logo.jpg

FONTE Queen Elizabeth’s School, Dubai Sports City