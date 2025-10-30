- Más de 450 años de tradición de excelencia académica: Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, abrirá sus puertas en agosto de 2026

DUBÁI, EAU, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Con más de 450 años de excelencia académica en el Reino Unido, Queen Elizabeth's School, Barnet, en colaboración con GEDU Global Education, ha obtenido la aprobación inicial de la Autoridad de Conocimiento y Desarrollo Humano (KHDA) para abrir su primer campus internacional en Dubái en agosto de 2026. Este nuevo campus, que se llamará Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, ofrecerá a los jóvenes de los Emiratos Árabes Unidos acceso al Currículo Nacional de Inglaterra, impartido con los exigentes estándares académicos que han permitido a Queen Elizabeth's School en Barnet obtener la calificación de Sobresaliente por parte de Ofsted y situarse en los primeros puestos de las clasificaciones del Reino Unido.

«Esta aprobación histórica nos permite acelerar nuestra visión de ofrecer una educación K-12 de vanguardia a estudiantes de todos los Emiratos Árabes Unidos», declaró Caroline Pendleton-Nash, consejera delegada de Queen Elizabeth's Global Schools.

«Si bien el modelo de establecer sedes internacionales es común entre los principales colegios privados del Reino Unido, esta es la primera vez en la historia que un prestigioso colegio público británico de enseñanza secundaria se embarca en una colaboración de este tipo. Representa un hito sin precedentes y realmente emocionante para la educación global.

Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, será un colegio mixto que abrirá inicialmente desde Infantil hasta 2º de ESO, con una expansión gradual hasta Bachillerato. Su ubicación en Dubai Sports City ofrece a nuestros alumnos un acceso privilegiado a instalaciones deportivas inigualables, integrando el deporte y la excelencia física como un pilar fundamental de su educación. Esto se materializará a través de nuestro Programa QE Flourish, que fomenta el carácter y el desarrollo personal en las áreas de Cuidado, Desafío, Creatividad y Competencia, potenciando así el talento ilimitado de nuestros alumnos.

El campus de Dubái se mantendrá fiel a la misión, los valores, la tradición y los exigentes estándares académicos de la Queen Elizabeth's School de Barnet, al tiempo que adopta el espíritu innovador y ambicioso de Dubái. Nuestra misión es formar jóvenes seguros de sí mismos, capaces y responsables, preparados para llevar una vida adulta plena y feliz y para contribuir positivamente a la sociedad. Al unir el legado de una de las escuelas más prestigiosas del Reino Unido con la visión de Dubái, aspiramos a establecer un nuevo referente mundial de excelencia educativa.

Neil Enright, director de la Queen Elizabeth's School de Barnet, declaró: «Nos complace enormemente haber recibido este apoyo de la KHDA para ofrecer una educación integral y enriquecedora de la QE a los niños de los EAU, brindando oportunidades y apoyando a los alumnos para que se conviertan en los líderes de su generación.

«También nos entusiasma el potencial de colaboración internacional, que, con el tiempo, creará una red global de exalumnos de la Queen Elizabeth's School en beneficio de nuestros nuevos alumnos, así como de aquellos que trabajan en el sector público en Barnet».

Edward Hobart, Embajador de Su Majestad en los Emiratos Árabes Unidos, declaró: «Me complace enormemente que el Queen Elizabeth's School abra sus puertas en Dubai Sports City el próximo año. Este hito representa la primera vez que un colegio público británico de enseñanza secundaria selectiva se expande a nivel mundial, lo que demuestra la solidez de las alianzas educativas entre el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos».

«Al traer a Dubái la metodología educativa de eficacia probada del QE y sus 450 años de excelencia académica, se amplían las oportunidades para que los jóvenes de los Emiratos Árabes Unidos accedan a una educación británica de primer nivel. Espero con interés ver el impacto positivo que esta institución de renombre mundial tendrá en los estudiantes y en el panorama educativo general de los EAU».

Fundada en 1573 mediante una cédula real de la Reina Isabel I, Queen Elizabeth's es una escuela de gramática con más de 450 años de rica historia y una tradición pionera. La escuela es líder en el Reino Unido y ofrece una educación integral a estudiantes de diversos orígenes, incluso modestos, basada en el mérito. La educación en Queen Elizabeth's School supera habitualmente la de la mayoría de las escuelas privadas más caras y selectivas del Reino Unido, y sus resultados la sitúan sistemáticamente en los primeros puestos de las clasificaciones británicas, tanto del sector público como del privado. Queen Elizabeth's School fue nombrada Escuela Secundaria Pública del Año 2025 por el Sunday Times en la categoría de Bachillerato Internacional (A-levels). En 2024, el 55% de los graduados recibieron ofertas de una institución entre las cinco mejores del QS World University Rankings. Para más información, visite: www.qedubaisportscity.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808232/Queen_Elizabeths_School_Dubai_Sports_City_Logo.jpg