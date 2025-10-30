Über 450 Jahre Tradition wissenschaftlicher Exzellenz: Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City wird im August 2026 eröffnet

DUBAI, UAE, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf mehr als 450 Jahren akademischer Exzellenz im Vereinigten Königreich hat die Queen Elizabeth's School, Barnet, in Partnerschaft mit GEDU Global Education eine erste Genehmigung der Knowledge and Human Development Authority (KHDA) erhalten, um im August 2026 ihren ersten internationalen Zweigcampus in Dubai zu eröffnen. Unter dem Namen Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, wird die neue Zweigstelle jungen Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten Zugang zum Nationalen Lehrplan für England bieten, der nach den anspruchsvollen akademischen Standards vermittelt wird, die der Queen Elizabeth's School in Barnet von der Aufsichtsbehörde durchgehend das Prädikat „Outstanding" (hervorragend) verliehen haben und die in den britischen Ranglisten ganz oben stehen.

„Diese bahnbrechende Genehmigung ermöglicht es uns, unsere Vision, Schülern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eine weltweit führende K-12-Ausbildung zu bieten, zu beschleunigen", sagte Caroline Pendleton-Nash, CEO von Queen Elizabeth's Global Schools.

„Während das Modell der Gründung internationaler Zweigstellen unter führenden unabhängigen Schulen im Vereinigten Königreich bekannt ist, ist dies das erste Mal in der Geschichte , dass ein angesehenes staatliches britisches Gymnasium eine solche Partnerschaft eingegangen ist. Dies ist ein noch nie dagewesener und wirklich aufregender Meilenstein für die globale Bildung.

Die Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, wird eine koedukative Schule sein, die zunächst von der Vorschule bis zur Klasse 8 geöffnet ist und dann schrittweise bis zur Oberstufe wächst. Die Lage der Schule in Dubai Sports City bietet unseren Schülern einen privilegierten Zugang zu unvergleichlichen Sporteinrichtungen und macht Sport und körperliche Höchstleistungen zu einem wichtigen Pfeiler ihrer Ausbildung. Dies wird durch unser QE Flourish Programm, das den Charakter und die persönliche Entwicklung in den Bereichen „Care" (Fürsorge), „Challenge" (Herausforderung), „Create" (Kreativität) und „Compete" (Wettbewerb) fördert und das grenzenlose Potenzial unserer SchülerInnen ausschöpft, zum Leben erweckt.

Der Zweigcampus in Dubai wird dem Auftrag, dem Ethos, der Tradition und den hohen akademischen Standards der Queen Elizabeth's School, Barnet, treu bleiben und gleichzeitig den innovativen und ehrgeizigen Geist von Dubai aufnehmen. Unsere Aufgabe ist es, selbstbewusste, fähige und verantwortungsvolle junge Menschen heranzubilden, die darauf vorbereitet sind, ein glückliches und erfülltes Leben als Erwachsene zu führen und einen positiven Beitrag für andere zu leisten. Indem wir das Erbe einer der renommiertesten Schulen Großbritanniens mit der Vision Dubais vereinen, wollen wir einen neuen globalen Maßstab für Spitzenleistungen im Bildungswesen setzen.

Neil Enright, Schulleiter der Queen Elizabeth's School, Barnet, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Ermutigung durch die KHDA, Kindern in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine abgerundete und bereichernde QE-Ausbildung anzubieten, die ihnen Chancen eröffnet und sie dabei unterstützt, die Führungskräfte ihrer Generation zu werden."

„Wir freuen uns auch über das Potenzial der internationalen Zusammenarbeit, die mit der Zeit ein globales Netzwerk von Elisabethanern aufbauen wird, das sowohl unseren neuen Studenten als auch denen des staatlichen Sektors in Barnet zugute kommen wird."

Edward Hobart, Botschafter Seiner Majestät in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sagte: „Ich freue mich, dass die Queen Elizabeth's School nächstes Jahr in Dubai Sports City eröffnet wird. Dieser Meilenstein ist das erste Mal, dass ein staatlich finanziertes britisches Gymnasium weltweit expandiert, was die anhaltende Stärke der Bildungspartnerschaften zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten beweist."

„Indem wir die bewährte Bildungsmethodik und das 450-jährige Erbe der akademischen Exzellenz von QE nach Dubai bringen, verbessern wir die Möglichkeiten für junge Menschen in den VAE, Zugang zu britischer Bildung von Weltklasse zu erhalten. Ich freue mich auf die positiven Auswirkungen, die diese erstklassige Einrichtung auf die Studierenden und die gesamte Bildungslandschaft in den VAE haben wird."

Das 1573 durch eine königliche Urkunde von Königin Elisabeth I. gegründete Queen Elizabeth's ist ein Gymnasium mit einem über 450 Jahre alten Erbe und einer bahnbrechenden Tradition. Die Schule ist im Vereinigten Königreich führend und bietet Schülern mit unterschiedlichem und bescheidenem Hintergrund eine abgerundete, auf Leistung basierende Ausbildung. Die Ausbildung an der Queen Elizabeth's School übertrifft routinemäßig das Angebot der meisten der teuersten und selektivsten unabhängigen Schulen des Vereinigten Königreichs, und die Ergebnisse der QE-Schule platzieren die Schule durchweg an der Spitze der britischen Ranglisten sowohl für den unabhängigen als auch für den staatlichen Sektor. Die Queen Elizabeth's School wurde 2025 von der Sunday Times zur „State Secondary School of the Year" für das Abitur ernannt. Im Jahr 2024 hatten 55 % der Absolventen ein Angebot von einer Einrichtung, die zu den fünf besten in den QS World University Rankings gehört. Weitere Informationen finden Sie unter: www.qedubaisportscity.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808232/Queen_Elizabeths_School_Dubai_Sports_City_Logo.jpg