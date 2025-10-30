超過 450 年卓越學術傳統：Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City 將於 2026 年 8 月開幕

阿聯酋杜拜 2025年10月30日 /美通社/ -- Elizabeth's School, Barnet 建基於英國超過 450 年的卓越學術成就，現在與 GEDU Global Education 合作，並已獲 Knowledge and Human Development Authority (KHDA) 初步批准，將於 2026 年 8 月在杜拜開設首個國際分校。新分校名為 Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City，將為阿聯酋的年輕人提供英國國家課程，並按照嚴格學術標準授課。Queen Elizabeth's School, Barnet 一直獲 Ofsted 評為「傑出」，並於英國學校排名中名列前茅。

Queen Elizabeth's Global Schools 行政總裁 Caroline Pendleton-Nash 表示：「這項里程碑批准允許我們加快實現我們的願景，向阿聯酋各地學生提供世界領先的 K-12 教育。

雖然在英國頂尖私立學校中，建立國際分校模式並非陌生，但這標誌英國傑出公立文法學校史上首次開展此類合作。這代表全球教育史無前例兼令人振奮的里程碑。

Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City 將會是一間男女校，首先開設幼兒至八年級，然後逐步擴展至大學預科。該校位於 Dubai Sports City 內，地理位置優越，並為學生提供舉世無雙的體育設施，該校教育重要支柱為培養傑出體育與體能。我們將透過 QE Flourish Programme 實現這目標，並於關懷、挑戰、創造和競爭四方面培養學生的品格和個人發展，實現學生無限潛力。

該杜拜分校將秉承 Queen Elizabeth's School, Barnet 的使命、精神、傳統和嚴格學術標準，同時擁抱杜拜的創新與抱負。我們的使命是培養自信、有能力兼有責任感的年輕人，準備他們進入幸福兼充實的大人生活，並為他人作出積極貢獻。我們透過結合英國最傑出學校之一的傳統與杜拜的願景，務求為全球教育卓越樹立全新基準。」

Queen Elizabeth's School, Barnet 校長 Neil Enright 表示：「我們很高興得到 KHDA 的鼓勵，而為阿聯酋的兒童提供全面兼豐富的 QE 教育，宣揚機會和支援學生成為他們這一代的領袖。

我們也對國際合作潛力感到興奮，這合作將於未來建立全球 Elizabethans 網絡，造福我們的新生與 Barnet 公立學校的師生。」

英國駐阿拉伯聯合大公國大使 Edward Hobart 陛下表示：「我很高興，Queen Elizabeth's School 明年將於 Dubai Sports City 開幕。這里程碑標誌英國公立文法學校首次全球擴張，證明英國與阿聯酋教育夥伴關係的持久力量。

透過將 QE 的已證實教育方法和 450 年卓越學術傳統帶至杜拜，增加阿聯酋年輕人接受世界級英國教育的機會。我期待看到這世界級學府對阿聯酋學生和更廣教育環境，帶來正面影響。」

Queen Elizabeth 文法學校由伊利沙伯一世於 1573 年頒佈皇家特許狀而創立，擁有超過 450 年悠久歷史和開拓傳統。該校是英國領導學校，向來自不同背景和普通家庭的學生提供全面教育，並以成績為基礎。Queen Elizabeth's School 的教育質素，經常優於英國大部份最昂貴兼最嚴格篩選的私立學校。英國私立和公立學校排名中，QE 的成績也一直名列前茅。Queen Elizabeth's School 獲《星期日泰晤士報》2025 年度最佳公立中學評為 A 級。2024 年，55% 畢業生獲《QS 世界大學排名》首五名院校錄取。如欲查看更多資料，請瀏覽：www.qedubaisportscity.com。

SOURCE Queen Elizabeth’s School, Dubai Sports City