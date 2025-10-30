Plus de 450 ans de tradition d'excellence scientifique : L'école Queen Elizabeth, Dubai Sports City, ouvrira ses portes en août 2026

DUBAI, UAE, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur plus de 450 ans d'excellence académique au Royaume-Uni, l'école Queen Elizabeth, Barnet, en partenariat avec GEDU Global Education, a obtenu l'approbation initiale de la Knowledge and Human Development Authority (KHDA) pour ouvrir son premier campus international à Dubaï en août 2026. Connu sous le nom de Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, le nouveau campus offrira aux jeunes des Émirats arabes unis l'accès au programme national d'enseignement pour l'Angleterre, dans le respect des normes académiques rigoureuses qui ont permis à la Queen Elizabeth's School de Barnet d'être constamment reconnue comme remarquable par l'Ofsted et d'être classée en tête des classements britanniques.

« Cette approbation historique nous permet d'accélérer notre projet d'offrir un enseignement de niveau mondial de la maternelle à la 12e année aux élèves des Émirats arabes unis », a déclaré Caroline Pendleton-Nash, directrice générale des écoles mondiales du Reine Elizabeth.

« Si le modèle de création de filiales internationales est bien connu des grandes écoles indépendantes britanniques, c'est la première fois dans l'histoire qu'une grande école publique britannique s'engage dans un tel partenariat. Il s'agit d'une étape sans précédent et véritablement passionnante pour l'éducation mondiale.

L'école Queen Elizabeth, à Dubai Sports City, sera un établissement mixte, ouvert initialement de la maternelle à la huitième année, avec une croissance progressive jusqu'à la sixième année. Son emplacement à Dubai Sports City offre à nos étudiants un accès privilégié à des installations sportives inégalées, faisant du sport et de l'excellence physique un pilier essentiel de leur éducation. Cet objectif sera concrétisé par notre programme QE Flourish, qui favorise le caractère et le développement personnel à travers les volets Care, Challenge, Create et Compete, réalisant ainsi le potentiel illimité de nos élèves.

Le campus de Dubaï restera fidèle à la mission, à l'éthique, à la tradition et aux normes académiques rigoureuses de l'école Queen Elizabeth, Barnet, tout en adoptant l'esprit d'innovation et d'ambition de Dubaï. Notre mission est de former des jeunes confiants, capables et responsables qui sont prêts à mener une vie d'adulte heureuse et épanouie et à apporter une contribution positive aux autres. En associant l'héritage de l'une des écoles les plus réputées du Royaume-Uni à la vision de Dubaï, nous aspirons à établir une nouvelle référence mondiale en matière d'excellence éducative ».

Neil Enright, directeur de l'école Queen Elizabeth, Barnet, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir reçu cet encouragement de la KHDA pour offrir une éducation QE complète et enrichissante aux enfants des Émirats arabes unis, en multipliant les opportunités et en aidant les élèves à devenir les leaders de leur génération.

« Nous sommes également enthousiasmés par le potentiel de collaboration internationale qui, à terme, permettra de créer un réseau mondial d'Élisabéthains au profit de nos nouveaux étudiants et de ceux du secteur public à Barnet ».

Edward Hobart, ambassadeur de Sa Majesté aux Émirats arabes unis, a déclaré : « Je suis ravi que l'école Queen Elizabeth ouvre ses portes à Dubai Sports City l'année prochaine. C'est la première fois qu'un lycée financé par l'État britannique se développe à l'échelle mondiale, ce qui témoigne de la force durable des partenariats éducatifs entre le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis ».

« En apportant à Dubaï la méthodologie éducative éprouvée de QE et son héritage de 450 ans d'excellence académique, les jeunes des Émirats arabes unis auront davantage la possibilité d'accéder à un enseignement britannique de classe mondiale. J'ai hâte de voir l'impact positif que cette institution de classe mondiale aura sur les étudiants et sur le paysage éducatif plus large des Émirats arabes unis ».

Fondé en 1573 par une charte royale de la Reine Elizabeth I, le Queen Elizabeth's est un lycée avec plus de 450 ans de riche héritage et de tradition pionnière. L'école est un leader au Royaume-Uni, offrant une éducation complète à des étudiants issus de milieux divers et modestes, sur la base du mérite. L'enseignement dispensé par l'école Queen Elizabeth surpasse régulièrement celui de la plupart des écoles indépendantes les plus chères et les plus sélectives du Royaume-Uni, et les résultats de l'école QE la placent systématiquement en tête des classements britanniques, tant dans le secteur indépendant que dans le secteur public. L'école Queen Elizabeth a été nommée 2025 Sunday Times State Secondary School of the Year (école secondaire d'État de l'année) pour les A-levels. En 2024, 55 % des jeunes quittant l'école auront reçu une offre d'un établissement figurant parmi les cinq premiers du classement mondial des universités de QS. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur : www.qedubaisportscity.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808232/Queen_Elizabeths_School_Dubai_Sports_City_Logo.jpg