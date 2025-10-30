Más de 450 años de tradición de excelencia académica: Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City abrirá sus puertas en agosto de 2026

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Sobre la base de más de 450 años de excelencia académica en el Reino Unido, Queen Elizabeth's School, Barnet, en asociación con GEDU Global Education, ha obtenido la aprobación inicial de la Autoridad de Conocimiento y Desarrollo Humano (KHDA) para abrir su primera sucursal internacional en Dubái en agosto de 2026. Conocido como Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, el nuevo campus de la sucursal proporcionará a los jóvenes de los Emiratos Árabes Unidos acceso al Plan de Estudios Nacional para Inglaterra, entregado a los exigentes estándares académicos que han visto a Queen Elizabeth's School en Barnet constantemente reconocido como Sobresaliente por Ofsted y clasificado en la parte superior de las tablas de clasificación del Reino Unido.

"Esta aprobación histórica nos permite acelerar nuestra visión de ofrecer una educación K-12 líder en el mundo a estudiantes de todos los Emiratos Árabes Unidos", dijo Caroline Pendleton-Nash, directora ejecutiva de Queen Elizabeth's Global Schools.

"Si bien el modelo de establecer sucursales internacionales es familiar entre las principales escuelas independientes del Reino Unido, esta es la primera vez en la historia que una distinguida escuela primaria estatal del Reino Unido se ha embarcado en una asociación de este tipo. Representa un hito sin precedentes y verdaderamente emocionante para la educación global.

Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City, será una escuela mixta, que abrirá inicialmente desde Nursery hasta Year 8, con un crecimiento gradual hasta Sixth Form. Su ubicación en Dubai Sports City ofrece a nuestros estudiantes un acceso privilegiado a instalaciones deportivas inigualables, incorporando el deporte y la excelencia física como un pilar definitorio de su educación. Esto cobrará vida a través de nuestro Programa QE Flourish , que fomenta el carácter y el desarrollo personal en los ámbitos de Care, Challenge, Create y Compete, aprovechando el potencial infinito de nuestros estudiantes.

El campus de la sucursal de Dubái seguirá siendo fiel a la misión, el espíritu, la tradición y los exigentes estándares académicos de Queen Elizabeth's School, Barnet, al tiempo que adoptará el espíritu de innovación y ambición de Dubái. Nuestra misión es fomentar jóvenes seguros, capaces y responsables que estén preparados para llevar una vida adulta feliz y plena y hacer una contribución positiva a los demás. Al unir la herencia de una de las escuelas más distinguidas del Reino Unido con la visión de Dubai, aspiramos a establecer un nuevo punto de referencia mundial para la excelencia educativa ".

Neil Enright, director de Queen Elizabeth's School, Barnet dijo: "Estamos encantados de haber recibido este estímulo de KHDA para ofrecer una educación de QE completa y enriquecedora a los niños de los Emiratos Árabes Unidos, difundiendo oportunidades y apoyando a los estudiantes para que se conviertan en los líderes de su generación.

"También estamos entusiasmados con el potencial de colaboración internacional, que, con el tiempo, construirá una red global de isabelinos en beneficio de nuestros nuevos estudiantes, así como de aquellos dentro del sector estatal en Barnet".

Edward Hobart, Embajador de Su Majestad en los Emiratos Árabes Unidos, dijo: "Estoy encantado de que Queen Elizabeth's School abra en Dubai Sports City el próximo año. Este hito representa la primera vez que una escuela primaria financiada por el estado británico se ha expandido a nivel mundial, testimonio de la fortaleza duradera de las asociaciones educativas entre el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

"Al llevar la metodología educativa probada de QE y el patrimonio de 450 años de excelencia académica a Dubai, aumenta la oportunidad para que los jóvenes de los Emiratos Árabes Unidos accedan a una educación británica de clase mundial. Espero ver el impacto positivo que esta institución de clase mundial tendrá en los estudiantes y en el panorama educativo más amplio de los Emiratos Árabes Unidos ".

Fundada en 1573 por una carta real de la reina Isabel I, Queen Elizabeth's es una escuela primaria con más de 450 años de rico patrimonio y una tradición pionera. La escuela es líder en el Reino Unido y ofrece una educación completa a estudiantes de orígenes diversos y modestos, basada en el mérito. La educación en Queen Elizabeth's School supera rutinariamente la oferta de la mayoría de las escuelas independientes más caras y selectivas del Reino Unido, y los resultados de QE colocan constantemente a la escuela en lo más alto de las tablas de clasificación del Reino Unido, tanto para el sector independiente como para el estatal. Queen Elizabeth's School fue nombrada 2025 Sunday Times State Secondary School of the Year para A-levels. En 2024, el 55 % de los egresados tenían ofertas de una institución entre las cinco mejores del QS World University Rankings. Para más información, visite: www.qedubaisportscity.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2808232/Queen_Elizabeths_School_Dubai_Sports_City_Logo.jpg

FUENTE Queen Elizabeth’s School, Dubai Sports City