450年以上にわたる優れた学術の伝統：Queen Elizabeth's Schoolが2026年8月、ドバイ・スポーツ・シティに分校を開校

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年10月31日 /PRNewswire/ -- 英国での450年以上にわたる学術的卓越性を基盤として、バーネットにあるQueen Elizabeth's SchoolはGEDU Global Educationと提携し、2026年8月にドバイに初の国際分校を開設するための初期承認をKnowledge and Human Development Authority（KHDA）から取得しました。Queen Elizabeth's Schoolドバイ・スポーツ・シティ校として知られることになる新しい分校は、UAEの若者にイングランドの国家カリキュラムへのアクセスを提供します。このカリキュラムは厳格な学業基準に基づいて提供され、Queen Elizabeth's Schoolバーネット本校は、Ofstedによって一貫して「優秀（Outstanding）」と認められ、英国の学校ランキングで最上位にランクされています。

「この画期的な承認により、UAE全土の学生に世界をリードするK-12教育を提供するという私たちのビジョンを加速させることができます」と、Queen Elizabeth's Global SchoolsのCEO、Caroline Pendleton-Nashは述べています。

「国際的な支部を設立するモデルは英国の一流私立学校の間ではよく知られていますが、英国の名門公立グラマー・スクールがこのような提携に乗り出すのは史上初です。世界の教育にとって前例のない、本当にエキサイティングな節目といえるでしょう。

Queen Elizabeth's Schoolドバイ・スポーツ・シティ校は男女共学で、最初は幼稚園から8年生までを開校し、段階的に6年生まで拡大していく予定です。ドバイ・スポーツ・シティに位置しているため、当校の学生は他にはないスポーツ施設を特別に利用できます。同校には、スポーツと身体能力の向上が教育の決定的な柱として組み込まれることになります。これを実現するのが、ケア、チャレンジ、創造、競争の要素全体で人格と個人の発達を育み、生徒の無限の可能性を育む当校のQE Flourishプログラムです。

ドバイ分校は、ドバイの革新と野心の精神を取り入れながら、Queen Elizabeth's Schoolバーネット本校の使命、精神、伝統、厳格な学業基準に忠実であり続けます。私たちの使命は、自信と能力と責任感を持ち、幸せで充実した大人の生活を送り、他の人々に積極的に貢献できる若者を育成することです。英国で最も高い名声を誇る学校の伝統とドバイのビジョンを融合させることで、私たちは教育の卓越性における新たな世界基準を確立することを目指しています。」

Queen Elizabeth's Schoolバーネット本校の校長Neil Enright氏は次のように述べています。「UAEの子どもたちに包括的で充実したQE教育を提供する機会を得たこと、そしてそれを支援するための励ましをKHDAからいただいたことを大変うれしく思っています。この取り組みを通じて、私たちは教育の機会を広げ、世代を担うリーダーとなる学生たちを育成していきます。

「また、国際的な協力の可能性にも、私たちは大きな期待を寄せています。それはやがて、エリザベシャン（Queen Elizabeth's Schoolの卒業生・関係者）による世界的なネットワークを作り上げ、当校の新入生だけでなく、バーネットの公立部門の学生にも恩恵をもたらすことになるでしょう。」

Edward Hobart駐アラブ首長国連邦大使は次のように述べています。「来年、ドバイ・スポーツ・シティにQueen Elizabeth's Schoolが開校することを大変嬉しく思います。この画期的な出来事は、英国政府が資金を提供するグラマー・スクールが海外進出した初めての事例であり、英国とUAEの教育パートナーシップの強固で持続的な結びつきを証明するものです。

「実績のあるQEの教育方法と450年にわたる学術的卓越性の伝統をドバイにもたらすことで、UAEの若者が世界クラスの英国教育を受ける機会が増えます。この世界クラスの教育機関がUAEの学生や教育界全体にどのような好影響を与えるか、楽しみにしています。」

Queen Elizabeth's Schoolは1573年、Queen Elizabeth I世女王の勅許状によって設立され、450年以上の豊かな歴史と先駆的な伝統を誇るグラマー・スクールです。この学校は英国のリーダー的存在であり、多様で質素な背景を持つ生徒に、実力に基づいて総合的な教育を提供しています。Queen Elizabeth's Schoolの教育は、英国で最も費用がかかり、選抜基準が厳しい私立学校の教育を常に上回っており、QEの学業成績は、私立学校と公立学校の両方の英国のランキング表で常にトップに位置付けられています。Queen Elizabeth's Schoolは、2025年『Sunday Times』の「Aレベル部門州立中等学校オブ・ザ・イヤー（State Secondary School of the Year for A-levels）」に選ばれました。2024年には、卒業生の55%がQS世界大学ランキングの上位5位に入る大学から入学許可を得ています。詳細については、www.qedubaisportscity.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2808232/Queen_Elizabeths_School_Dubai_Sports_City_Logo.jpg

SOURCE Queen Elizabeth’s School, Dubai Sports City