SYDNEY, Austrália, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Sungrow, fornecedora global líder de inversores fotovoltaicos (PV) e sistemas de armazenamento de energia (ESS), apresenta suas mais recentes inovações – PowerTitan 3.0 com design de bloco CA e solução híbrida – no Sungrow PV & ESS Summit em Sydney. O evento reuniu mais de 300 parceiros e especialistas do setor para explorar tecnologias emergentes e tendências de mercado que estão moldando a transição energética da Austrália.

Mais do que alimentar o presente: moldando o futuro de PV e ESS na Austrália (PRNewsfoto/Sungrow Power)

O setor de energia renovável em escala de utilidade na Austrália está se expandindo rapidamente, impulsionado por incentivos federais do CIS, metas estaduais e forte confiança dos investidores, acelerando a implementação de sistemas de armazenamento de energia em baterias em grande escala (BESS) em todo o Mercado Nacional de Eletricidade (NEM). Os desenvolvedores estão cada vez mais priorizando projetos integrados, com suporte à rede e alinhados a padrões técnicos mais rigorosos e valor de longo prazo, mas o setor ainda enfrenta desafios, incluindo deficiências na robustez do sistema, instabilidade de tensão, processos complexos de conexão à rede e longos prazos de aprovação, além de exigências crescentes de capacidade de formação de rede e modelagem avançada.

PowerTitan 3.0: otimizado para o cenário de ESS em escala de utilidade na Austrália

O PowerTitan 3.0 da Sungrow é uma solução de armazenamento de energia de próxima geração em escala de utilidade, projetada para lidar com condições de rede fraca, requisitos avançados de formação de rede e as realidades operacionais do cenário energético em evolução da Austrália.

Principais destaques:

Arquitetura de alta densidade: células de bateria empilhadas de mais de 600 Ah com sistema de conversão de potência (PCS) baseado em SiC, suportando durações de descarga flexíveis de 4 a 8 horas.

células de bateria empilhadas de mais de 600 Ah com sistema de conversão de potência (PCS) baseado em SiC, suportando durações de descarga flexíveis de 4 a 8 horas. Design compacto e escalável: cada contêiner de 20 pés abriga 1,78 MW de PCS e 7,14 MWh de capacidade de bateria; os blocos podem atingir 7,2 MW/28,5 MWh (configuração de 4 horas), reduzindo o uso de terreno em 20% e diminuindo os custos gerais do projeto.

cada contêiner de 20 pés abriga 1,78 MW de PCS e 7,14 MWh de capacidade de bateria; os blocos podem atingir 7,2 MW/28,5 MWh (configuração de 4 horas), reduzindo o uso de terreno em 20% e diminuindo os custos gerais do projeto. Alta eficiência e confiabilidade: o PCS alcança eficiência máxima de 99,3% com sobrecarga contínua de 120%; as células empilhadas permitem eficiência de ida e volta (RTE) de 92% no nível do sistema.

o PCS alcança eficiência máxima de 99,3% com sobrecarga contínua de 120%; as células empilhadas permitem eficiência de ida e volta (RTE) de 92% no nível do sistema. Implantação rápida: o design de bloco CA permite pré-instalação e pré-comissionamento em fábrica, autoconfiguração e verificações automatizadas do sistema em menos de uma hora — possibilitando que um projeto de 1 GWh seja implantado em apenas 12 dias.

o design de bloco CA permite pré-instalação e pré-comissionamento em fábrica, autoconfiguração e verificações automatizadas do sistema em menos de uma hora — possibilitando que um projeto de 1 GWh seja implantado em apenas 12 dias. Durável e preparado para o ambiente: opera em temperaturas ambiente de até 45 °C, com baixo ruído (63 dBA), proteção IP55 e resistência à corrosão C5 para condições adversas da Austrália.

Solução híbrida: a ascensão da integração PV acoplada em CC e BESS

A Sungrow também apresentou a Solução Híbrida, com a série de inversores modulares 1+X com acoplamento CC e demonstração de solução com acoplamento CA, e a solução de tecnologia de acoplamento em CC da Sungrow supera os designs tradicionais em custo, funcionalidade e desempenho. As principais vantagens incluem:

Design de plataforma única: integração de PV, ESS e PowerTitan 3.0 com módulo dedicado CC/CC e sistema de gerenciamento de sinergia PV-ESS.

integração de PV, ESS e PowerTitan 3.0 com módulo dedicado CC/CC e sistema de gerenciamento de sinergia PV-ESS. Operação flexível e de alto desempenho: longas durações de descarga de até 8 horas, relação CC/CA de até 2,0 e proporção de potência do ESS de até 100%.

longas durações de descarga de até 8 horas, relação CC/CA de até 2,0 e proporção de potência do ESS de até 100%. Otimização de custo e eficiência: conversão de energia no nível do sistema melhorada em 3% a 5%, com redução dos custos totais do projeto.

Avanço da tecnologia de formação de rede na Austrália

O Dr. Dan Xiao, especialista técnico da Sungrow Austrália, destacou o papel essencial do GFM no suporte a redes com alta participação de energias renováveis e no atendimento aos padrões australianos em evolução. A expertise da Sungrow inclui suporte de tensão/frequência, amortecimento de oscilações, partida a frio em nível de GW e reforço da robustez do sistema. À medida que a penetração de energias renováveis continua a acelerar, a tecnologia de formação de rede (GFM) torna-se cada vez mais crítica para garantir sistemas elétricos estáveis e resilientes.

A cúpula contou com um painel de discussão com cerca de dez especialistas do setor, que compartilharam insights sobre caminhos para a transição energética e experiências práticas em projetos. Além disso, a Sungrow também lançou o Artigo de Segurança em Armazenamento de Energia em parceria com a TÜV Rheinland, reforçando o suporte à implantação segura e sustentável de sistemas de armazenamento de energia.

"Na Austrália, a Sungrow construiu uma base sólida ao longo dos últimos 13 anos, expandindo desde a entrada inicial no mercado até a entrega de projetos de grande escala em utilidades e armazenamento de energia em todo o país", afirmou Joe Zhou, Vice-Presidente da Sungrow Ásia-Pacífico. "Projetos fundamentais como o projeto acoplado em CC de Cunderdin e o Templers BESS já estão em plena operação, e o Pelican Point BESS está atualmente em construção, demonstrando nossa capacidade de entrega em larga escala.Enquanto isso, nosso pipeline continua a crescer, incluindo diversos projetos com previsão de fechamento financeiro em 2026 e desenvolvimentos emblemáticos como o Halys BESS, com capacidade planejada superior a 3 GWh."

Olhando para o futuro, a Sungrow continuará a expandir sua presença na Austrália por meio de investimentos locais estratégicos e soluções avançadas de armazenamento de energia, colaborando com todo o setor para impulsionar a transição para energia limpa no país e criar uma rede mais flexível, confiável e sustentável.

Sobre a Sungrow

A Sungrow, líder global em tecnologia de energia renovável, vem desenvolvendo soluções de energia sustentável há mais de 29 anos. Até junho de 2025, a Sungrow já havia instalado 870 GW em conversores eletrônicos de potência em escala global. A empresa é reconhecida como a companhia de inversores fotovoltaicos (PV) e armazenamento de energia mais financiável do mundo (BloombergNEF). Suas inovações impulsionam projetos de energia limpa em todo o mundo, apoiadas por uma rede de 520 pontos de serviço que garantem uma excelente experiência ao cliente. Na Sungrow, estamos comprometidos em construir um futuro sustentável por meio de tecnologia de ponta e um serviço inigualável. Para mais informações, acesse: www.sungrowpower.com/en.

Contato de mídia:

Luly Wang

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FONTE Sungrow Power