Plus que de l'électricité aujourd'hui : Façonner l'avenir de l'Australie en matière de PV et d'ESS

SYDNEY, Australie, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, leader mondial dans le domaine des onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie, dévoile ses dernières innovations — le PowerTitan 3.0, doté d'une conception en blocs CA, et la solution hybride — lors du Sungrow PV & ESS Summit à Sydney. L'événement a attiré plus de 300 partenaires et experts du secteur pour explorer les technologies émergentes et les tendances du marché qui façonnent la transition énergétique de l'Australie.

More Than Powering Today Shaping Australia’s PV & ESS Future

Le secteur australien des énergies renouvelables à grande échelle connaît une expansion rapide, portée par les mesures d'incitation fédérales du CIS, les objectifs fixés par les États et la forte confiance des investisseurs, ce qui accélère le déploiement de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à grande échelle sur l'ensemble du Marché national de l'électricité (NEM). Les promoteurs accordent de plus en plus la priorité aux projets intégrés et compatibles avec le réseau, qui répondent à des normes techniques plus strictes et présentent une valeur à long terme, mais le secteur reste confronté à des défis tels que l'insuffisance de la puissance du système, l'instabilité de la tension, la complexité des processus de connexion au réseau et la longueur des délais d'approbation, ainsi qu'à des exigences croissantes en matière de capacité de formation du réseau et de modélisation avancée.

PowerTitan 3.0 : Optimisé pour le paysage ESS des services publics australiens

PowerTitan 3.0 de Sungrow est une solution de stockage d'énergie à l'échelle de l'entreprise de nouvelle génération, conçue pour répondre aux conditions de réseaux faibles, aux exigences de formation de réseaux avancés et aux réalités opérationnelles du paysage énergétique australien en pleine évolution.

Points essentiels :

Architecture à haute densité : Des cellules de batterie empilées de plus de 600 Ah avec un système de conversion d'énergie (PCS) basé sur le SiC, permettant des durées de décharge flexibles de 4 à 8 heures.

Des cellules de batterie empilées de plus de 600 Ah avec un système de conversion d'énergie (PCS) basé sur le SiC, permettant des durées de décharge flexibles de 4 à 8 heures. Conception compacte et évolutive : Chaque conteneur de 20 pieds abrite un système PCS de 1,78 MW et une capacité de batterie de 7,14 MWh ; les modules peuvent atteindre 7,2 MW/28,5 MWh (configuration sur 4 heures), ce qui permet de réduire l'empreinte au sol de 20 % et de diminuer les coûts globaux du projet.

Chaque conteneur de 20 pieds abrite un système PCS de 1,78 MW et une capacité de batterie de 7,14 MWh ; les modules peuvent atteindre 7,2 MW/28,5 MWh (configuration sur 4 heures), ce qui permet de réduire l'empreinte au sol de 20 % et de diminuer les coûts globaux du projet. Efficacité et fiabilité élevées : Le PCS atteint une efficacité maximale de 99,3 % avec une surcharge continue de 120 % ; les cellules empilées permettent une efficacité d'aller-retour de 92 % au niveau du système (RTE).

Le PCS atteint une efficacité maximale de 99,3 % avec une surcharge continue de 120 % ; les cellules empilées permettent une efficacité d'aller-retour de 92 % au niveau du système (RTE). Déploiement rapide : La conception du bloc AC permet une pré-installation et une pré-mise en service en usine, une auto-configuration et des vérifications automatisées du système en moins d'une heure - permettant de déployer un projet de 1 GWh en seulement 12 jours.

La conception du bloc AC permet une pré-installation et une pré-mise en service en usine, une auto-configuration et des vérifications automatisées du système en moins d'une heure - permettant de déployer un projet de 1 GWh en seulement 12 jours. Durable et prêt pour l'environnement : Fonctionne à des températures ambiantes allant jusqu'à 45℃ avec un faible bruit (63 dBA), une protection IP55 et une résistance à la corrosion C5 pour les conditions australiennes difficiles.

Solution hybride：L'essor de l'intégration des systèmes PV et BESS couplés au courant continu

Sungrow a également présenté sa solution hybride, qui comprend la série d'onduleurs modulaires 1+X avec des démonstrations de solutions de couplage DC et AC. La technologie de couplage en courant continu de Sungrow surpasse les conceptions traditionnelles en termes de coût, de fonctionnalité et de performances. Les principaux avantages sont les suivants :

Conception d'une plate-forme unique : Intégration du système photovoltaïque, du système de stockage d'énergie (ESS) et de PowerTitan 3.0 à l'aide d'un module DC/DC dédié et du système de gestion de la synergie PV-ESS.

Intégration du système photovoltaïque, du système de stockage d'énergie (ESS) et de PowerTitan 3.0 à l'aide d'un module DC/DC dédié et du système de gestion de la synergie PV-ESS. Fonctionnement souple et performant : Durées de décharge prolongées allant jusqu'à 8 heures, ratio DC/AC pouvant atteindre 2,0 et ratio de puissance du système de stockage d'énergie (ESS) pouvant aller jusqu'à 100 %.

: Durées de décharge prolongées allant jusqu'à 8 heures, ratio DC/AC pouvant atteindre 2,0 et ratio de puissance du système de stockage d'énergie (ESS) pouvant aller jusqu'à 100 %. Optimisation des coûts et de l'efficacité : La conversion énergétique au niveau du système s'est améliorée de 3 à 5 %, ce qui a permis de réduire les coûts globaux du projet.

Faire progresser les technologies de renforcement du réseau en Australie

Dan Xiao, expert technique de Sungrow Australie, a souligné le rôle essentiel de la GFM pour soutenir les réseaux riches en énergies renouvelables etrespecter les normes australiennes en constante évolution. L'expertise de Sungrow comprend le soutien de la tension/fréquence, l'amortissement des oscillations, le démarrage à froid au niveau GW et l'amélioration de la résistance du système. Alors que la pénétration des énergies renouvelables continue de s'accélérer, la technologie de formation des réseaux (GFM) devient de plus en plus essentielle pour assurer la stabilité et la résilience des systèmes électriques.

Le sommet a été l'occasion d'un débat avec une dizaine d'experts du secteur, qui ont partagé leurs points de vue sur les voies de la transition énergétique et leurs expériences de projets concrets. En outre, Sungrow a également lancé le livre blanc sur la sécurité du stockage de l'énergie avec TÜV Rheinland, soutenant ainsi le déploiement sûr et durable des systèmes de stockage de l'énergie.

« En Australie, Sungrow s'est forgé une solide assise au cours des 13 dernières années, passant d'une simple implantation sur le marché à la réalisation de projets à grande échelle dans les secteurs de l'électricité et du stockage d'énergie à travers tout le pays », a déclaré Joe Zhou, vice-président de Sungrow pour la région Asie-Pacifique. « Des projets phares tels que le projet de Cunderdin à couplage DC et le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de Templers, qui sont désormais pleinement opérationnels, ainsi que le BESS de Pelican Point, actuellement en construction, démontrent notre capacité à mener à bien des projets à grande échelle. Parallèlement, notre pipeline continue de s'étoffer, avec de nombreux projets dont le bouclage financier est prévu pour 2026 et des projets phares tels que le BESS Halys, dont la capacité prévue est supérieure à 3 GWh. »

À l'avenir, Sungrow continuera d'étendre sa présence en Australie par le biais d'investissements locaux stratégiques et de solutions de stockage d'énergie avancées, en collaborant avec l'ensemble de l'industrie pour favoriser la transition vers l'énergie propre dans le pays et créer un réseau plus flexible, plus fiable et plus durable.

À propos de Sungrow

Sungrow, leader mondial de la technologie des énergies renouvelables, est à l'origine de solutions énergétiques durables depuis plus de 29 ans. En juin 2025, Sungrow avait installé 870 GW de convertisseurs électroniques de puissance dans le monde entier. La société est reconnue comme l'entreprise d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie qui affiche la meilleure cote financière au niveau mondial (BloombergNEF). Soutenues par un réseau de 520 points de service qui garantissent une excellente expérience client, ses innovations alimentent des projets d'énergie propre dans le monde entier. Chez Sungrow, nous nous attachons à construire un avenir durable grâce à une technologie de pointe et à un service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sungrowpower.com/en.

Contact avec les médias :

Luly Wang

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