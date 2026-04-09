Más que energía hoy: dando forma al futuro PV & ESS de Australia

SYDNEY, Australia, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, el proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, presenta sus últimas innovaciones: PowerTitan 3.0 con diseño de bloque de CA y solución híbrida en la Cumbre Sungrow PV & ESS en Sydney. El evento atrajo a más de 300 socios y expertos de la industria para explorar tecnologías emergentes y tendencias del mercado que dan forma a la transición energética de Australia.

More Than Powering Today Shaping Australia’s PV & ESS Future

El sector de la energía renovable a gran escala de Australia se está expandiendo rápidamente, impulsado por incentivos federales de la CEI, objetivos estatales y una fuerte confianza de los inversores, acelerando el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a gran escala en todo el Mercado Eléctrico Nacional (NEM). Los desarrolladores están dando cada vez más prioridad a proyectos integrados que respalden la red y estén alineados con estándares técnicos más estrictos y valor a largo plazo, pero el sector aún se enfrenta a desafíos que incluyen deficiencias en la resistencia del sistema, inestabilidad del voltaje, procesos complejos de conexión a la red y plazos de aprobación prolongados, junto con requisitos crecientes para la capacidad de formación de redes y modelado avanzado.

PowerTitan 3.0: optimizado para el panorama de ESS de servicios públicos de Australia

PowerTitan 3.0 de Sungrow es una solución de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos de próxima generación diseñada para abordar condiciones de red débil, requisitos avanzados de formación de red y las realidades operativas del panorama energético en evolución de Australia.

Aspectos destacados clave:

Arquitectura de alta densidad: celdas de batería apiladas de más de 600 Ah con un sistema de conversión de energía (PCS) basado en SiC, que admite duraciones de descarga flexibles de 4 a 8 horas.

celdas de batería apiladas de más de 600 Ah con un sistema de conversión de energía (PCS) basado en SiC, que admite duraciones de descarga flexibles de 4 a 8 horas. Diseño compacto y escalable: cada contenedor de 20 pies alberga 1,78 MW PCS y una capacidad de batería de 7,14 MWh; Los bloques pueden alcanzar 7,2 MW/28,5 MWh (configuración de 4 horas), lo que reduce el uso del suelo en un 20 % y reduce los costes generales del proyecto.

cada contenedor de 20 pies alberga 1,78 MW PCS y una capacidad de batería de 7,14 MWh; Los bloques pueden alcanzar 7,2 MW/28,5 MWh (configuración de 4 horas), lo que reduce el uso del suelo en un 20 % y reduce los costes generales del proyecto. Alta eficiencia y confiabilidad: PCS logra una eficiencia máxima del 99,3 % con una sobrecarga continua del 120 %; las celdas apiladas permiten una eficiencia de ida y vuelta (RTE) a nivel del sistema del 92 %.

PCS logra una eficiencia máxima del 99,3 % con una sobrecarga continua del 120 %; las celdas apiladas permiten una eficiencia de ida y vuelta (RTE) a nivel del sistema del 92 %. Implementación rápida: el diseño del bloque de CA permite la preinstalación y precomisionamiento en fábrica, la autoconfiguración y las verificaciones automatizadas del sistema en menos de una hora, lo que permite implementar un proyecto de 1 GWh en solo 12 días.

el diseño del bloque de CA permite la preinstalación y precomisionamiento en fábrica, la autoconfiguración y las verificaciones automatizadas del sistema en menos de una hora, lo que permite implementar un proyecto de 1 GWh en solo 12 días. Duradero y preparado para el medio ambiente: funciona a temperaturas ambiente de hasta 45 ℃ con bajo nivel de ruido (63 dBA), protección IP55 y resistencia a la corrosión C5 para las duras condiciones australianas.

Solución híbrida: el auge de la integración PV & BESS acoplada a CC

Sungrow también presentó la solución híbrida, que presenta la serie de inversores modulares 1+X con acoplamiento de CC y solución de acoplamiento de CA, y la solución de tecnología de acoplamiento de CC de Sungrow supera a los diseños tradicionales en coste, funcionalidad y rendimiento. Las ventajas clave incluyen:

Diseño de plataforma única: integración de PV, ESS y PowerTitan 3.0 con un módulo CC/CC dedicado y un sistema de gestión de sinergia PV-ESS.

integración de PV, ESS y PowerTitan 3.0 con un módulo CC/CC dedicado y un sistema de gestión de sinergia PV-ESS. Operación flexible y de alto rendimiento: Duraciones de descarga prolongadas de hasta 8 horas, relación CC/CA de hasta 2,0 y relación de potencia ESS de hasta 100 %.

Duraciones de descarga prolongadas de hasta 8 horas, relación CC/CA de hasta 2,0 y relación de potencia ESS de hasta 100 %. Optimización de costes y eficiencia: la conversión de energía a nivel del sistema mejoró entre un 3% y un 5% con costes generales reducidos del proyecto.

Avances en la tecnología de formación de redes en Australia

El Dr. Dan Xiao, experto técnico de Sungrow Australia, destacó el papel esencial de GFM en el apoyo a redes ricas en energías renovables y el cumplimiento de los estándares australianos en evolución. La experiencia de Sungrow incluye soporte de voltaje/frecuencia, amortiguación de oscilaciones, arranque en negro de nivel GW y mejora de la resistencia del sistema. A medida que la penetración de las energías renovables continúa acelerándose, la tecnología de formación de redes (GFM) se vuelve cada vez más crítica para garantizar sistemas energéticos estables y resilientes.

La cumbre contó con un panel de discusión con casi diez expertos de la industria, quienes compartieron ideas sobre vías de transición energética y experiencias de proyectos del mundo real. Además, Sungrow también lanzó el Libro Blanco sobre seguridad del almacenamiento de energía con TÜV Rheinland, apoyando aún más el despliegue seguro y sostenible de sistemas de almacenamiento de energía.

"En Australia, Sungrow ha construido una base sólida durante los últimos 13 años, expandiéndose desde la entrada temprana al mercado hasta la entrega de proyectos de almacenamiento de energía y servicios públicos a gran escala en todo el país", dijo Joe Zhou, vicepresidente de Sungrow Asia Pacífico. "Proyectos clave como el proyecto acoplado a CC de Cunderdin, Templers BESS están en plena operación y el BESS de Pelican Point está actualmente en construcción, lo que demuestra nuestra capacidad para realizar entregas a escala. Mientras tanto, nuestra cartera continúa creciendo, incluidos múltiples proyectos que se espera alcancen su cierre financiero en 2026 y desarrollos emblemáticos como Halys BESS, con una capacidad planificada que supera los 3 GWh".

De cara al futuro, Sungrow seguirá ampliando su presencia en Australia a través de inversiones locales estratégicas y soluciones avanzadas de almacenamiento de energía, colaborando en toda la industria para impulsar la transición energética limpia del país y crear una red más flexible, confiable y sostenible.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energía renovable, ha sido pionero en soluciones de energía sostenible durante más de 29 años. Hasta junio de 2025, Sungrow ha instalado 870 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa es reconocida como la empresa de almacenamiento de energía e inversores fotovoltaicos más rentable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia para el cliente. En Sungrow, estamos comprometidos a tender un puente hacia un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio incomparable. Para obtener más información, visite: www.sungrowpower.com/en.

Contacto para medios:

Luly Wang

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