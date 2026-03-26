호주 에너지의 미래를 설계하다: PV 및 ESS 혁신 주도

시드니, 호주 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 글로벌 PV 인버터와 에너지저장장치 선도 기업 선그로우(Sungrow)가 시드니에서 열린 선그로우 PV & ESS 서밋(Sungrow PV & ESS Summit)에서 최신 기술인 AC 블록 설계 PowerTitan 3.0과 하이브리드 솔루션(Hybrid Solution)을 공개했다. 이번 행사에는 파트너 및 업계 전문가 300여 명이 참석해 호주의 에너지 전환을 이끄는 신기술과 시장 동향에 관해 의견을 나눴다.

More Than Powering Today Shaping Australia’s PV & ESS Future (PRNewsfoto/Sungrow Power)

호주 발전소급 재생에너지 시장은 연방 정부의 CIS 인센티브, 주 정부 목표, 그리고 견고한 투자 심리에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 국가 전력 시장(National Electricity Market, NEM) 전반에서 대형 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 도입이 빨라지고 있다. 개발기업들은 점점 더 엄격해지는 기술 기준과 장기적 가치에 부합하는 통합형 전력망 지원 프로젝트를 우선시하고 있으나, 여전히 계통 강도 부족, 전압 불안정, 복잡한 계통 연결 절차, 긴 승인 기간 등과 같은 과제에 직면해 있으며 그리드 포밍(grid-forming) 기능과 고급 모델링에 대한 요구도 증가하고 있다.

PowerTitan 3.0: 호주 대규모 ESS 환경에 최적화된 솔루션

선그로우의 PowerTitan 3.0은 약한 전력망 환경과 까다로운 그리드 포밍 요구사항, 호주 에너지 시장의 운영 현실 변화에 대응하도록 설계된 차세대 대규모 에너지 저장 솔루션이다.

주요 특징

고밀도 아키텍처 : 600Ah 이상의 적층형 배터리 셀과 SiC 기반 전력 변환 시스템(PCS)을 적용해 4~8시간 유연한 방전 시간 지원

600Ah 이상의 적층형 배터리 셀과 SiC 기반 전력 변환 시스템(PCS)을 적용해 4~8시간 유연한 방전 시간 지원 컴팩트하고 확장 가능한 설계 : 20피트 컨테이너 1기당 1.78MW PCS와 7.14MWh 배터리 용량을 탑재하며, 블록 단위로 7.2MW/28.5MWh(4시간 기준)까지 확장 가능. 이를 통해 설치 면적을 20% 절감하고 전체 프로젝트 비용 절감

20피트 컨테이너 1기당 1.78MW PCS와 7.14MWh 배터리 용량을 탑재하며, 블록 단위로 7.2MW/28.5MWh(4시간 기준)까지 확장 가능. 이를 통해 설치 면적을 20% 절감하고 전체 프로젝트 비용 절감 높은 효율과 신뢰도 : PCS 최대 효율 99.3%, 120% 연속 과부하 지원. 적층형 셀 구조를 통해 계통급 왕복 효율(RTE) 92% 달성

PCS 최대 효율 99.3%, 120% 연속 과부하 지원. 적층형 셀 구조를 통해 계통급 왕복 효율(RTE) 92% 달성 신속한 구축 : AC 블록 설계를 통해 공장 사전 설치와 사전 시운전이 가능하며, 자동 구성 및 1시간 이내 시스템 점검 완료. 이를 통해 1GWh 규모 프로젝트를 단 12일 만에 구축 가능

AC 블록 설계를 통해 공장 사전 설치와 사전 시운전이 가능하며, 자동 구성 및 1시간 이내 시스템 점검 완료. 이를 통해 1GWh 규모 프로젝트를 단 12일 만에 구축 가능 내구성과 환경 대응력: 최대 45℃ 환경에서도 안정적으로 작동하며, 저소음(63dBA), IP55 보호 등급, C5 부식 방지 설계를 통해 호주의 까다로운 환경 조건에 대응

하이브리드 솔루션: DC 결합형 PV 및 BESS 통합의 부상

선그로우는 또 하이브리드 솔루션을 공개하며, DC 커플링과 AC 커플링 솔루션을 모두 지원하는 1+X 모듈형 인버터 시리즈도 선보였다. 선그로우의 DC 커플링 기술은 비용, 기능, 성능 측면에서 기존 설계를 능가하는 것으로 평가받고 있다. 주요 장점은 다음과 같다.

단일 플랫폼 설계 : PV, ESS, PowerTitan 3.0을 전용 DC/DC 모듈, PV-ESS 시너지 관리 시스템(PV-ESS Synergy Management System)과 통합

PV, ESS, PowerTitan 3.0을 전용 DC/DC 모듈, PV-ESS 시너지 관리 시스템(PV-ESS Synergy Management System)과 통합 유연한 고성능 운영 : 최대 8시간 장시간 방전 지원, DC/AC 비 최대 2.0, ESS 출력 비 최대 100%

최대 8시간 장시간 방전 지원, DC/AC 비 최대 2.0, ESS 출력 비 최대 100% 비용 및 효율 최적화: 계통급 에너지 변환 효율 3~5% 향상, 전체 프로젝트 비용 절감

호주에서 그리드 포밍 기술 고도화

샤오 단(Dr. Dan Xiao) 선그로우 호주 기술 전문가는 재생에너지 비중이 높은 전력망을 지원하고 변화하는 호주 규제를 충족하는 데 GFM이 핵심 역할을 한다고 강조했다. 선그로우는 전압 및 주파수 지원, 진동 감쇠, 기가와트(GW)급 블랙스타트(black start), 계통 강도 강화 등 분야에서 전문성을 보유하고 있다. 재생에너지 보급이 빨라짐에 따라 안정적이고 회복력 있는 전력 시스템을 구축하는 데 그리드 포밍(GFM) 기술의 중요성은 더욱 커지고 있다.

이번 서밋에서는 업계 전문가 10여 명이 참여한 패널 토론도 진행되어, 에너지 전환 경로와 실제 프로젝트 경험에 대한 인사이트를 공유했다. 선그로우는 또 TÜV 라인란드(TÜV Rheinland)와 함께 에너지 저장 안전 백서(Energy Storage Safety White Paper)를 발표하며, 에너지 저장 시스템의 안전하고 지속가능한 구축을 더욱 강화했다.

저우 조(Joe Zhou) 선그로우 아시아태평양 지역 부사장은 "호주에서 선그로우는 지난 13년간 초기 시장 진입 단계에서 시작해 현재는 대규모 발전소 및 에너지 저장 프로젝트를 담당하는 수준으로 성장하며 견고한 기반을 구축했다"며 "컨더딘 DC 커플링 프로젝트, 템플러즈 BESS는 현재 운영 중이며, 펠리칸 포인트 BESS는 건설 중으로 대규모 프로젝트 수행 역량을 입증하고 있다. 한편 2026년 재무적 종결에 도달할 것으로 예상되는 여러 프로젝트와 핼리스 BESS 등 주요 프로젝트가 진행 중으로, 설계 용량만 해도 3GWh가 넘는다.

향후 선그로우는 전략적 현지 투자와 첨단 에너지 저장 솔루션을 통해 호주 시장 내 입지를 더욱 확대하고, 업계 전반과 협력해 청정에너지 전환을 앞당기는 한편 더 유연하고 안정적이며 지속가능한 전력망 구축에 기여할 계획이다.

선그로우 소개

선그로우는 글로벌 재생에너지 기술 분야를 선도하는 기업으로 29년 넘게 지속가능한 전력 솔루션을 개척해 왔다. 2025년 6월 기준, 전 세계에 총 1000GW 에 달하는 전력전자 변환 장치를 설치했으며, 블룸버그NEF(BloombergNEF)에게 세계에서 가장 은행 친화적인 PV 인버터 및 에너지 저장 기업으로 인정받았다. 선그로우의 혁신 기술은 전 세계 청정에너지 프로젝트에 적용되고 있으며, 서비스 거점 520곳을 통해 우수한 고객 경험을 제공하고 있다. 선그로우는 첨단 기술과 차별화된 서비스를 바탕으로 지속가능한 미래로의 전환을 이끌고 있다. 자세한 내용은 www.sungrowpower.com/en에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

룰리왕(Luly Wang)

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SOURCE Sungrow Power