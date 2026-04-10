Más allá del suministro energético actual: forjando el futuro de la energía fotovoltaica y los sistemas de almacenamiento de energía en Australia

SÍDNEY, Australia, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, presenta sus últimas innovaciones: PowerTitan 3.0 con diseño de bloques de CA y solución híbrida, en la Cumbre Sungrow PV & ESS celebrada en Sídney. El evento reunió a más de 300 socios y expertos del sector para analizar las tecnologías emergentes y las tendencias del mercado que están marcando la transición energética de Australia.

Más allá del suministro energético actual: forjar el futuro de la energía fotovoltaica y los sistemas de almacenamiento de energía en Australia (PRNewsfoto/Sungrow Power)

El sector de las energías renovables a gran escala en Australia está creciendo con gran rapidez, impulsado por los incentivos federales del CIS, los objetivos estatales y la gran confianza de los inversionistas, lo que está acelerando la implantación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a gran escala en todo el Mercado Nacional de Electricidad (NEM). Los desarrolladores dan cada vez más prioridad a los proyectos integrados que contribuyen a la estabilidad de la red, ajustados a normas técnicas más estrictas y orientados al valor a largo plazo; sin embargo, el sector sigue enfrentándose a desafíos como la falta de capacidad del sistema, la inestabilidad de la tensión, la complejidad de los procesos de conexión a la red y los largos plazos de aprobación, además de los crecientes requisitos en materia de capacidad de formación de red y modelización avanzada.

PowerTitan 3.0: optimizado para el panorama de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) a gran escala en Australia

El PowerTitan 3.0 de Sungrow es una solución de almacenamiento de energía a gran escala de última generación, diseñada para hacer frente a las condiciones de redes eléctricas inestables, a los requisitos avanzados de formación de redes y a las realidades operativas del cambiante panorama energético de Australia.

Aspectos destacados:

Arquitectura de alta densidad: celdas de batería apiladas de más de 600 Ah con un sistema de conversión de potencia (PCS) basado en SiC, que admite duraciones de descarga flexibles de entre 4 y 8 horas.

celdas de batería apiladas de más de 600 Ah con un sistema de conversión de potencia (PCS) basado en SiC, que admite duraciones de descarga flexibles de entre 4 y 8 horas. Diseño compacto y escalable: cada contenedor de 20 pies alberga un sistema PCS de 1,78 MW y una capacidad de batería de 7,14 MWh; los bloques pueden alcanzar los 7,2 MW/28,5 MWh (configuración de 4 horas), lo que reduce el uso del suelo en un 20 % y disminuye los costos generales del proyecto.

cada contenedor de 20 pies alberga un sistema PCS de 1,78 MW y una capacidad de batería de 7,14 MWh; los bloques pueden alcanzar los 7,2 MW/28,5 MWh (configuración de 4 horas), lo que reduce el uso del suelo en un 20 % y disminuye los costos generales del proyecto. Alta eficiencia y fiabilidad: el PCS alcanza una eficiencia máxima del 99,3 % con una sobrecarga continua del 120 %; las celdas apiladas permiten una eficiencia de ida y vuelta (RTE) a nivel del sistema del 92 %.

el PCS alcanza una eficiencia máxima del 99,3 % con una sobrecarga continua del 120 %; las celdas apiladas permiten una eficiencia de ida y vuelta (RTE) a nivel del sistema del 92 %. Implementación rápida: el diseño de bloques de CA permite la preinstalación y la puesta en marcha previa en fábrica, la autoconfiguración y las comprobaciones automáticas del sistema en menos de una hora, lo que permite implementar un proyecto de 1 GWh en tan solo 12 días.

el diseño de bloques de CA permite la preinstalación y la puesta en marcha previa en fábrica, la autoconfiguración y las comprobaciones automáticas del sistema en menos de una hora, lo que permite implementar un proyecto de 1 GWh en tan solo 12 días. Resistente y apto para el entorno: funciona a temperaturas ambientales de hasta 45 ℃ con un bajo nivel de ruido (63 dBA), protección IP55 y resistencia a la corrosión C5, ideal para las duras condiciones de Australia.

Solución híbrida：el auge de la integración de sistemas fotovoltaicos (PV) y de almacenamiento (BESS) con acoplamiento en CC

Sungrow también presentó la solución híbrida, que incluye la serie de inversores modulares 1+X con demostración de soluciones de acoplamiento en CC y CA; además, la solución de tecnología de acoplamiento en CC de Sungrow supera a los diseños tradicionales en cuanto a costo, funcionalidad y rendimiento. Entre las principales ventajas se incluyen:

Diseño de plataforma única: integra sistemas fotovoltaicos (PV), sistemas de almacenamiento (ESS) y el PowerTitan 3.0 con un módulo CC/CC dedicado y un sistema de gestión de sinergia PV-ESS.

integra sistemas fotovoltaicos (PV), sistemas de almacenamiento (ESS) y el PowerTitan 3.0 con un módulo CC/CC dedicado y un sistema de gestión de sinergia PV-ESS. Funcionamiento flexible y de alto rendimiento : duración de descarga prolongada de hasta 8 horas, relación CC/CA de hasta 2,0 y relación de potencia del ESS de hasta el 100 %.

: duración de descarga prolongada de hasta 8 horas, relación CC/CA de hasta 2,0 y relación de potencia del ESS de hasta el 100 %. Optimización de costos y eficiencia: la conversión de energía a nivel de sistema mejoró entre un 3 % y un 5 % y redujo los costos totales del proyecto.

Avances en la tecnología de formación de redes en Australia

El Dr. Dan Xiao, experto técnico de Sungrow Australia, destacó el papel fundamental que desempeña el GFM a la hora de respaldar las redes con un alto porcentaje de energías renovables y cumplir con las normas australianas en constante evolución. La experiencia de Sungrow incluye soporte de voltaje y frecuencia, amortiguación de oscilaciones, arranque autógeno a nivel de gigavatios (GW) y mejor fortaleza del sistema. A medida que la entrada de energías renovables sigue acelerándose, la tecnología de formación de redes (GFM) cobra cada vez más importancia para garantizar la estabilidad y la resiliencia de los sistemas eléctricos.

La cumbre contó con una mesa de debate en la que participaron cerca de diez expertos del sector, quienes compartieron sus puntos de vista sobre las vías de transición energética y sus experiencias en proyectos reales. Además, Sungrow también presentó el documento técnico sobre seguridad en el almacenamiento de energía, elaborado en colaboración con TÜV Rheinland, con el fin de seguir promoviendo la implementación segura y sostenible de los sistemas de almacenamiento de energía.

"En Australia, Sungrow ha construido una base sólida durante los últimos 13 años, al evolucionar desde su incursión inicial en el mercado hasta la entrega de proyectos de almacenamiento de energía y servicios públicos a gran escala en todo el país", afirmó Joe Zhou, vicepresidente de Sungrow Asia Pacífico. "Proyectos clave como el proyecto de acoplamiento en CC Cunderdin y el BESS Templers ya se encuentran en plena operación, mientras que el BESS Pelican Point, actualmente en construcción, demuestra nuestra capacidad de entrega a gran escala. Al mismo tiempo, nuestra cartera de proyectos continúa creciendo, la cual incluye varias obras en desarrollo que alcanzarán el cierre financiero en 2026 e incluye desarrollos emblemáticos como el BESS Halys, con una capacidad planificada superior a los 3 GWh".

De cara al futuro, Sungrow seguirá ampliando su presencia en Australia mediante inversiones locales estratégicas y soluciones avanzadas de almacenamiento de energía, al colaborar con todo el sector para impulsar la transición hacia la energía limpia en el país y crear una red eléctrica más flexible, confiable y sostenible.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energía renovable, ha sido pionera en soluciones de energía sustentable durante más de 29 años. Para junio de 2025, Sungrow había instalado 870 GW de conversores electrónicos de energía en todo el mundo. La empresa es reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más rentable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, estamos comprometidos con la creación de puentes hacia un futuro sostenible mediante tecnología de vanguardia y servicio sin precedentes. Para más información, visite: www.sungrowpower.com/en.

Contacto para los medios:

Luly Wang

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FUENTE Sungrow Power