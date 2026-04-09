Mehr als nur Stromversorgung heute: Wir gestalten Australiens Zukunft im Bereich PV und Energiespeichersysteme

SYDNEY, Australien, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, der weltweit führende Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, stellt auf dem Sungrow PV & ESS Summit in Sydney seine neuesten Innovationen vor: den PowerTitan 3.0 mit AC-Block-Design und die Hybrid-Lösung. Die Veranstaltung zog über 300 Partner und Branchenexperten an, um sich mit neuen Technologien und Markttrends auseinanderzusetzen, die die Energiewende in Australien prägen.

More Than Powering Today Shaping Australia’s PV & ESS Future

Australiens Sektor für erneuerbare Energien im Großmaßstab wächst rasant, angetrieben durch Anreize des Bundes im Rahmen des CIS, Ziele der Bundesstaaten und ein starkes Vertrauen der Investoren, was den Einsatz großtechnischer Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) im gesamten Nationalen Strommarkt (NEM) beschleunigt. Entwickler legen zunehmend den Schwerpunkt auf integrierte, netzunterstützende Projekte, die strengeren technischen Standards und langfristigem Wert entsprechen. Dennoch steht der Sektor weiterhin vor Herausforderungen wie unzureichender Netzfestigkeit, Spannungsinstabilität, komplexen Netzanschlussverfahren und langwierigen Genehmigungsverfahren sowie steigenden Anforderungen an die Netzbildungsfähigkeit und fortschrittliche Modellierung.

PowerTitan 3.0: Optimiert für Australiens ESS-Landschaft im Versorgungsmaßstab

Sungrows PowerTitan 3.0 ist eine Energiespeicherlösung der nächsten Generation im Versorgungsmaßstab, die entwickelt wurde, um schwache Netzbedingungen, fortgeschrittene Anforderungen an die Netzbildungsfähigkeit und die betrieblichen Realitäten der sich wandelnden Energielandschaft Australiens zu bewältigen.

Die wichtigsten Highlights:

Architektur mit hoher Dichte: Über 600 Ah gestapelte Batteriezellen mit einem SiC-basierten Stromumwandlungssystem (PCS), das flexible Entladezeiten von 4 bis 8 Stunden unterstützt.

Über 600 Ah gestapelte Batteriezellen mit einem SiC-basierten Stromumwandlungssystem (PCS), das flexible Entladezeiten von 4 bis 8 Stunden unterstützt. Kompaktes, skalierbares Design: Jeder 20-Fuß-Container beherbergt ein 1,78-MW-PCS und eine Batteriekapazität von 7,14 MWh; Blöcke können 7,2 MW/28,5 MWh (4-Stunden-Konfiguration) erreichen, was den Flächenbedarf um 20 % reduziert und die Gesamtprojektkosten senkt.

Jeder 20-Fuß-Container beherbergt ein 1,78-MW-PCS und eine Batteriekapazität von 7,14 MWh; Blöcke können 7,2 MW/28,5 MWh (4-Stunden-Konfiguration) erreichen, was den Flächenbedarf um 20 % reduziert und die Gesamtprojektkosten senkt. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit: Das PCS erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 99,3 % bei einer Dauerüberlastung von 120 %; gestapelte Zellen ermöglichen einen Round-Trip-Wirkungsgrad (RTE) auf Systemebene von 92 %.

Das PCS erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 99,3 % bei einer Dauerüberlastung von 120 %; gestapelte Zellen ermöglichen einen Round-Trip-Wirkungsgrad (RTE) auf Systemebene von 92 %. Schneller Einsatz: Das AC-Block-Design ermöglicht die Vorinstallation und Vorinbetriebnahme im Werk, die Selbstkonfiguration sowie automatisierte Systemprüfungen in weniger als einer Stunde – so lässt sich ein 1-GWh-Projekt in nur 12 Tagen realisieren.

Das AC-Block-Design ermöglicht die Vorinstallation und Vorinbetriebnahme im Werk, die Selbstkonfiguration sowie automatisierte Systemprüfungen in weniger als einer Stunde – so lässt sich ein 1-GWh-Projekt in nur 12 Tagen realisieren. Langlebig und umweltverträglich: Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 45 °C mit geringem Geräuschpegel (63 dBA), Schutzart IP55 und Korrosionsbeständigkeit der Klasse C5 für die rauen Bedingungen in Australien.

Hybridlösung：Der Aufstieg der DC-gekoppelten PV- und BESS-Integration

Sungrow stellte außerdem die Hybridlösung vor, bestehend aus der modularen Wechselrichterserie 1+X mit DC-Kopplung und einer AC-Kopplungslösung. Sungrows DC-Kopplungstechnologie übertrifft herkömmliche Designs in Bezug auf Kosten, Funktionalität und Leistung. Die wichtigsten Vorteile sind:

Ein-Plattform-Design: Integration von PV, ESS und PowerTitan 3.0 mit einem dedizierten DC/DC-Modul und dem PV-ESS-Synergy-Management-System.

Integration von PV, ESS und PowerTitan 3.0 mit einem dedizierten DC/DC-Modul und dem PV-ESS-Synergy-Management-System. Flexibler, leistungsstarker Betrieb : Lange Entladezeiten von bis zu 8 Stunden, DC/AC-Verhältnis von bis zu 2,0 und ESS-Leistungsauslastung von bis zu 100 %.

: Lange Entladezeiten von bis zu 8 Stunden, DC/AC-Verhältnis von bis zu 2,0 und ESS-Leistungsauslastung von bis zu 100 %. Optimierung von Kosten und Effizienz: Die Energieumwandlung auf Systemebene wurde um 3–5 % verbessert, bei gleichzeitig reduzierten Gesamtprojektkosten.

Fortschritte bei der Grid-Forming-Technologie in Australien

Dr. Dan Xiao, technischer Experte bei Sungrow Australia, hob die wesentliche Rolle von GFM bei der Unterstützung von Netzen mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien und der Erfüllung der sich weiterentwickelnden australischen Standards hervor. Das Fachwissen von Sungrow umfasst Spannungs-/Frequenzunterstützung, Schwingungsdämpfung, Black-Start auf GW-Ebene und die Verbesserung der Systemstabilität. Da der Anteil erneuerbarer Energien weiter zunimmt, wird die Grid-Forming-Technologie (GFM) immer wichtiger für die Gewährleistung stabiler und widerstandsfähiger Stromversorgungssysteme.

Im Rahmen des Gipfels fand eine Podiumsdiskussion mit fast zehn Branchenexperten statt, die Einblicke in Wege der Energiewende und praktische Projekterfahrungen austauschten. Darüber hinaus veröffentlichte Sungrow gemeinsam mit dem TÜV Rheinland das Whitepaper zur Sicherheit von Energiespeichern, um den sicheren und nachhaltigen Einsatz von Energiespeichersystemen weiter zu unterstützen.

„In Australien hat Sungrow in den letzten 13 Jahren ein starkes Fundament aufgebaut und sich vom frühen Markteintritt hin zur Umsetzung groß angelegter Netz- und Energiespeicherprojekte im ganzen Land entwickelt", sagte Joe Zhou, Vice President von Sungrow Asia Pacific. „Wichtige Projekte wie das DC-gekoppelte Projekt in Cunderdin und das BESS in Templers sind voll in Betrieb, und das BESS in Pelican Point befindet sich derzeit im Bau – dies demonstriert unsere Fähigkeit, Projekte in großem Maßstab umzusetzen. Gleichzeitig wächst unser Projektportfolio weiter, darunter mehrere Projekte, deren Finanzierungsabschluss für 2026 erwartet wird, sowie wegweisende Entwicklungen wie das Halys-BESS mit einer geplanten Kapazität von über 3 GWh."

Mit Blick auf die Zukunft wird Sungrow seine Präsenz in Australien durch strategische lokale Investitionen und fortschrittliche Energiespeicherlösungen weiter ausbauen und branchenübergreifend zusammenarbeiten, um die Energiewende des Landes voranzutreiben und ein flexibleres, zuverlässigeres und nachhaltigeres Stromnetz zu schaffen.

Informationen zu Sungrow

Sungrow, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien, ist seit über 29 Jahren Vorreiter bei nachhaltigen Energielösungen. Bis Juni 2025 hat Sungrow weltweit 870 GW an Leistungselektronik-Umrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als der weltweit rentabelste Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeichern (BloombergNEF). Seine Innovationen treiben saubere Energieprojekte auf der ganzen Welt voran, unterstützt durch ein Netzwerk von 520 Service-Stellen, die ein hervorragendes Kundenerlebnis garantieren. Bei Sungrow setzen wir uns dafür ein, durch modernste Technologie und beispiellosen Service den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu ebnen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sungrowpower.com/en.

Medienkontakt:

Luly Wang

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