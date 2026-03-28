Segurança do armazenamento de energia elevada: white paper da Sungrow e TÜV Rheinland é apresentado

SYDNEY, 28 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sungrow, fornecedora global líder de inversores fotovoltaicos (PV) e sistemas de armazenamento de energia, lançou um white paper em conjunto com a TÜV Rheinland, organização internacional de testes, inspeção e certificação. Intitulado "White Paper sobre Armazenamento de Energia Sungrow: uma abordagem holística para a segurança," o documento apresenta uma estrutura abrangente projetada para abordar riscos emergentes em implementações de armazenamento de energia em grande escala e apoiar a transição do setor para níveis mais elevados de confiabilidade e sustentabilidade.

White Paper sobre Armazenamento de Energia Sungrow: uma abordagem holística para a segurança (PRNewsfoto/Sungrow Power)

Por que a segurança no armazenamento de energia é mais importante do que nunca

À medida que a transição energética global acelera, o armazenamento de energia torna-se um pilar crítico dos sistemas elétricos modernos, permitindo a integração em larga escala de energias renováveis e aumentando a flexibilidade da rede. No entanto, a rápida expansão do setor também trouxe os desafios de segurança para o centro das atenções. O aumento das capacidades das baterias, maiores densidades de sistema e a implantação de usinas de armazenamento em escala de gigawatts estão elevando significativamente a complexidade da gestão de riscos. Proteções tradicionais de camada única e abordagens de curto prazo orientadas por custo já não são suficientes para lidar com riscos em nível de sistema, representando uma limitação crítica para o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o white paper recém-lançado reflete essa mudança mais ampla em direção a práticas de segurança mais abrangentes.

Uma abordagem holística para sistemas de armazenamento de energia mais seguros

No centro do white paper está a abordagem holística da Sungrow para a segurança no armazenamento de energia, que integra proteção em duas dimensões principais: arquitetura do sistema e gestão do ciclo de vida.

No nível do sistema, a proteção de segurança se estende por toda a pilha técnica – desde células de bateria, módulos e racks até contêineres do sistema, usinas e, por fim, a rede elétrica. Ao ir além das abordagens tradicionais focadas em componentes, essa estrutura permite proteção coordenada em todas as camadas de uma instalação de armazenamento de energia.

Ao longo do ciclo de vida, a gestão de segurança começa com design e engenharia orientados por simulação e continua por meio de verificação, fabricação, operação, manutenção, serviços e descomissionamento ambientalmente responsável.

Por meio dessa estrutura integrada – das células à rede e do desenvolvimento orientado por simulação à gestão sustentável de fim de vida – a segurança é incorporada em todas as etapas do desenvolvimento e da implantação do sistema, garantindo que os riscos possam ser antecipados, gerenciados e mitigados ao longo de toda a vida operacional de um sistema de armazenamento de energia.

Fortalecido por validação independente

Como parceiro de copublicação, a TÜV Rheinland endossou o conceito de segurança holística. No prefácio, Weichun Li, vice-presidente sênior de Solar e Produtos Comerciais da TÜV Rheinland Grande China, afirmou: "Ao longo de todo o ciclo de vida do produto – da pesquisa e desenvolvimento à fabricação, implantação e eventual descomissionamento – aplicamos metodologias rigorosas baseadas na ciência, com uma perspectiva global. Essa abordagem não apenas fornece validação confiável para os produtos, mas também fortalece a estrutura geral de segurança do setor, facilitando o avanço simultâneo da inovação e da gestão de riscos."

Apoiando o futuro do armazenamento de energia

O lançamento do white paper de segurança em ESS reflete o compromisso conjunto da Sungrow e da TÜV Rheinland em promover sistemas de armazenamento de energia mais seguros e confiáveis em todo o mundo. À medida que o setor continua a crescer, uma abordagem abrangente de segurança será essencial para garantir o desenvolvimento sustentável e desbloquear todo o valor do armazenamento de energia.

Para saber mais sobre o white paper, clique no link:

https://info-support.sungrowpower.com/market-material/7a636fe1-f545-491a-884c-34be0cdbeaad.pdf

Sobre a Sungrow

A Sungrow, líder global em tecnologia de energia renovável, vem desenvolvendo soluções de energia sustentável há mais de 29 anos. Até dezembro de 2025, a Sungrow instalou mais de 1.000 GW de conversores eletrônicos de potência em todo o mundo. A empresa é reconhecida como a companhia de inversores fotovoltaicos (PV) e armazenamento de energia mais financiável do mundo (BloombergNEF). Suas inovações impulsionam projetos de energia limpa em todo o mundo, apoiadas por uma rede de 520 pontos de serviço que garantem excelentes experiências ao cliente. Na Sungrow, estamos comprometidos em construir um futuro sustentável por meio de tecnologia de ponta e um serviço inigualável. Para mais informações, acesse: www.sungrowpower.com/en

CONTATO: Luly Wang, [email protected]

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FONTE Sungrow Power