GUANGZHOU, China, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A GAC EMZOOM rapidamente ganhou destaque global desde o seu lançamento. Adotando uma mistura de design contemporâneo, tecnologia de ponta e desempenho superior, o SUV crossover compacto garantiu seu lugar nos principais mercados do mundo.

O EMZOOM é um testemunho do design automotivo moderno, adaptado especificamente para o jovem consumidor consciente do estilo. Com faróis LED de olho radiante e maçanetas elétricas escondidas, a construção simplificada do EMZOOM exala um apelo futurista.

Mais Econômico, Mais Espaço, Mais Energia – GAC EMZOOM Redefinindo a Inovação no Mercado Global de SUV (PRNewsfoto/GAC)

Projetado com excepcional eficiência de combustível em mente, o EMZOOM é alimentado por um motor turbo de quatro cilindros de 1,5 litros, gerando 177 PS e 270 Nm de torque. Este motor robusto oferece um desempenho impressionante, mantendo uma taxa de consumo de combustível ultrabaixa de 6,18L/100 km.

No interior, o interior da EMZOOM possui assentos ergonômicos projetados para proporcionar uma viagem livre de estresse, juntamente com o versátil espaço do porta-malas 341-1271L para acomodar diferentes demandas de viagem. O layout também atende aos estilos de vida dinâmicos dos jovens consumidores.

Em termos de tecnologia, o EMZOOM é equipado com um painel exclusivo de tela dupla, com uma tela de console central de alto desempenho alimentada por um chipset de 8 núcleos e uma tela sensível ao toque multifuncional de 10,25polegadas. Esta configuração avançada é complementada por um sistema de câmera de visão surround e uma série de funções adas para maior segurança.

EMZOOM fornece potência com desempenho superior. Ele é equipado com a tecnologia MegaWave Power da GAC, que permite que o veículo acelere de 0 a 100 km em apenas 7,5 segundos. O chassi GAC Megastar oferece suspensão e manuseio suaves para uma experiência de condução refinada e agradável.

O EMZOOM está atualmente disponível em países da Ásia, África e América do Sul. Desde a sua estreia, o SUV crossover recebeu aclamação generalizada. No Oriente Médio, a GAC fez uma parceria com a ArabGT.com, que elogiou a EMZOOM por seu design inovador e desempenho robusto. A criadora de conteúdo Caroline Marlini, com sede em Dubai, também compartilhou suas experiências positivas com seus 2,4 milhões de inscritos no YouTube. A presença de mercado da EMZOOM nas Filipinas foi ainda mais reforçada pelo apoio do premiado ator Dingdong Dantes. Desde a sua estreia, a popularidade do EMZOOM transcendeu culturas, registrando um crescimento recorde de vendas no mercado internacional.

O EMZOOM exemplifica a dedicação da GAC à inovação e excelência, esforçando-se continuamente para superar as expectativas dos consumidores e estabelecer novos padrões na indústria automotiva. À medida que a EMZOOM continua a prosperar no cenário internacional, a GAC espera alcançar marcos ainda maiores, solidificando ainda mais sua posição como líder no mundo automotivo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443576/GS3_ZOOM__IMAGE_2.jpg

FONTE GAC