Sparsamer, geräumiger, leistungsfähiger - GAC EMZOOM definiert Innovation auf dem globalen SUV-Markt neu

GUANGZHOU, China, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- GAC EMZOOM ist seit seiner Markteinführung schnell zu weltweiter Bekanntheit aufgestiegen. Mit einer Mischung aus modernem Design, Spitzentechnologie und überlegener Leistung hat sich der kompakte Crossover-SUV seinen Platz in den wichtigsten Märkten weltweit gesichert.

Der EMZOOM ist ein Zeugnis modernen Automobildesigns, das speziell auf den stilbewussten jungen Verbraucher zugeschnitten ist. Die stromlinienförmige Konstruktion des EMZOOM mit LED-Scheinwerfern mit Strahlenaugen und versteckten elektrischen Türgriffen wirkt futuristisch.

More Economical, More Space, More Power - GAC EMZOOM Redefining Innovation on Global SUV Market

Der EMZOOM wurde im Hinblick auf eine außergewöhnliche Kraftstoffeffizienz entwickelt und wird von einem 1,5-Liter-Vierzylindermotor mit Turbolader angetrieben, der 177 PS und 270 Nm Drehmoment leistet. Dieser robuste Motor liefert beeindruckende Leistung bei einem extrem niedrigen Kraftstoffverbrauch von 6,18 l/100 km.

Der Innenraum des EMZOOM bietet ergonomische Sitze, die für eine stressfreie Fahrt sorgen, sowie einen vielseitigen 341–1271 l großen Kofferraum, der sich an unterschiedliche Reiseanforderungen anpasst. Das Layout ist auch auf den dynamischen Lebensstil junger Verbraucher abgestimmt.

Technisch ist der EMZOOM mit einem einzigartigen Dual-Screen-Dashboard ausgestattet, das aus einem leistungsstarken Bildschirm in der Mittelkonsole, der von einem 8-Core-Chipsatz angetrieben wird, und einem 10,25-Zoll-Multifunktions-Touchscreen besteht. Ergänzt wird diese fortschrittliche Ausstattung durch ein Surround-View-Kamerasystem und eine Reihe von ADAS-Funktionen für mehr Sicherheit.

EMZOOM liefert Kraft mit überlegener Leistung. Er ist mit der MegaWave Power-Technologie von GAC ausgestattet, die es dem Fahrzeug ermöglicht, in nur 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km zu beschleunigen. Das GAC Megastar Chassis bietet eine geschmeidige Federung und Handhabung für ein kultiviertes und angenehmes Fahrerlebnis.

EMZOOM ist derzeit in Ländern in Asien, Afrika und Südamerika erhältlich. Seit seinem Debüt hat der Crossover-SUV großen Anklang gefunden. Im Nahen Osten ist GAC eine Partnerschaft mit ArabGT.com eingegangen, die den EMZOOM für sein innovatives Design und seine robuste Leistung gelobt hat. Auch die in Dubai ansässige Autorin Caroline Marlini hat ihre positiven Erfahrungen mit ihren 2,4 Millionen YouTube-Abonnenten geteilt. Die Marktpräsenz von EMZOOM auf den Philippinen wurde durch die Unterstützung des preisgekrönten Schauspielers Dingdong Dantes weiter ausgebaut. Seit seinem Debüt ist der EMZOOM kulturübergreifend beliebt und verzeichnet auf dem internationalen Markt ein Rekordwachstum.

Der EMZOOM ist ein Beispiel für das Engagement von GAC für Innovation und Exzellenz, das kontinuierlich danach strebt, die Erwartungen der Verbraucher zu übertreffen und neue Maßstäbe in der Automobilindustrie zu setzen. EMZOOM setzt seinen Erfolg auf der internationalen Bühne fort und GAC freut sich darauf, noch größere Meilensteine zu erreichen und seine Position als führendes Unternehmen in der Automobilbranche weiter zu festigen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2443460/GS3_ZOOM__IMAGE_2.jpg