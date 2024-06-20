更經濟、更寬敞、更強勁----影速重新定義全球SUV市場

影速搭載1.5 GDI發動機，輸出177匹馬力和270牛•米的最大扭矩，在提供出色性能的同時，保持了每百公裡僅6.18升的超低油耗。

影速配備符合人體工學的座椅，為駕駛者和乘客提供無壓力的乘坐體驗，並擁有靈活的341L-1271L後備箱空間，以滿足不同的出行需求。內部空間布局同時也迎合當今年輕消費者的潮酷生活方式。

在科技配置方面，影速配備了獨特的雙屏儀表盤，其中包括由8核芯片驅動的高性能中控屏和10.25英寸多功能觸屏。先進的環視攝像頭系統和一系列智能駕駛輔助功能提升了行車安全性。

影速以卓越性能提供強勁動力，搭載GAC的MegaWave Power技術，使車輛百公裡加速達到7.5秒。同時，出色的底盤調教也提供了平順的操控體驗，確保駕駛樂趣和精致享受。

影速目前已在亞洲、非洲和南美洲多個國家上市。自在海外亮相以來，這款跨界SUV贏得了廣泛好評。中東地區專業的汽車評測網站ArabGT.com對影速的創新設計和強勁性能給予了高度贊揚。駐迪拜的內容創作者Caroline Marlini也在她擁有240萬訂閱者的YouTube頻道上分享了對這款SUV的積極體驗。在菲律賓市場，影速的市場影響力也因著名演員Dingdong Dantes的品牌代言而進一步提升。目前，影速的受歡迎程度已經超越了文化界限，在國際市場上創下了銷售增長的紀錄。

影速體現了GAC對品質領先和科技創新承諾和不懈追求，持續超越消費者期望並在汽車行業樹立新標桿。隨著影速在國際市場上的持續發展，GAC期待實現更多的裡程碑，進一步鞏固其作為汽車行業領導者的地位。

SOURCE GAC