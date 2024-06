Plus économique, plus spacieux, plus puissant - GAC EMZOOM redéfinit l'innovation sur le marché mondial des SUV.

GUANGZHOU, Chine, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement, GAC EMZOOM s'est rapidement hissé au premier rang mondial. Alliant un design contemporain, une technologie de pointe et des performances supérieures, le SUV crossover compact s'est imposé sur les principaux marchés mondiaux.

L'EMZOOM est le symbole du design automobile moderne, conçu spécifiquement pour les jeunes consommateurs soucieux de leur style. Avec ses phares à LED, ses poignées de porte électriques invisibles et sa construction aérodynamique, l'EMZOOM dégage une vibe futuriste.

More Economical, More Space, More Power - GAC EMZOOM Redefining Innovation on Global SUV Market

Conçu pour offrir un rendement énergétique exceptionnel, l'EMZOOM est équipé d'un moteur quatre cylindres turbocompressé 1,5 litre, qui génère 177 PS et 270 Nm de couple. Ce moteur robuste offre des performances impressionnantes tout en maintenant un taux de consommation de carburant très bas de 6,18 L/100 km.

L'intérieur de l'EMZOOM est équipé de sièges ergonomiques conçus pour une conduite sans stress et d'un coffre polyvalent de 341-1271 L pour répondre aux différentes exigences de voyage. L'agencement répond également aux modes de vie dynamiques des jeunes consommateurs.

En termes de technologie, EMZOOM est équipé d'un tableau de bord unique à double écran, comprenant un écran de console centrale haute performance alimenté par un processeur 8 cœurs et un écran tactile multifonctionnel de 10,25 pouces. Cette configuration avancée est complétée par un système de caméra panoramique et un ensemble de fonctions ADAS pour une sécurité accrue.

EMZOOM offre une puissance et des performances supérieures. Il est équipé de la technologie MegaWave Power de GAC, qui permet au véhicule d'accélérer de 0 à 100 km en seulement 7,5 secondes. Le châssis GAC Megastar offre une suspension et une maniabilité souples pour une expérience de conduite raffinée et agréable.

EMZOOM est actuellement disponible dans certains pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Depuis ses débuts, le crossover SUV a été largement plébiscité. Au Moyen-Orient, GAC a établi un partenariat avec ArabGT.com, qui souligne la conception innovante et les performances robustes de l'EMZOOM. La créatrice de contenu Caroline Marlini, basée à Dubaï, a également partagé ses expériences positives avec ses 2,4 millions d'abonnés sur YouTube. La présence d'EMZOOM sur le marché philippin a été renforcée par le soutien de l'acteur primé Dingdong Dantes. Depuis ses débuts, la popularité de l'EMZOOM a transcendé les cultures, enregistrant une croissance record des ventes sur le marché international.

L'EMZOOM illustre l'engagement de GAC en faveur de l'innovation et de l'excellence, en s'efforçant constamment de dépasser les attentes des consommateurs et d'établir de nouvelles références dans l'industrie automobile. Alors que l'essor de l'EMZOOM continue sur la scène internationale, GAC se réjouit de franchir des étapes encore plus importantes et de consolider sa position de leader dans le monde de l'automobile.

