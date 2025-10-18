第二屆 Manar Abu Dhabi 藝術家陣容揭曉

Manar Abu Dhabi 2025 將於 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日在艾因展出，並於 2025 年 11 月 15 日至 2026 年 1 月 4 日在阿布扎比展出。

Jubail Island

Jubail Island 將成為 Manar Abu Dhabi 2025 的主要位置。當地因自然環境和獨特生物多元而聞名，遊客可沿着蜿蜒木板路漫步，穿過紅樹林和參觀 15 個裝置，而重點裝置包括：

EDEN (2025) 大型戶外裝置，此裝置由馬來西亞藝術家 Pamela Poh （1991 年在馬來西亞吉隆坡出生）創作，並以夜間照明鋼材結構與懸掛玻璃球為特色。

UNFOLD (2025)，由 多學科工作室 DRIFT （2007 年在荷蘭成立）設計。此裝置轉化遊客的生物特徵數據為獨特兼短暫的花朵和音景。同時， WHISPERS (2025) 裝置則以一片精緻舞動燈光為特色，回應最細微的空氣流動與動作。附近還有引人入勝的無人機表演 WIND OF CHANGE (2025)，

由阿聯酋雕塑家 Shaikha Al Mazrou （1988 年在沙迦出生，現於杜拜居住和工作）創作的 CONTINGENT OBJECT (2025)，這是個令人注目的 30 公尺圓形土地藝術裝置。隨着時間，它的水結晶轉化為鹽盤。

滿地可為基地的數碼藝術工作室 Iregular（2010 年成立，總部位於加拿大滿地可）將展出四個互動裝置：AS WATER FALLS (2022)、FACES (2022)、CONTROL NO CONTROL (2012) 和 FORTUNES (2024)。這些裝置均利用人工智能、感應器和數據可視化，而令該島活躍起來。

（1988 年在沙迦出生，現於杜拜居住和工作）創作的 (2025)，這是個令人注目的 30 公尺圓形土地藝術裝置。隨着時間，它的水結晶轉化為鹽盤。 滿地可為基地的數碼藝術工作室 Iregular（2010 年成立，總部位於加拿大滿地可）將展出四個互動裝置：AS WATER FALLS (2022)、FACES (2022)、CONTROL NO CONTROL (2012) 和 FORTUNES (2024)。這些裝置均利用人工智能、感應器和數據可視化，而令該島活躍起來。

Jubail Island 的展覽中，其他參展藝術家包括 Ezequiel Pini（又稱 Six N. Five） （1985 年在布宜諾斯艾利斯出生，現於西班牙巴塞隆拿居住和工作）、Christian Brinkmann （1989 年出生，現於德國漢堡居住和工作）、Kirsten Berg（1969 年在美國加州柏克萊出生）、Encor Studio（2016 年於瑞士成立），以及 Lachlan Turczan（1993 年在美國洛杉磯出生）；

Manar Abu Dhabi 首次在艾因展出，將利用燈光裝置的專設道路，而改變 Al Qattara 和 Al Jimi Oases。

Al Qattara Oasis Trail 展出三件藝術品，而每件作品均回應該綠洲的環境與遺產：

Rafael Lozano-Hemmer （1971 年在墨西哥城出生，現於加拿大滿地可和魁北克省居住和工作）將重返 Manar Abu Dhabi，並展出兩件作品： TRANSLATION STREAM (2023) 作為緩慢的字母流動，呈現當代阿聯酋詩人 Nujoom Alghanem、Khalid Albudoor 和 Adel Khozam 的詩歌。 PULSE CANOPY (2025) 旁是個懸浮光罩，當遊客將手放於感應器下方時，懸浮光罩便會回應遊客的心跳。

（1971 年在墨西哥城出生，現於加拿大滿地可和魁北克省居住和工作）將重返 Manar Abu Dhabi，並展出兩件作品： (2023) 作為緩慢的字母流動，呈現當代阿聯酋詩人 Nujoom Alghanem、Khalid Albudoor 和 Adel Khozam 的詩歌。 (2025) 旁是個懸浮光罩，當遊客將手放於感應器下方時，懸浮光罩便會回應遊客的心跳。 阿聯酋設計師 Khalid Shafar（1980 年在阿聯酋杜拜出生）在歷史建築內，展出綿延 70 多米的裝置，該裝置稱為 SADU RED CARPET (2025)。它重新詮釋阿聯酋的傳統編織技術 Sadu，而此技術已獲列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄

Al Jimi Oasis 步道

此 Jimi Oasis 步道擁有茂密棕櫚樹冠層，誠邀遊客繼續穿越該綠洲，並欣賞五件藝術品：

在歷史悠久房屋庭院內安裝的 CYCLE OF CIRCLES (2025)，此為多學科阿聯酋藝術家 Ammar Al Attar （1981 年在阿聯酋阿治曼出生）的五張自拍照的攝影作品系列，這些相片是該名藝術家在環形路徑騎單車時所捕捉的。

(2025)，此為多學科阿聯酋藝術家 （1981 年在阿聯酋阿治曼出生）的五張自拍照的攝影作品系列，這些相片是該名藝術家在環形路徑騎單車時所捕捉的。 阿聯酋藝術家 Maitha Hamdan （1989 年在阿聯酋阿布扎比出生）展出 BREATH OF THE SAME PLACE (2025)，這是兩件靈感源自綠洲環境的燈光為本裝置。

杜拜阿聯酋建築師 Abdulla Al Mulla （1990 年在阿聯酋出生）展示 GUIDING DRAPES (2025) 建築裝置，靈感源自阿聯酋新娘婚禮前後的家居發光裝飾。

FLORAL RESONANCE (2024) 是 Christian Brinkmann（1989年在德國漢堡出生）安裝的互動視聽裝置，參觀者與裝置中心的真正植物互動，而產生物理與數碼的多重感官體驗。

（1990 年在阿聯酋出生）展示 (2025) 建築裝置，靈感源自阿聯酋新娘婚禮前後的家居發光裝飾。 FLORAL RESONANCE (2024) 是 Christian Brinkmann（1989年在德國漢堡出生）安裝的互動視聽裝置，參觀者與裝置中心的真正植物互動，而產生物理與數碼的多重感官體驗。

Souq Al Mina

在 Mina Zayed (Zayed Port) 摩天大樓背景下，KAWS（1974 年在美國澤西市出生）與長期合作夥伴 AllRightsReserved 共同展出 KAWS：HOLIDAY Abu Dhabi。這裝置以發光的 COMPANION 為特色，而這是該藝術家的經典人物。它斜躺着，而手中舉起一輪發光月亮。

Manar Abu Dhabi 簡介

Manar Abu Dhabi 公眾燈光藝術展，由「阿布扎比文化與旅遊部」（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi，簡稱「DCT Abu Dhabi」）主辦。該藝術展目的是培養創意，以及讚嘆該酋長國的風景。

關於「阿布扎比文化與旅遊部」

「阿布扎比文化與旅遊部」（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi，簡稱「DCT Abu Dhabi」）推動阿布扎比文化與旅遊界及當地創意產業可持續發展，並推動經濟發展，以及協助阿布扎比實現更廣泛全球抱負。

DCT Abu Dhabi 透過與那些定義該酋長國為領先國際旅遊目的地的組織合作，致力圍繞該酋長國潛能的共同願景，而團結整個生態系統，協調努力與投資，提供創新解決方案，並利用最佳工具、政策和系統來支持文化與旅遊業。

DCT Abu Dhabi 的願景是由該酋長國的人民、遺產和環境所決定。我們致力提升阿布扎比為確實、創新兼無與倫比體驗之地的地位，並以當地熱情好客傳統、開拓進取措施與創造性思維為代表。

如欲查看更多阿布扎比文化和旅遊部及該目的地的資料，請瀏覽： dct.gov.ae 和 abudhabiculture.ae

