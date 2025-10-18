第二屆 Manar Abu Dhabi 藝術家陣容揭曉
19 10月, 2025, 02:17 CST
阿聯酋阿布扎比 2025年10月19日 /美通社/ -- Manar Abu Dhabi 公眾燈光藝術展，由阿布扎比文化和旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 主辦。該藝術展目的是培養創意，同時讚嘆該酋長國的多元環境。第二屆 Manar Abu Dhabi 將匯聚來自 10 個國家/地區的 15 位阿聯酋或國際藝術家或藝術團體，並展出 23 件作品。這些作品涵蓋場地特定燈光雕塑、投影與沈浸式裝置。
The Light Compass 展出當代藝術作品，探索光線作為連結導航與極美維度之間的橋樑。Manar Abu Dhabi 2025 由 藝術總監 Khai Hori 策劃，由 Alia Zaal Lootah（策展人）、Munira Al Sayegh（策展人）和 Mariam Alshehhi（助理策展人）共同策展，並將於四個主要地點展出：Jubail Island、Souq Al Mina，以及於艾因 (Al Ain) 首次展出，並於 Al Qattara 和 Al Jimi Oases 之間，專設路線。
Manar Abu Dhabi 2025 將於 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 1 月 4 日在艾因展出，並於 2025 年 11 月 15 日至 2026 年 1 月 4 日在阿布扎比展出。
Jubail Island
Jubail Island 將成為 Manar Abu Dhabi 2025 的主要位置。當地因自然環境和獨特生物多元而聞名，遊客可沿着蜿蜒木板路漫步，穿過紅樹林和參觀 15 個裝置，而重點裝置包括：
- EDEN (2025) 大型戶外裝置，此裝置由馬來西亞藝術家 Pamela Poh（1991 年在馬來西亞吉隆坡出生）創作，並以夜間照明鋼材結構與懸掛玻璃球為特色。
- 在圓頂狀結構內的 UNFOLD (2025)，由 多學科工作室 DRIFT （2007 年在荷蘭成立）設計。此裝置轉化遊客的生物特徵數據為獨特兼短暫的花朵和音景。同時，WHISPERS (2025) 裝置則以一片精緻舞動燈光為特色，回應最細微的空氣流動與動作。附近還有引人入勝的無人機表演 WIND OF CHANGE (2025)，
- 由阿聯酋雕塑家 Shaikha Al Mazrou （1988 年在沙迦出生，現於杜拜居住和工作）創作的 CONTINGENT OBJECT (2025)，這是個令人注目的 30 公尺圓形土地藝術裝置。隨着時間，它的水結晶轉化為鹽盤。
- 滿地可為基地的數碼藝術工作室 Iregular（2010 年成立，總部位於加拿大滿地可）將展出四個互動裝置：AS WATER FALLS (2022)、FACES (2022)、CONTROL NO CONTROL (2012) 和 FORTUNES (2024)。這些裝置均利用人工智能、感應器和數據可視化，而令該島活躍起來。
Jubail Island 的展覽中，其他參展藝術家包括 Ezequiel Pini（又稱 Six N. Five） （1985 年在布宜諾斯艾利斯出生，現於西班牙巴塞隆拿居住和工作）、Christian Brinkmann （1989 年出生，現於德國漢堡居住和工作）、Kirsten Berg（1969 年在美國加州柏克萊出生）、Encor Studio（2016 年於瑞士成立），以及 Lachlan Turczan（1993 年在美國洛杉磯出生）；
Manar Abu Dhabi 首次在艾因展出，將利用燈光裝置的專設道路，而改變 Al Qattara 和 Al Jimi Oases。
Al Qattara Oasis Trail 展出三件藝術品，而每件作品均回應該綠洲的環境與遺產：
- Rafael Lozano-Hemmer （1971 年在墨西哥城出生，現於加拿大滿地可和魁北克省居住和工作）將重返 Manar Abu Dhabi，並展出兩件作品：TRANSLATION STREAM (2023) 作為緩慢的字母流動，呈現當代阿聯酋詩人 Nujoom Alghanem、Khalid Albudoor 和 Adel Khozam 的詩歌。PULSE CANOPY (2025) 旁是個懸浮光罩，當遊客將手放於感應器下方時，懸浮光罩便會回應遊客的心跳。
- 阿聯酋設計師 Khalid Shafar（1980 年在阿聯酋杜拜出生）在歷史建築內，展出綿延 70 多米的裝置，該裝置稱為 SADU RED CARPET (2025)。它重新詮釋阿聯酋的傳統編織技術 Sadu，而此技術已獲列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄
Al Jimi Oasis 步道
此 Jimi Oasis 步道擁有茂密棕櫚樹冠層，誠邀遊客繼續穿越該綠洲，並欣賞五件藝術品：
- 在歷史悠久房屋庭院內安裝的 CYCLE OF CIRCLES (2025)，此為多學科阿聯酋藝術家 Ammar Al Attar（1981 年在阿聯酋阿治曼出生）的五張自拍照的攝影作品系列，這些相片是該名藝術家在環形路徑騎單車時所捕捉的。
- 阿聯酋藝術家 Maitha Hamdan（1989 年在阿聯酋阿布扎比出生）展出 BREATH OF THE SAME PLACE (2025)，這是兩件靈感源自綠洲環境的燈光為本裝置。
- 杜拜阿聯酋建築師 Abdulla Al Mulla （1990 年在阿聯酋出生）展示 GUIDING DRAPES (2025) 建築裝置，靈感源自阿聯酋新娘婚禮前後的家居發光裝飾。
- FLORAL RESONANCE (2024) 是 Christian Brinkmann（1989年在德國漢堡出生）安裝的互動視聽裝置，參觀者與裝置中心的真正植物互動，而產生物理與數碼的多重感官體驗。
Souq Al Mina
在 Mina Zayed (Zayed Port) 摩天大樓背景下，KAWS（1974 年在美國澤西市出生）與長期合作夥伴 AllRightsReserved 共同展出 KAWS：HOLIDAY Abu Dhabi。這裝置以發光的 COMPANION 為特色，而這是該藝術家的經典人物。它斜躺着，而手中舉起一輪發光月亮。
Manar Abu Dhabi 簡介
Manar Abu Dhabi 公眾燈光藝術展，由「阿布扎比文化與旅遊部」（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi，簡稱「DCT Abu Dhabi」）主辦。該藝術展目的是培養創意，以及讚嘆該酋長國的風景。
關於「阿布扎比文化與旅遊部」
「阿布扎比文化與旅遊部」（Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi，簡稱「DCT Abu Dhabi」）推動阿布扎比文化與旅遊界及當地創意產業可持續發展，並推動經濟發展，以及協助阿布扎比實現更廣泛全球抱負。
DCT Abu Dhabi 透過與那些定義該酋長國為領先國際旅遊目的地的組織合作，致力圍繞該酋長國潛能的共同願景，而團結整個生態系統，協調努力與投資，提供創新解決方案，並利用最佳工具、政策和系統來支持文化與旅遊業。
DCT Abu Dhabi 的願景是由該酋長國的人民、遺產和環境所決定。我們致力提升阿布扎比為確實、創新兼無與倫比體驗之地的地位，並以當地熱情好客傳統、開拓進取措施與創造性思維為代表。
如欲查看更多阿布扎比文化和旅遊部及該目的地的資料，請瀏覽：dct.gov.ae 和 abudhabiculture.ae
