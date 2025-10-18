Manar Abu Dhabi da a conocer el elenco de artistas para su segunda edición

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 18 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi) organiza Manar Abu Dhabi, una exposición pública de arte lumínico que tiene como objetivo fomentar la creatividad y celebrar la diversidad paisajística del emirato. En su segunda edición, Manar Abu Dhabi reunirá a 15 artistas y colectivos artísticos emiratíes e internacionales procedentes de 10 países, con 23 obras que incluyen esculturas lumínicas específicas para el lugar, proyecciones e instalaciones inmersivas.

Iregular, CONTROL NO CONTROL, 2012. Foto cortesía de Iregular

'The Light Compass" presenta obras de arte contemporáneo que exploran la luz como guía y medio para unir sus dimensiones navegables y poéticas. Curada por Khai Hori, director artístico y cocurada por Alia Zaal Lootah (curadora), Munira Al Sayegh (curadora) y Mariam Alshehhi (asistente de curaduría), Manar Abu Dhabi 2025 se llevará a cabo en cuatro lugares clave: la isla de Jubail, Souq Al Mina y, por primera vez, Al Ain, con rutas específicas a través de los oasis de Al Qattara y Al Jimi.

Manar Abu Dhabi 2025 se celebrará del 1 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026 en Al Ain y del 15 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026 en Abu Dabi.

Isla Jubail

La isla de Jubail será la sede principal de Manar Abu Dhabi 2025. Famoso por su paisaje natural y su biodiversidad única, los visitantes pueden pasear por los extensos senderos que serpentean entre los manglares y disfrutar de 15 instalaciones. Entre los puntos destacados se incluyen:

EDEN (2025), un centro al aire libre a gran escala de la artista malasia Pamela Poh (nacida en 1991 en Kuala Lumpur, Malasia) que presenta estructuras de acero y esferas de vidrio suspendidas que se iluminan por la noche

(2025), un centro al aire libre a gran escala de la (nacida en 1991 en Kuala Lumpur, Malasia) que presenta estructuras de acero y esferas de vidrio suspendidas que se iluminan por la noche Dentro de una estructura con forma de cúpula, UNFOLD (2025) del estudio multidisciplinario DRIFT (fundado en 2007, Países Bajos) transforma los datos biométricos de los visitantes en flores y paisajes sonoros únicos y efímeros, mientras que WHISPERS (2025) presenta un mar de delicadas luces danzantes que responden a las corrientes de aire y los movimientos más sutiles. Junto con una cautivadora actuación de drones WIND OF CHANGE (2025)

(2025) del (fundado en 2007, Países Bajos) transforma los datos biométricos de los visitantes en flores y paisajes sonoros únicos y efímeros, mientras que (2025) presenta un mar de delicadas luces danzantes que responden a las corrientes de aire y los movimientos más sutiles. Junto con una cautivadora actuación de drones (2025) La obra de la escultora emiratí Shaikha Al Mazrou (nacida en 1988 en Sharjah, vive y trabaja en Dubái) CONTINGENT OBJECT (2025), una llamativa instalación de land art circular de 30 metros que se transforma con el tiempo a medida que el agua se cristaliza en un disco de sal

(nacida en 1988 en Sharjah, vive y trabaja en Dubái) (2025), una llamativa instalación de land art circular de 30 metros que se transforma con el tiempo a medida que el agua se cristaliza en un disco de sal El estudio de arte digital Iregular (fundado en 2010, y con sede en Montreal, Canadá) activará la isla con cuatro instalaciones interactivas; AS WATER FALLS (2022),FACES(2022),CONTROL NO CONTROL (2012),FORTUNES (2024), que utilizan inteligencia artificial, sensores y visualización de datos

Otros artistas que participan en Jubail Island son Ezequiel Pini (alias Six N. Five) (nacido en 1985, Buenos Aires). Vive y trabaja en Barcelona, España); Christian Brinkmann (nacido en 1989, vive y trabaja en Hamburgo, Alemania); Kirsten Berg (n. 1969, Berkeley, California, EE. UU.); Encor Studio (Est. 2016, Suiza); y Lachlan Turczan (nacido en 1993, Los Ángeles, EE. UU.);

Para su debut en Al Ain, Manar Abu Dhabi transformará los oasis de Al Qattara y Al Jimi con senderos dedicados a instalaciones lumínicas.

El sendero del oasis de Al Qattara presenta tres obras de arte, cada una de las cuales responde al paisaje y al patrimonio del oasis:

De regreso a Manar Abu Dhabi, Rafael Lozano-Hemmer (nacido en 1971 en Ciudad de México. Vive y trabaja entre Montreal y Quebec, Canadá) presentará dos obras: TRANSLATION STREAM (2023), que presenta poemas de los poetas contemporáneos emiratíes Nujoom Alghanem, Khalid Albudoor y Adel Khozam como un lento flujo de letras. Junto a PULSE CANOPY (2025), una cubierta flotante de luz que responde al latido del corazón de los visitantes cuando colocan la mano debajo de un sensor

(nacido en 1971 en Ciudad de México. Vive y trabaja entre Montreal y Quebec, Canadá) presentará dos obras: (2023), que presenta poemas de los poetas contemporáneos emiratíes Nujoom Alghanem, Khalid Albudoor y Adel Khozam como un lento flujo de letras. Junto a (2025), una cubierta flotante de luz que responde al latido del corazón de los visitantes cuando colocan la mano debajo de un sensor Con una extensión de más de 70 metros dentro de un edificio histórico, el diseñador emiratí Khalid Shafar (nacido en 1980 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos) presenta SADU RED CARPET (2025), una reinterpretación de Sadu, una técnica tradicional de tejido de los Emiratos Árabes Unidos inscrita en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO

Ruta del Oasis de Al Jimi

Con una densa copa de palmeras, el sendero Jimi Oasis Trail invita a los visitantes a continuar su recorrido por el oasis y descubrir cinco obras de arte:

Instalada en el patio de una casa histórica, CYCLE OF CIRCLES (2025), del artista multidisciplinario emiratí Ammar Al Attar (nacido en 1981 en Ajman, Emiratos Árabes Unidos), es una serie fotográfica de cinco autorretratos capturados mientras el artista andaba en bicicleta en un camino circular.

(2025), del artista multidisciplinario emiratí (nacido en 1981 en Ajman, Emiratos Árabes Unidos), es una serie fotográfica de cinco autorretratos capturados mientras el artista andaba en bicicleta en un camino circular. La artista emiratí Maitha Hamdan (nacida en 1989 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos) presenta BREATH OF THE SAME PLACE (2025), dos instalaciones lumínicas inspiradas en el entorno del Oasis.

(nacida en 1989 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos) presenta (2025), dos instalaciones lumínicas inspiradas en el entorno del Oasis. El arquitecto emiratí Abdulla Al Mulla (nacido en 1990, Emiratos Árabes Unidos), afincado en Dubái, presenta GUIDING DRAPES (2025), una instalación arquitectónica inspirada en las luminosas decoraciones que adornan las casas de las novias emiratíes antes y después de la boda.

(nacido en 1990, Emiratos Árabes Unidos), afincado en Dubái, presenta (2025), una instalación arquitectónica inspirada en las luminosas decoraciones que adornan las casas de las novias emiratíes antes y después de la boda. FLORAL RESONANCE (2024), una instalación audiovisual interactiva de Christian Brinkmann (nacido en 1989 en Hamburgo, Alemania), en la que las interacciones de los visitantes con una planta viva, situada en el centro de la instalación, generan una experiencia multisensorial, tanto física como digital

Souq Al Mina

Con el perfil urbano de Mina Zayed (Puerto de Zayed) como telón de fondo, KAWS (nacido en 1974 en Jersey City, EE. UU.) y su socio desde hace mucho tiempo, AllRightsReserved, presentan KAWS:HOLIDAY Abu Dhabi, en la que se expone una versión iluminada de COMPANION, el personaje emblemático del artista, recostado boca arriba y con una luna iluminada entre sus manos.

Acerca de Manar Abu Dhabi

Organizada por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi), Manar Abu Dhabi es una exposición pública de arte lumínico cuyo objetivo es fomentar la creatividad y celebrar los paisajes del emirato.

Acerca del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi) fomenta el crecimiento sostenible de sus sectores de cultura y turismo, así como de sus industrias creativas, lo que estimula el progreso económico y ayuda a materializar las ambiciones mundiales más amplias de Abu Dabi.

Al trabajar en colaboración con las organizaciones que definen la posición del emirato como destino internacional líder, DCT Abu Dhabi se esfuerza por unir el ecosistema en torno a una visión compartida del potencial del emirato, coordinar esfuerzos e inversiones, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar la cultura y el turismo.

La visión de DCT Abu Dhabi está definida por la gente, el patrimonio y el paisaje del emirato. Trabajamos para mejorar el estatus de Abu Dabi como un lugar de autenticidad, innovación y experiencias incomparables, reflejadas en sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Para más información sobre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi y el destino, visite: dct.gov.ae y abudhabiculture.ae

