Mantle Berkolaborasi dengan Bybit dan Backed untuk Menghadirkan Instrumen Investasi Saham AS pada Onchain, Menjadi Pelopor Aset Tokenisasi Bernilai Triliunan Dolar

Melalui xStocks, pengguna dapat mengakses token dari saham-saham besar seperti NVDAx, AAPLx, dan MSTRx. Token-token ini menghubungkan aset keuangan konvensional dengan fleksibilitas dari sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi). Kolaborasi tersebut memadukan infrastruktur blockchain Mantle yang berskala luas, likuiditas global dari Bybit, serta layanan tokenisasi resmi dari Backed untuk menghadirkan pengalaman investasi onchain yang terintegrasi dengan pasar-pasar konvensional.

Integrasi Mudah antara CEX dan DeFi

Pada tahap peluncuran, Bybit akan mendukung proses penyetoran dan penarikan xStocks melalui jaringan Mantle. Maka, pengguna mudah memindahkan aset antara Bybit dan Mantle Network secara efisien dan aman. Akses langsung antara bursa terpusat (CEX) dan blockchain ini mempermudah proses investasi, meningkatkan likuiditas, serta membuka peluang baru bagi pengguna dan pengembang yang ingin berpartisipasi dalam pasar aset tokenisasi.

Token xStocks diterbitkan oleh Backed yang bekerja sama dengan kustodian resmi dan dijamin aset dasar kedua pihak dengan rasio 1:1. Setiap token mewakili saham atau surat berharga tertentu, memberikan investasi saham perusahaan terkemuka di dunia secara transparan, mudah terverifikasi, dan dapat diprogram.

"Tokenisasi saham mengubah cara pasar konvensional berinteraksi dengan teknologi blockchain," kata Emily Bao, Head, Spot, Bybit. "Bybit mendukung visi Mantle dalam menciptakan platform terpadu dan berskala luas yang mendukung perkembangan real-world assets pada blockchain sehingga menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan mudah diakses para pengguna di seluruh dunia."

Membangun Infrastruktur Pasar Modal Onchain

Integrasi ini merupakan momen penting bagi Mantle, jaringan L2 Ethereum terbesar yang menggunakan teknologi zero-knowledge proof. Dengan arsitektur modular, lapisan data yang canggih, dan biaya transaksi terjangkau, Mantle menyediakan akses aman, berskala luas, dan hemat biaya untuk tokenisasi saham — menghubungkan pasar konvensional (TradFi), keuangan terpusat (CeFi), dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) dalam satu kerangka onchain yang terpadu.

Di Mantle, tokenisasi saham tidak hanya menjadi representasi digital, melainkan juga fondasi finansial yang dapat diprogram. Pengembang dapat memanfaatkan aset ini untuk merancang instrumen keuangan baru, menggabungkan real world assets dan aset kripto dalam strategi investasi otomatis, serta meningkatkan efisiensi modal di seluruh ekosistem.

"Dengan arsitektur modular Mantle, teknologi unggulan, dan sistem keamanan berstandar Ethereum, didukung jangkauan global Bybit, tokenisasi saham akan menjadi pilar utama dalam gelombang baru keuangan onchain," ujar Emily Bao, Key Advisor, Mantle. "xStocks adalah langkah penting untuk menjadikan aset konvensional sebagai basis yang dapat digabungkan dan diperluas skalanya di seluruh ekosistem Mantle."

David Henderson, Head, Growth, Backed, menambahkan, "Integrasi TradFi dan DeFi tidak hanya membutuhkan tokenisasi, melainkan juga infrastruktur dan distribusi. xStocks dirancang tidak hanya untuk aksesibilitas, namun juga untuk composability. Bersama Mantle dan Bybit, kami membangun ekonomi onchain yang tak sekadar meniru pasar modal, tapi juga meningkatkan mutunya."

Memperkuat Ekosistem RWA Mantle

Kolaborasi ini memperluas dukungan Bybit terhadap ekosistem RWA Mantle setelah beberapa inisiatif penting yang telah ditempuh, seperti:

Integrasi dengan Anchorage , menyediakan kustodian institusional untuk token $MNT yang memperluas akses global.

, menyediakan kustodian institusional untuk token $MNT yang memperluas akses global. Listing di Moomoo Exchange , menghadirkan $MNT bagi investor ritel AS bersama instrumen saham, ETF, dan kripto.

, menghadirkan $MNT bagi investor ritel AS bersama instrumen saham, ETF, dan kripto. Tokenization-as-a-Service (TaaS) , menyediakan kerangka tokenisasi yang mematuhi regulasi dari tahap awal hingga akhir;

, menyediakan kerangka tokenisasi yang mematuhi regulasi dari tahap awal hingga akhir; Peluncuran ajang Hackathons & Beasiswa RWA, mendorong inovasi dan mempercepat penggunaan tokenisasi di kalangan investor institusi.

Menuju Pasar Tokenisasi Sesuai Visi Mantle

Sebagai platform likuiditas dan distribusi utama untuk aset tokenisasi, Mantle terus memperluas integrasi RWA, serta menghadirkan efisiensi modal baru dan strategi DeFi yang lebih terhubung dalam seluruh ekosistem.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen Mantle untuk menyediakan akses yang terbuka, aman, dan berskala luas terhadap aset tokenisasi — membuka jalan menuju partisipasi yang lebih luas dalam pasar modal global bernilai triliunan dolar melalui teknologi blockchain.

xStocks tidak tersedia di Amerika Serikat atau untuk warga negara AS. Ketersediaan xStocks terbatas menurut wilayah.

Tentang Mantle

Mantle adalah jenjang distribusi utama dan gerbang bagi investor institusi serta pasar keuangan konvensional yang ingin mengakses likuiditas onchain dan real-world assets.

Mengelola lebih dari US$4 miliar aset komunitas, Mantle menggabungkan kredibilitas, likuiditas, dan skalabilitas dengan infrastruktur berstandar investor institusi untuk mendukung adopsi besar-besaran. Ekosistem Mantle dirancang dengan token $MNT, mencakup berbagai proyek inti seperti mETH, fBTC, dan MI4. Mantle juga bermitra dengan protokol terkemuka seperti Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct, dan EigenLayer.

Informasi selengkapnya tentang Mantle: mantle.xyz

Ikuti akun-akun media sosial: akun Mantle di X & Mantle Community Channel

Tentang Backed

Berdiri pada 2021, Backed adalah penerbit tokenisasi saham dan ETF yang memenuhi regulasi, termasuk lini produk inovatif xStocks. Produk Backed berupa token ERC-20 dan SPL kompatibel dengan platform berbasiskan Ethereum dan Solana. Informasi selengkapnya: https://backed.fi/

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com.

Bybit