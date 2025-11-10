Mantle werkt samen met Bybit en Backed om Amerikaanse aandelen onchain te brengen en zo de volgende biljoendollar-golf van getokeniseerde activa te leiden

DUBAI, UAE, 10 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Mantle, de high-performance distributie- en liquiditeitslaag voor real-world assets (RWA's), heeft vandaag samen met Bybit en Backed een strategische samenwerking aangekondigd om via xStocks getokeniseerde Amerikaanse aandelen onchain te brengen. Dit maakt 24/7 toegang mogelijk tot toonaangevende wereldwijde activa, rechtstreeks binnen het Mantle-ecosysteem.

Mantle Collaborates with Bybit and Backed to Bring U.S. Equities Onchain, Pioneering Next Trillion-Dollar Wave of Tokenized Assets

Via xStocks kunnen gebruikers blootstelling krijgen aan getokeniseerde versies van toonaangevende aandelen zoals NVDAx, AAPLx en Tijmstra, waardoor traditionele financiële activa naadloos aansluiten op de samenstelbaarheid van gedecentraliseerde financiën. De samenwerking combineert de schaalbare blockchain-infrastructuur van Mantle, de wereldwijde beursliquiditeit van Bybit en het gereguleerde tokenisatiekader van Backed om een volledig onchain-ervaring te bieden voor traditionele markten.

Naadloze integratie tussen CEX en DeFi

Bij de lancering zal Bybit volledige ondersteuning bieden voor stortingen en opnames van xStocks via Mantle, zodat gebruikers activa efficiënt en veilig kunnen verplaatsen tussen Bybit en het Mantle Network. Deze directe CEX-to-chain brug vereenvoudigt onboarding, stimuleert liquiditeit en opent nieuwe mogelijkheden voor zowel gebruikers als ontwikkelaars om actief te zijn op getokeniseerde markten.

xStocks tokens, uitgegeven door Backed in samenwerking met gereguleerde custodians, zijn volledig 1:1 gedekt door hun onderliggende effecten. Elk token weerspiegelt een specifiek aandelen- of schatkistactief en biedt transparante, verifieerbare en programmeerbare blootstelling aan toonaangevende wereldwijde bedrijven.

"Getokeniseerde aandelen herdefiniëren hoe traditionele markten samenwerken met blockchaintechnologie," zegt Emily Bao, Head of Spot bij Bybit. "Bybit is trots om Mantle's visie te ondersteunen om een verenigd, schaalbaar platform te creëren waar real-world assets kunnen gedijen op de onchain, door toegankelijke en innovatieve financiële oplossingen te leveren aan een wereldwijd publiek."

De infrastructuur voor onchain-kapitaalmarkten bouwen

Deze integratie markeert een belangrijke mijlpaal voor Mantle, het grootste ZK proof-aangedreven L2-netwerk op Ethereum. Door een modulaire architectuur, een geavanceerde data-availabilitylaag en een omgeving met lage kosten te combineren, biedt Mantle veilige, schaalbare en kostenefficiënte toegang tot getokeniseerde aandelen, waarbij TradFi, CeFi en DeFi naadloos samenkomen binnen één geïntegreerd onchain-framework.

Op Mantle zijn getokeniseerde aandelen meer dan digitale representaties, het worden programmeerbare financiële primitieven. Bouwers en ontwikkelaars kunnen deze activa gebruiken om innovatieve instrumenten te ontwerpen, echte en crypto-activa in geautomatiseerde strategieën te integreren en de kapitaalefficiëntie in ecosystemen te optimaliseren.

"Met Mantle's modulaire architectuur, premium technologiestack en beveiliging op Ethereum-niveau, gecombineerd met de infrastructuur en het bereik van Bybit, staan getokeniseerde aandelen op het punt een fundamenteel bouwblok te worden voor de volgende golf van onchain-finance," aldus Emily Bao, Key Advisor bij Mantle. "xStocks vormt een cruciale stap in het veranderen van traditionele activa in samenstelbare bouwstenen die schaalbaar zijn in het ecosysteem van Mantle en de gedecentraliseerde economie aandrijven."

"Er is meer dan alleen tokenisatie nodig om TradFi en DeFi met elkaar te verbinden; je hebt infrastructuur en distributie nodig," voegt David Henderson, Head of Growth bij Backed toe. "Naast toegankelijkheid zijn xStocks gemaakt voor composability. Samen met Mantle en Bybit bouwen we aan de onchain-economie die niet alleen de kapitaalmarkten opneemt, maar ze ook verbetert."

Mantle's bredere RWA momentum stimuleren

Deze samenwerking bouwt voort op Bybit's voortdurende steun voor Mantle's groeiende RWA-ecosysteem, na recente initiatieven zoals:

Anchorage-integratie , die institutionele bewaring biedt voor $MNT om de wereldwijde toegang uit te breiden.

, die institutionele bewaring biedt voor $MNT om de wereldwijde toegang uit te breiden. Notering op Moomoo Exchange , waarmee $MNT beschikbaar wordt voor Amerikaanse particuliere beleggers, naast aandelen, ETF's en crypto.

, waarmee $MNT beschikbaar wordt voor Amerikaanse particuliere beleggers, naast aandelen, ETF's en crypto. Tokenization-as-a-Service (TaaS) , biedt instellingen een compliant, end-to-end kader voor het tokeniseren en schalen van real-world assets op Mantle.

, biedt instellingen een compliant, end-to-end kader voor het tokeniseren en schalen van real-world assets op Mantle. Lancering van RWA-hackathons en -beurzen, ter bevordering van innovatie en het versterken van talentenpijplijnen om conforme tokenisatie en institutionele adoptie te versnellen.

Mantle's visie voor getokeniseerde markten bevorderen

Terwijl Mantle verder bouwt aan de eersteklas liquiditeits- en distributielaag voor tokenized assets, sluit dit initiatief aan bij Mantle's bredere roadmap om RWA-integraties uit te breiden. Hiermee worden nieuwe kapitaalefficiënties en composable DeFi-strategieën binnen het ecosysteem ontsloten.

De samenwerking versterkt Mantle's toewijding aan het mogelijk maken van open, veilige en schaalbare toegang tot getokeniseerde activa, en effent de weg voor een bredere deelname aan de biljoenenmarkt van mondiale kapitaalmarkten via blockchaintechnologie.

xStocks zijn niet beschikbaar in de VS of voor Amerikaanse burgers. Er gelden geografische beperkingen.

Over Mantle

Mantle positioneert zichzelf als de toonoaangevende distributielaag en toegangspoort voor instellingen en TradFi om verbinding te maken met onchain-liquiditeit en toegang te krijgen tot real-world assets, en zo de manier te versterken waarop real-world financiën stromen.

Met meer dan 4 miljard dollar aan community-eigendom combineert Mantle geloofwaardigheid, liquiditeit en schaalbaarheid met infrastructuur op institutioneel niveau om grootschalige adoptie te ondersteunen. Het ecosysteem wordt verankerd door $MNT binnen Bybit, en verder uitgebouwd door middel van kernprojecten binnen het ecosysteem, zoals mETH, fBTC, MI4 en meer. Dit wordt aangevuld door de partnerschappen van Mantle Network met toonaangevende emittenten en protocollen zoals Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct en EigenLayer.

Ga voor meer informatie over Mantle naar: mantle.xyz

Volg voor meer sociale updates: Mantle Official X & Mantle Community-kanaal

Over Backed

Backed is opgericht in 2021 en is de toonaangevende uitgever van getokeniseerde aandelen en ETF's, waaronder de innovatieve xStocks -productlijn. De producten van Backed zijn vrij overdraagbare ERC-20 en SPL- tokens die compatibel zijn met platformen op basis van Ethereum en Solana. Ga voor meer informatie naar https://backed.fi/

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press

Neem voor vragen over de media contact op met: media@bybit.com

Voor updates, volg: Bybit's community's en social media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817130/Bybit_Mantle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5609401/Logo.jpg