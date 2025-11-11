Mantle與Bybit、Backed合作將美國股票引入鏈上

中心化交易所 (CEX)與去中心化金融(DeFi)的無縫整合

上線伊始，Bybit將全面支持透過Mantle對xStocks進行充值和提現，使用戶能夠在Bybit和Mantle網絡之間高效、安全地轉移資產。這種從中心化交易所直接到鏈上的橋接簡化了入門流程，推動了流動性，並為用戶和開發者參與代幣化市場開辟了新機遇。

xStocks代幣由Backed與受監管的托管機構合作發行，由其標的證券以1:1的比例全額背書。每種代幣都映射特定的股票或國債資產，為投資者提供透明、可驗證、可編程的全球領先企業投資渠道。

Bybit現貨業務負責人Emily Bao表示：「代幣化股票正在重新定義傳統市場與區塊鏈技術的互動方式。Bybit很榮幸能夠支持Mantle的願景，即創建一個統一且可擴展的平臺，讓現實世界資產在鏈上蓬勃發展，為全球受眾提供便捷且創新的金融解決方案。」

構建鏈上資本市場基礎設施

此次整合是Mantle發展的一個重要里程碑。Mantle是以太坊上最大的由ZK證明驅動的L2網絡。它結合了模塊化架構、先進的數據可用性層和低費用環境，使代幣化股票的訪問安全、可擴展且成本效益高，在一個統一的鏈上框架內無縫融合了傳統金融、中心化金融和去中心化金融。

在Mantle上，代幣化股票不僅僅是數字表現形式，更成為可編程的金融基礎元素。建設者和開發者可以利用這些資產設計創新工具，將現實世界資產和加密資產整合到自動化策略中，並優化整個生態系統的資本效率。

Mantle核心顧問Emily Bao表示：「Mantle的模塊化架構、優質技術棧和以太坊級別的安全性，結合Bybit的基礎設施和覆蓋範圍，使得代幣化股票必將成為下一波鏈上金融的基礎構建模塊。xStocks是將傳統資產轉變為可在Mantle生態系統中擴展並推動去中心化經濟發展的可組合構建模塊的關鍵一步。」

Backed增長負責人David Henderson補充道：「要連接傳統金融和去中心化金融，僅靠代幣化是不夠的，還需要基礎設施和分發渠道。除了可及性，xStocks還具備可組合性。我們與Mantle和Bybit共同構建的鏈上經濟，目標不僅是吸納資本市場，更是要對其進行優化。」

推動 Mantle更廣泛的RWA發展勢頭

此次合作建立在Bybit對Mantle不斷擴展的RWA生態系統的持續支持之上，近期的舉措包括：

Anchorage整合 ，為$MNT提供機構級托管服務，擴大全球訪問範圍。

，為$MNT提供機構級托管服務，擴大全球訪問範圍。 Moomoo交易所上市 ，將$MNT帶給美國零售投資者，與股票、ETF和加密貨幣並列。

，將$MNT帶給美國零售投資者，與股票、ETF和加密貨幣並列。 代幣化即服務 (TaaS) ，為機構提供一個合規的端到端框架，以便在Mantle上代幣化和擴展現實世界資產。

，為機構提供一個合規的端到端框架，以便在Mantle上代幣化和擴展現實世界資產。 啟動 RWA黑客馬拉松與獎學金計劃，培育創新並賦能人才儲備，加速合規代幣化進程和機構應用落地。

推進 Mantle代幣化市場願景

隨著Mantle持續構建頂級的代幣化資產流動性和分發層，此舉措與Mantle擴大RWA整合、解鎖新資本效率及可組合DeFi策略的更廣泛路線圖相一致。

此次合作強化了Mantle致力於實現開放、安全、可擴展代幣化資產訪問的承諾，為透過區塊鏈技術更廣泛地參與萬億美元規模的全球資本市場鋪平道路。

xStocks不對美國境內或美國公民提供。存在地理限制。

關於 Mantle

Mantle定位自身為機構和傳統金融連接鏈上流動性、訪問現實世界資產的首要分發層和門戶，驅動現實世界金融的流動。

Mantle管理著超40億美元的社區自有資產，結合信譽、流動性和可擴展性，並依托機構級基礎設施，為大規模應用提供支持。該生態系統以Bybit內的$MNT為核心支撐，並透過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目構建拓展。Mantle網絡還與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct和EigenLayer等領先發行方及協議建立了合作關系。

關於 Backed

Backed成立於2021年，是合規代幣化股票與ETF的領先發行方，旗下產品包括創新的 xStocks 系列。Backed發行的產品均為可自由轉讓的ERC-20及SPL代幣，全面兼容基於以太坊和Solana的各類平臺。更多信息請訪問： https://backed.fi/

關於 Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過7000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑藉安全的託管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請瀏覽Bybit.com。

