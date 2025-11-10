DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Mantle, la capa de distribución y liquidez de alto rendimiento para activos del mundo real (RWA), junto con Bybit y Backed, anunciaron su colaboración estratégica para llevar las acciones estadounidenses tokenizadas a la cadena mediante xStocks, lo que permitirá acceder sin ininterrupciones a los principales activos mundiales directamente desde el ecosistema Mantle.

Mantle colabora con Bybit y Backed para llevar las acciones estadounidenses a la cadena, lo que impulsará la próxima etapa de activos tokenizados por un valor de un billón de dólares (PRNewsfoto/Bybit)

Mediante xStocks, los usuarios pueden obtener exposición a versiones tokenizadas de acciones líderes como NVDAx, AAPLx y MSTRx, conectarse de manera fluida a los activos financieros tradicionales y combinarlos con las finanzas descentralizadas. La colaboración une la infraestructura de blockchain escalable de Mantle, la liquidez en los mercados mundiales de Bybit y el marco regulado de tokenización de Backed para ofrecer una experiencia totalmente en cadena a los mercados tradicionales.

Integración fluida entre la bolsa centralizada y las finanzas descentralizadas (CEX y DeFi)

En el lanzamiento, Bybit brindará soporte completo para depósitos y retiros de xStocks vía Mantle, lo que permitirá a los usuarios realizar transacciones en la red de Bybit y Mantle de manera eficiente y segura. Este puente directo entre CEX y cadena simplifica la incorporación, impulsa la liquidez y genera nuevas oportunidades tanto para los usuarios como para los desarrolladores para participar en los mercados tokenizados.

Los tokens xStocks, emitidos por Backed en colaboración con custodios regulados, están totalmente respaldados 1:1 por sus valores subyacentes. Cada token refleja un activo específico de capital o tesorería y ofrece una exposición transparente, verificable y programable a las principales empresas mundiales.

"Las acciones tokenizadas están redefiniendo la forma en que los mercados tradicionales interactúan con la tecnología blockchain", afirmó Emily Bao, directora de Transacciones al Contado de Bybit. "Bybit se enorgullece de apoyar la visión de Mantle de crear una plataforma unificada y escalable en la que los activos del mundo real puedan prosperar en la cadena de bloques, y ofrecer soluciones financieras accesibles e innovadoras a una audiencia mundial".

Creación de la infraestructura para mercados de capitales en cadena

Esta integración constituye un hito importante para Mantle, la mayor red L2 basada en pruebas ZK de Ethereum. Al combinar una arquitectura modular, una capa avanzada de disponibilidad de datos y un entorno de tarifas bajas, Mantle permite acceder de forma segura, escalable y rentable a acciones tokenizadas, y une a la perfección las finanzas tradicionales, centralizadas y descentralizadas (TradFi, CeFi y DeFi) dentro de un marco unificado en cadena.

En Mantle, las acciones tokenizadas son más que representaciones digitales, se convierten en primitivas financieras programables. Los creadores y desarrolladores pueden aprovechar estos activos para diseñar instrumentos innovadores, integrar activos del mundo real y criptoactivos en estrategias automatizadas y optimizar la eficiencia del capital en todos los ecosistemas.

"Con la arquitectura modular de Mantle, la oferta tecnológica premium y el grado de seguridad de Ethereum, combinados con la infraestructura y alcance de Bybit, las acciones tokenizadas seguramente se conviertan en un pilar fundamental de la próxima etapa de las finanzas en cadena", declaró Emily Bao, asesora clave de Mantle. "xStocks representa un avance fundamental para convertir los activos tradicionales en bloques de construcción combinables que se adaptan al ecosistema de Mantle e impulsan la economía descentralizada".

"Se necesita más que la tokenización para generar una conexión entre TradFi y DeFi; se necesita infraestructura y distribución", agregó David Henderson, director de Crecimiento de Backed. "Más allá de la accesibilidad, los xStocks están diseñados para ofrecer composibilidad. Junto con Mantle y Bybit, estamos construyendo la economía en cadena no solo para absorber los mercados de capitales, sino también para mejorarlos".

Impulsando el crecimiento general de los RWA de la empresa

Esta colaboración se basa en el soporte continuo de Bybit para el ecosistema en expansión de los RWA de Mantle, tras iniciativas recientes como:

La integración de anclajes ofrece custodia de grado institucional para $MNT con el fin de ampliar el acceso mundial.

ofrece custodia de grado institucional para $MNT con el fin de ampliar el acceso mundial. La cotización en bolsa de Moomoo lleva $MNT a los inversores minoristas estadounidenses junto con acciones, ETF y criptomonedas.

lleva $MNT a los inversores minoristas estadounidenses junto con acciones, ETF y criptomonedas. La tokenización como servicio (TaaS) ofrece a las instituciones un marco integral y conforme a la normativa para tokenizar y escalar activos del mundo real en Mantle.

ofrece a las instituciones un marco integral y conforme a la normativa para tokenizar y escalar activos del mundo real en Mantle. Los lanzamientos de becas y hackatones de RWA promueven la innovación y potencian las fuentes de talento para acelerar la tokenización conforme a la normativa y la adopción institucional.

Avance de la visión de Mantle para mercados tokenizados

A medida que Mantle continúa construyendo la principal capa de liquidez y distribución para activos tokenizados, esta iniciativa está en consonancia con el plan más amplio de Mantle de expandir las integraciones de RWA, desbloquear nuevas eficiencias de capital y estrategias DeFi estructuradas en todo su ecosistema.

Esta colaboración refuerza el compromiso de Mantle de facilitar un acceso abierto, seguro y escalable a los activos tokenizados, al allanar el camino para una participación más amplia en los mercados de capitales mundiales, valorados en billones de dólares, a través de la tecnología blockchain.

Los xStocks no están disponibles en EE. UU. ni para ciudadanos estadounidenses. Aplican restricciones geográficas.

Acerca de Mantle

Mantle se posiciona como la principal capa de distribución y puerta de enlace para que las instituciones y TradFi se conecten con liquidez en cadena y accedan a activos del mundo real para impulsar el flujo de las finanzas del mundo real.

Con más de 4.000 millones de dólares en activos propiedad de la comunidad, Mantle combina credibilidad, liquidez y escalabilidad con una infraestructura de nivel institucional para respaldar la adopción a gran escala. El ecosistema se basa en $MNT en Bybit, y se desarrolló mediante proyectos ecosistémicos fundamentales como mETH, fBTC, MI4 y otros. Este ecosistema se complementa con las alianzas de la red de Mantle con emisores y protocolos líderes como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct y EigenLayer.

Acerca de Backed

Fundada en 2021, Backed es la principal emisora de acciones y ETF tokenizados que cumplen con la normativa, incluida la línea de productos innovadores xStocks . Los productos de Backed son tokens ERC-20 y SPL libremente transferibles, compatibles con las plataformas basadas en Ethereum y Solana. Para más información, visite https://backed.fi/

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 70 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para ofrecer una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit, conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre las finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de la Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bybit.com

