Mantle collabore avec Bybit et Backed pour intégrer des actions américaines on-chain et ouvrir la voie de la prochaine vague de milliers de milliards de dollars d'actifs tokénisés

DUBAÏ, ÉAU, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mantle, la couche de distribution et de liquidité haute performance pour les actifs de monde réel (RWA), ainsi que Bybit et Backed, annoncent aujourd'hui leur collaboration stratégique pour mettre des actions américaines tokenisées on-chain par le biais de xStocks, permettant un accès 24/7 aux principaux actifs mondiaux directement au sein de l'écosystème Mantle.

Grâce à xStocks, les utilisateurs peuvent s'exposer aux versions tokenisées des principales actions telles que NVDAx, AAPLx et MSTRx, reliant ainsi les actifs financiers traditionnels à la composabilité de la finance décentralisée. La collaboration combine l'infrastructure blockchain évolutive de Mantle, la liquidité boursière mondiale de Bybit et le cadre de tokenisation réglementé de Backed pour offrir une expérience entièrement onchain aux marchés traditionnels.

Intégration fluide entre CEX et la DeFi

Au lancement, Bybit fournira un support complet pour les dépôts et les retraits de xStocks via Mantle, permettant aux utilisateurs de déplacer des actifs entre Bybit et le réseau Mantle de manière efficace et sécurisée. Ce pont direct CEX-chaîne simplifie l'intégration, stimule la liquidité et ouvre de nouvelles possibilités aux utilisateurs et aux développeurs pour s'engager dans les marchés tokenisés.

Les tokens xStocks, émis par Backed en partenariat avec des dépositaires réglementés, sont entièrement garantis 1:1 par leurs titres sous-jacents. Chaque token reflète une action ou un actif de trésorerie spécifique, offrant une exposition transparente, vérifiable et programmable à des entreprises mondiales de premier plan.

« Les actions tokenisées redéfinissent la façon dont les marchés traditionnels interagissent avec la technologie blockchain », déclare Emily Bao, responsable du comptant chez Bybit. « Bybit est fier de soutenir la vision de Mantle qui consiste à créer une plateforme unifiée et évolutive où les actifs du monde réel peuvent prospérer on-chain, offrant des solutions financières accessibles et innovantes à un public mondial. »

Construire l'infrastructure pour les marchés de capitaux on-chain

Cette intégration marque une étape importante pour Mantle, le plus grand réseau L2 d'Ethereum alimenté par la preuve ZK. Combinant une architecture modulaire, une couche de disponibilité des données avancée et un environnement à faible coût, Mantle permet un accès sécurisé, évolutif et rentable aux actions tokenisées, en faisant converger la TradFi, la CeFi et la DeFi au sein d'un cadre on-chain unifié.

Sur Mantle, les actions tokenisées sont plus que des représentations numériques, elles deviennent des primitives financières programmables. Les constructeurs et les développeurs peuvent tirer parti de ces actifs pour concevoir des instruments innovants, intégrer des actifs réels et cryptographiques dans des stratégies automatisées et optimiser l'efficacité du capital dans l'ensemble des écosystèmes.

« Avec l'architecture modulaire de Mantle, la pile technologique de première qualité et la sécurité de niveau Ethereum, combinées à l'infrastructure et à la portée de Bybit, les actions tokenisées sont prêtes à devenir un bloc de construction fondamental pour la prochaine vague de finance onchain », déclare Emily Bao, conseillère clé chez Mantle. « xStocks représente une étape cruciale dans la transformation des actifs traditionnels en blocs de construction composables qui s'étendent à l'ensemble de l'écosystème de Mantle et alimentent l'économie décentralisée. »

« Il faut plus que de la tokenisation pour faire le lien entre la TradFi et la DeFi ; il faut de l'infrastructure et de la distribution », ajoute David Henderson, responsable de la croissance chez Backed. « Au-delà de l'accessibilité, les xStocks sont conçus pour être composables. Avec Mantle et Bybit, nous construisons l'économie on-chain pour non seulement absorber les marchés de capitaux, mais aussi les améliorer. »

Soutenir la dynamique RWA de Mantle

Cette collaboration s'appuie sur le soutien continu de Bybit à l'écosystème RWA en pleine expansion de Mantle, suite à de récentes initiatives telles que :

Intégration à Anchorage , qui assure la conservation de $MNT au niveau institutionnel afin d'élargir l'accès au niveau mondial.

, qui assure la conservation de $MNT au niveau institutionnel afin d'élargir l'accès au niveau mondial. Référencement de Moomoo Exchange , apportant $MNT aux investisseurs de détail américains aux côtés des actions, des FNB et des cryptos.

, apportant $MNT aux investisseurs de détail américains aux côtés des actions, des FNB et des cryptos. Tokenisation en tant que service (TaaS) , offrant aux institutions un cadre de bout en bout conforme pour tokéniser et mettre à l'échelle des actifs du monde réel sur Mantle.

, offrant aux institutions un cadre de bout en bout conforme pour tokéniser et mettre à l'échelle des actifs du monde réel sur Mantle. Lancement de hackathons et des bourses RWA, encourageant l'innovation et renforçant les pipelines de talents afin d'accélérer la tokenisation conforme et l'adoption institutionnelle.

Faire progresser la vision de Mantle pour les marchés tokénisés

Alors que Mantle continue de construire la première couche de liquidité et de distribution pour les actifs tokenisés, cette initiative s'aligne sur la feuille de route plus large de Mantle visant à étendre les intégrations RWA, à débloquer de nouvelles efficacités de capital et des stratégies DeFi composables à travers son écosystème.

Cette collaboration renforce l'engagement de Mantle à permettre un accès ouvert, sécurisé et évolutif aux actifs tokenisés, ouvrant la voie à une participation plus large aux marchés de capitaux mondiaux de plusieurs milliers de milliards de dollars grâce à la technologie blockchain.

xStocks n'est pas disponible aux États-Unis ni pour les citoyens américains. Des restrictions géographiques s'appliquent.

À propos de Mantle

Mantle se veut être la principale couche de distribution et passerelle pour les établissements et la TradFi afin de se connecter à la liquidité onchain et d'accéder aux actifs du monde réel, améliorant ainsi la façon dont les flux financiers du monde réel circulent.

Avec plus de quatre milliards de dollars d'actifs détenus par la communauté, Mantle combine crédibilité, liquidité et évolutivité avec une infrastructure de niveau institutionnel pour soutenir l'adoption à grande échelle. L'écosystème est ancré par $MNT au sein de Bybit, et développé par le biais de projets d'écosystème de base tels que mETH, fBTC, MI4 et plus encore. À cela s'ajoutent les partenariats de Mantle Network avec des émetteurs et des protocoles de premier plan tels qu'Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct et EigenLayer.

À propos de Backed

Créé en 2021, Backed est le principal émetteur d'actions et de FNB tokenisés conformes, y compris la gamme de produits innovants xStocks . Les produits de Backed sont des tokens ERC-20 et SPL librement transférables, compatibles avec les plateformes basées sur Ethereum et Solana. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://backed.fi/

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échanges, au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs. Créé en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans le monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et égal pour tous. En mettant l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement avec les principaux protocoles de blockchain pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation on-chain. Reconnu pour sa garde sécurisée, ses diverses places de marché, son expérience utilisateur intuitive et ses outils blockchain de point, Bybit comble le fossé entre la TradFi et la DeFi, permettant aux constructeurs, aux créateurs et aux passionnés de libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.

