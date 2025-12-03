DIPLOMÁTICOSブランド、CANCILLERESのグローバル展開によりポートフォリオを拡大

高く評価されているDiplomáticosブランドのポートフォリオに新たに加わったCancilleresは、完璧にバランスのとれた風味で高く評価されています。

丁寧に作られた「ロングフィラーを使用した完全手作り」のこのミディアムからフルのハバノは、キューバのピナールデルリオ*地方の有名なブエルタアバホ*地域から厳選された葉を使用して作られています。

新しいビトラは、2025年11月27日にブルガリアで世界初披露され、ライブ音楽、エンターテイメント、ハバノ文化を祝う特別なイベントで発表されました。

ハバナ, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- Diplomáticosは、ブルガリアのソフィアで開催された特別イベントで新しい美トラCancilleres（長さ50 x 130 mm）を正式に発表しました。ブルガリアにおけるHabanos, S.A.の独占販売業者Kaliman Caribeが主催したこのイベントには、愛好家、業界の専門家、そして高級葉巻の著名なファンが集まりました。

この新しいハバノは、 工場名であるCentro Finoを持ち、Diplomáticosの通常ラインアップに加わる格調高い新作となっています。洗練された上品なミディアム・フレーバーからフル・フレーバーのプロファイルで知られる同ブランドは、今回の新作でキューバの伝統へのこだわりを改めて示します。どのシガーも、キューバ*のピナールデルリオ地域の有名なブエルタアバホ*農園から厳選された葉を使用して「ロングフィラーで完全に手作り」されており、世界最高級品として広く知られています。

25個入りの箱で提供されるDiplomáticos Cancilleresは、バランスのとれた表現力豊かな喫煙体験を提供し、ブランドを定義する深み、信頼性、洗練さを重視する愛好家に最適です。

ソフィアの中心で祝う夜

Cancilleresビトラの世界発売イベントは、ソフィアの中心部にある最も象徴的な会場の1つであるThe One Exclusive Clubで開催されました。文化的、社会的イベントの開催地として市内で最も著名なこの歴史的建造物は、待ち望まれていたデビューに最適な舞台を提供しました。

この祝賀会には、愛好家や業界の専門家からなる来場者が集い、最高級のハバノスを楽しみながら、新作の発表を満喫しました。

その夜の雰囲気を盛り上げたのはライブ・パフォーマンスです。Del Padreによるラテン・フュージョンのレパートリーから始まり、続いてブルガリア人歌手DARAによる特別パフォーマンスが披露されました。2人のダンサーによる優雅な空中ポール・ダンスが観客を魅了し、Pambos Dancingがインタラクティブなエンターテイメントを提供しました。この夜はエネルギッシュなDJセットで締めくくられました。

Habanos, S.A.の開発担当副社長José María López Inchaurbeが歓迎の挨拶を行い、「CancilleresはDiplomáticosブランドの中核を成す伝統、品質、精神を強化するビトラである」と強調しました。

「Cancilleresは、外交、優雅さ、威信の象徴である高官の姿を体現したような製品です。その印象的な形式は特異性と洗練性を反映し、洗練されたエレガントな感覚体験を愛好家に提供します。17を超えるリージョナル・エディションを展開するDiplomáticosブランドは、世界中で認知され、賞賛され続けています。」- José María López Inchaurbe、Habanos, S.A.開発担当副社長

テイスティング・ノート

ブランド：Diplomáticos

工場名：Centro Fino

銘柄：Cancilleres

サイズ：長さ50 x 130 mm

強度：ミディアムからフル・ストレングス

外観：

自然な繊細な光沢を持ち、滑らかで均一な色のラッパーで包まれた、細心の注意を払って作られたハバノです。

ファースト・サード：

魅力的でクリーミー、そして濃厚な味わい。ほのかな木と蜂蜜の香りが特徴で、エレガントでバランスのとれた香りが加わります。

セカンド・サード：

繊細なスパイシーな香りとほのかなレザーの香りが加わり、味わいが深まり、ブレンドのミドル〜ストロングの強さが最もはっきりと感じられる瞬間へと到達します。

ファイナル・サード：

一貫性とエレガントさを兼ね備え、洗練された余韻が長く続きます。

喫煙時間：このビトラは、約45～60分間続く満足のいく体験を提供します。

*P.A.O.（原産地呼称保護）

販売代理店の詳細：

Kaliman Caribeは、ブルガリア、アルバニア、アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、ジョージア、コソボ、マケドニア、モンテネグロ、ルーマニア、セルビア、スロベニア、北マケドニアにおける高級ハバノス・ブランドの独占販売代理店です。

長年にわたり、当社はハバノス、高級喫煙アクセサリー、グルメ製品の小売および流通市場におけるリーダーシップを強化してきました。La Casa del HabanoとCohiba Atmosphereの正規代理店であり、自社ブランドのタバコ・ショップであるPremium Cigars & Tobaccoも経営しています。

Kaliman Caribeの使命は、Habanos Academyのサポートを受けてハバノス文化を推進することです。同アカデミーは、ハバノスの歴史、起源、製造工程、テイスティング、ハバノス・ソムリエのプロ意識に関する詳細な知識を提供します。

詳細については、www.kalimancaribe.comをご覧ください。

