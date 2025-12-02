DIPLOMÁTICOS AMPLÍA SU PORTAFOLIO CON EL LANZAMIENTO MUNDIAL DE CANCILLERES

Cancilleres, un nuevo aliado en el portafolio de la apreciada marca Diplomáticos, reconocida por su equilibrado sabor

Meticulosamente confeccionado "Totalmente a Mano con Tripa Larga", este Habano de fortaleza de media a fuerte se elabora con hojas seleccionadas de la famosa región de Vuelta Abajo*, en Pinar del Río*, Cuba*

La nueva vitola hizo su debut mundial el 27 de noviembre de 2025 en Bulgaria, durante una velada exclusiva que reunió música en vivo, espectáculos y la cultura del Habano

LA HABANA, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Diplomáticos presentó oficialmente la nueva vitola Cancilleres (50 x 130 mm de largo) durante un exclusivo evento en Sofía, Bulgaria. Organizada por Kaliman Caribe, distribuidor exclusivo de Habanos, S.A. en Bulgaria, la velada reunió a aficionados, profesionales y conocidos entusiastas de los puros premium.

Este nuevo Habano, con vitola de galera Centro Fino, se convierte en un nuevo aliado en el portafolio estándar de la marca Diplomáticos. Conocida por su perfil de sabor sofisticado y elegante de fortaleza de media a fuerte, la marca reafirma su compromiso con la tradición cubana a través de este lanzamiento. Cada Habano está elaborado "Totalmente a Mano con Tripa Larga", con hojas cuidadosamente seleccionadas provenientes de las reconocidas plantaciones de Vuelta Abajo*, en la región Pinar del Río*, Cuba*, considerada la mejor tierra para el cultivo del tabaco en el mundo.

Presentado en cajas de 25 unidades, Diplomáticos Cancilleres ofrece una experiencia de fumado equilibrada y expresiva, ideal para quienes aprecian la profundidad, la autenticidad y la sofisticación característica de la marca.

UNA NOCHE DE CELEBRACIÓN EN EL CORAZÓN DE SOFÍA

La presentación mundial de la vitola Cancilleres tuvo lugar en The One Exclusive Club, uno de los espacios más emblemáticos del centro de Sofía. Este edificio histórico, conocido por acoger algunas de las reuniones culturales y sociales más destacadas de la ciudad, se convirtió en el escenario perfecto para el esperado lanzamiento.

La celebración reunió a un distinguido público de entusiastas y profesionales, que disfrutaron del lanzamiento acompañados de los mejores Habanos.

Las actuaciones en directo marcaron el ritmo de la velada. La banda Del Padre abrió el evento con su repertorio de fusión latina, seguida por la actuación especial de la cantante búlgara DARA. Una elegante rutina de sky pole interpretada por dos bailarines cautivó al público, mientras que Pambos Dancing añadió un toque de entretenimiento interactivo. La noche culminó con una enérgica sesión de DJ.

Durante el evento, José María López Inchaurbe, vicepresidente de Desarrollo de Habanos, S.A., pronunció un discurso de bienvenida en el que destacó a Cancilleres como una vitola que reafirma la tradición, la calidad y el espíritu que caracterizan a la marca Diplomáticos.

"Cancilleres encarna la figura del canciller, emblema de la diplomacia, la elegancia y el prestigio. Su imponente formato honra la distinción y el refinamiento, ofreciendo a los aficionados una experiencia sensorial sofisticada y elegante. Con más de 17 ediciones regionales, la marca Diplomáticos sigue ganando reconocimiento y admiración en todo el mundo" — José María López Inchaurbe, Vicepresidente de Desarrollo de Habanos, S.A.

NOTAS DE CATA

Marca: Diplomáticos

Vitola de Galera: Centro Fino

Vitola de Salida: Cancilleres

Dimensiones: 50 x 130 mm de largo

Fortaleza: Media a fuerte

Apariencia:

Un Habano meticulosamente elaborado, envuelto en una capa suave y de color uniforme con un brillo natural y delicado.

Primer tercio:

Un comienzo atractivo cremoso e intenso connotas a madera y miel, acompañado de un aroma elegante y equilibrado.

Segundo tercio:

El perfil se intensifica con sutiles notas especiadas, matices de cuero, y momento en el que mejor se percibe la fortaleza de media a fuerte de la ligada.

Tercer tercio:

Consistente y elegante, que ofrece un final refinado y persistente.

Tiempo de fumada: Esta vitola proporciona una experiencia satisfactoria que dura aproximadamente entre 50 y 60 minutos.

*D.O.P. (Denominaciones de Origen Protegidas)

Detalles del distribuidor:

Kaliman Caribe es distribuidor exclusivo de las prestigiosas marcas de Habanos en Bulgaria, Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Serbia.

A lo largo de los años, la empresa ha consolidado su liderazgo en los mercados minoristas y de distribución de Habanos, accesorios para fumadores de gama alta y productos gourmet. La empresa es representante autorizado de La Casa del Habano y Cohiba Atmosphere, además, gestiona su propia marca de tiendas de productos de tabaco-Premium Cigars & Tobacco.

La misión y el principal valor de la empresa es promover la cultura del Habano y la división educativa Habanos Academy es una extensión de esta prioridad. La formación proporciona un conocimiento profundo de la historia, los orígenes y el proceso de fabricación de los Habanos, la degustación, la profesionalidad de los "habanos sommeliers", etc.

Más información en www.kalimancaribe.com.

Precio de venta al público recomendado en Bulgaria: 17.90 EUR / puro, 447, 50 EUR / caja de 25*

*Los precios pueden variar según el mercado.

