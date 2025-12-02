LA MARQUE DIPLOMÁTICOS ÉLARGIT SON PORTEFEUILLE AVEC LE LANCEMENT MONDIAL DE CANCILLERES

Cancilleres, le dernier né du portefeuille de la marque Diplomáticos, est réputé pour sa saveur parfaitement équilibrée.

Fabriqué méticuleusement "Totalement à la main avec Long Filler", ce Habano moyen à plein est fabriqué à partir de feuilles soigneusement sélectionnées dans la zone renommée de Vuelta Abajo* dans la région de Pinar del Río*, à Cuba*.

La nouvelle vitole a été présentée pour la première fois le 27 novembre 2025 en Bulgarie, lors d'un événement exclusif comprenant de la musique en direct, des divertissements et une célébration de la culture Habano.

HAVANA, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Diplomáticos a officiellement présenté la nouvelle vitole Cancilleres (50 x 130 mm de longueur) lors d'un événement exclusif à Sofia, en Bulgarie. Organisée par Kaliman Caribe, le distributeur exclusif de Habanos, S.A. en Bulgarie, la soirée a rassemblé des aficionados, des professionnels de l'industrie et des amateurs reconnus de cigares haut de gamme.

DIPLOMÁTICOS BRAND EXPANDS ITS PORTFOLIO WITH THE GLOBAL LAUNCH OF CANCILLERES

Ce nouveau Habano, portant le nom de l'usine Centro Fino , est un ajout distingué à la gamme régulière Diplomáticos . Réputée pour son profil aromatique sophistiqué et élégant, la marque renforce son engagement envers la tradition cubaine avec ce lancement. Chaque cigare est "entièrement fait à la main avec un long remplissage" et utilise des feuilles soigneusement sélectionnées dans les célèbres plantations Vuelta Abajo* dans la région Pinar del Río* de Cuba* - largement considérée comme la meilleure région productrice de tabac au monde.

Présenté dans des boîtes de 25 unités, Diplomáticos Cancilleres offre une expérience tabagique équilibrée et expressive, parfaite pour les aficionados qui apprécient la profondeur, l'authenticité et la sophistication qui définissent la marque.

UNE NUIT DE FÊTE AU CŒUR DE SOFIA

Le lancement mondial de la vitole Cancilleres a eu lieu à The One Exclusive Club, l'un des lieux les plus emblématiques du cœur de Sofia. Ce bâtiment historique, réputé pour accueillir les événements culturels et sociaux les plus prestigieux de la ville, constituait le cadre idéal pour cette première très attendue.

La célébration a rassemblé un public distingué d'aficionados et de professionnels de l'industrie, qui ont savouré le lancement tout en dégustant les meilleurs Habanos.

Les spectacles ont donné le ton de la soirée, en commençant par Del Padre et son répertoire de fusion latine, suivi d'une performance spéciale de la chanteuse bulgare DARA. Deux danseuses ont captivé le public avec un élégant numéro de perche aérienne, tandis que Pambos Dancing a offert un divertissement interactif. La soirée s'est terminée par un DJ set énergique.

Un discours de bienvenue a été prononcé par José María López Inchaurbe, vice-président du développement chez Habanos, S.A., dans lequel il a souligné Cancilleres comme une vitole qui renforce la tradition, la qualité et l'esprit au cœur de la marque Diplomáticos .

"Cancilleres incarne la figure du chancelier, symbole de diplomatie, d'élégance et de prestige. Son format impressionnant reflète la distinction et le raffinement, offrant aux aficionados une expérience sensorielle sophistiquée et élégante. Avec plus de 17 éditions régionales, la marque Diplomáticos continue de gagner en reconnaissance et en admiration dans le monde entier". - José María López Inchaurbe, vice-président du développement chez Habanos, S.A.

NOTES DE DÉGUSTATION

Marque : Diplomates

Nom de l'usine : Centro Fino

Nom du marché : Cancilleres

Dimensions : 50 x 130 mm de longueur

Résistance : Moyen à complet

Apparence:

Un Habano méticuleusement élaboré, enveloppé d'une cape lisse et uniformément colorée, aux reflets naturels et délicats.

Premier tiers :

Une introduction attrayante, crémeuse et intense, avec des notes subtiles de bois et de miel, complétées par un arôme élégant et équilibré.

Deuxième tiers :

Le profil s'approfondit avec de délicates notes épicées et de subtils soupçons de cuir, jusqu'au moment où la force moyenne à forte de l'assemblage est la plus perceptible.

Dernier tiers :

Consistant et élégant, il offre une finale raffinée et persistante.

Durée de fumage : Cette vitole offre une expérience satisfaisante, d'une durée d'environ 45 à 60 minutes.

*A.O.P. (Appellations d'Origine Protégée)

Détails du distributeur :

Kaliman Caribe est le distributeur exclusif des prestigieuses marques Habanos en Bulgarie, Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovénie et Macédoine du Nord.

Au fil des ans, l'entreprise a consolidé sa position de leader sur les marchés de la vente au détail et de la distribution de Habanos, d'accessoires pour fumeurs haut de gamme et de produits gastronomiques. Elle est un représentant agréé de La Casa del Habano et de Cohiba Atmosphere, et gère également sa propre marque de magasins de tabac, Premium Cigars & Tobacco.

La mission de Kaliman Caribe est de promouvoir la culture des Habanos, en s'appuyant sur l'Académie des Habanos, qui fournit des connaissances approfondies sur l'histoire, les origines, le processus de fabrication, la dégustation et le professionnalisme des sommeliers de Habanos.

Pour plus d'informations, consultez le site www.kalimancaribe.com.

Notes à l'attention des rédacteurs

Veuillez trouver des images de style de vie ICI et des images de produits découpés ICI.

Prix de vente recommandé en Bulgarie : EUR 17.90 / cigare, EUR 447.50 / boîte de 25*

*Les prix peuvent varier selon les marchés.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2836355/Habanos_Diplomaticos_Cancilleres.jpg