DIE MARKE DIPLOMÁTICOS ERWEITERT IHR PORTFOLIO MIT DER WELTWEITEN EINFÜHRUNG VON CANCILLERES

Cancilleres, die jüngste Ergänzung des geschätzten Diplomáticos-Markenportfolios, ist bekannt für seinen perfekt ausgewogenen Geschmack

Sorgfältig handgefertigt "Totally handmade with Long Filler", wird diese mittlere bis volle Habano aus sorgfältig ausgewählten Blättern aus der renommierten Zone Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río*, Kuba*, hergestellt.

Die neue Vitola feierte ihr weltweites Debüt am 27. November 2025 in Bulgarien bei einer exklusiven Veranstaltung mit Live-Musik, Unterhaltung und einer Feier der Habano-Kultur

HAVANA, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Diplomáticos präsentierte offiziell die neue Cancilleres Vitola (50 x 130 mm in der Länge ) während einer exklusiven Veranstaltung in Sofia, Bulgarien. Der von Kaliman Caribe, dem Exklusivvertrieb von Habanos S.A. in Bulgarien, organisierte Abend brachte Aficionados, Branchenexperten und bekannte Liebhaber von Premium-Zigarren zusammen.

Diese neue Habano mit dem Fabriknamen Centro Fino ist eine hervorragende Ergänzung zum regulären Sortiment Diplomáticos . Die Marke, die für ihr anspruchsvolles und elegantes mittleres bis volles Geschmacksprofil bekannt ist, unterstreicht mit dieser Markteinführung ihr Engagement für die kubanische Tradition. Jede Zigarre ist "Totally Handmade with Long Filler" und besteht aus sorgfältig ausgewählten Blättern von den berühmten Vuelta Abajo* Plantagen in der Pinar del Río* Region von Cuba* - die weithin als die beste Tabakanbauregion der Welt gilt.

Präsentiert in Boxen von 25 Einheiten, Diplomáticos Cancilleres liefert eine ausgewogene und ausdrucksstarke Raucherlebnis, perfekt für Liebhaber, die die Tiefe, Authentizität und Raffinesse, die die Marke definieren schätzen.

EINE NACHT DES FEIERNS IM HERZEN VON SOFIA

Die weltweite Markteinführung von Cancilleres vitola fand im The One Exclusive Club statt, einem der kultigsten Orte im Herzen von Sofia. Dieses historische Gebäude, das für die Ausrichtung der wichtigsten kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen der Stadt bekannt ist, bot den perfekten Rahmen für die mit Spannung erwartete Premiere.

Die Feierlichkeiten brachten ein hochkarätiges Publikum aus Liebhabern und Fachleuten der Branche zusammen, die die Markteinführung beim Genuss feinster Habanos genossen.

Live-Auftritte gaben den Ton für den Abend an, beginnend mit Del Padre und ihrem Latin-Fusion-Repertoire, gefolgt von einem besonderen Auftritt der bulgarischen Sängerin DARA. Eine elegante Stangentanznummer von zwei Tänzerinnen zog das Publikum in ihren Bann, während Pambos Dancing für interaktive Unterhaltung sorgte. Der Abend endete mit einem energiegeladenen DJ-Set.

Die Begrüßungsrede hielt José María López Inchaurbe, Vizepräsident für Entwicklung bei Habanos, S.A., in der er Cancilleres als eine Vitola hervorhob, die die Tradition, die Qualität und den Geist im Herzen der Marke Diplomáticos unterstreicht.

"Cancilleres verkörpert die Figur des Kanzlers, ein Symbol der Diplomatie, der Eleganz und des Prestiges. Sein beeindruckendes Format spiegelt Vornehmheit und Raffinesse wider und bietet dem Genießer ein anspruchsvolles und elegantes sensorisches Erlebnis. Mit mehr als 17 regionalen Ausgaben genießt die Marke Diplomáticos weiterhin Anerkennung und Bewunderung in der ganzen Welt." - José María López Inchaurbe, Vizepräsident für Entwicklung bei Habanos, S.A.

TASTING NOTES

Marke: Diplomáticos

Name der Fabrik: Centro Fino

Name des Marktes: Cancilleres

Abmessungen: 50 x 130 mm in der Länge

Festigkeit: Mittel bis voll

Erscheinungsbild:

Eine sorgfältig hergestellte Habano, umhüllt von einem glatten, gleichmäßig gefärbten Deckblatt mit natürlichem, zartem Glanz.

Erstes Drittel:

Ein ansprechender, cremiger und intensiver Einstieg mit subtilen Holz- und Honignoten, die durch ein elegantes und ausgewogenes Aroma ergänzt werden.

Zweites Drittel:

Das Profil vertieft sich mit zarten Gewürznoten und subtilen Anklängen an Leder und erreicht einen Moment, in dem die mittlere bis starke Stärke der Mischung am deutlichsten spürbar ist.

Letztes Drittel:

Beständig und elegant, mit einem raffinierten und lang anhaltenden Abgang.

Zeit zum Rauchen: Diese Vitola bietet ein befriedigendes Erlebnis, das etwa 45 bis 60 Minuten dauert.

*P.A.O. (geschützte Ursprungsbezeichnung)

Angaben zum Vertriebshändler:

Kaliman Caribe ist der exklusive Vertriebshändler der renommierten Habanos-Marken in Bulgarien, Albanien, Armenien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Georgien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slowenien und Nordmazedonien.

Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen seine Führungsposition im Einzelhandel und auf den Vertriebsmärkten für Habanos, hochwertiges Raucherzubehör und Gourmetprodukte gefestigt. Es ist ein autorisierter Vertreter von La Casa del Habano und Cohiba Atmosphere und führt auch seine eigene Marke von Tabakgeschäften, Premium Cigars & Tobacco.

Kaliman Caribe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Habanos-Kultur zu fördern. Unterstützt wird dies durch die Habanos-Akademie, die fundierte Kenntnisse über die Geschichte, den Ursprung, den Herstellungsprozess, die Verkostung und die Professionalität der Habanos-Sommeliers vermittelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kalimancaribe.com.

Hinweise für Redakteure

Lifestyle-Assets finden Sie HIER und Produktausschnitt-Assets HIER.

Empfohlener Verkaufspreis in Bulgarien: EUR 17,90 / Zigarre, EUR 447,50 / Kiste mit 25 Stück*

*Die Preise können je nach Markt variieren.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836355/Habanos_Diplomaticos_Cancilleres.jpg