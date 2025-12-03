디플로마티코스 브랜드, 'Cancilleres' 글로벌 출시로 포트폴리오 확대

디플로마티코스 브랜드 포트폴리오의 신제품 Cancilleres는 완벽하게 균형 잡힌 풍미로 높은 평가를 받고 있다.

'롱 필러를 이용한 100% 수작업' 방식으로 정교하게 제작된 이 미디엄~풀 바디 하바노 시가는 쿠바 피나르델리오 지역의 명산지인 부엘타 아바호*에서 엄선한 잎으로 만들어진다.

새로운 비톨라는 2025년 11월 27일 불가리아에서 열린 라이브 공연과 다양한 프로그램, 하바노 문화 축제가 어우러진 단독 행사에서 세계 최초로 공개됐다.

하바나, 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 디플로마티코스(Diplomáticos)가 불가리아 소피아에서 열린 단독 행사에서 새로운 Cancilleres 비톨라(50 x 130mm)를 공식적으로 선보였다. 이 행사는 하바노스 S.A.의 불가리아 독점 유통사 칼리만 카리베(Kaliman Caribe)가 주최했으며, 시가 애호가와 업계 전문가, 이름난 프리미엄 시가 팬들이 참석했다.

센트로 피노 공장에서 생산되는 이 새로운 하바노는 디플로마티코스 정규 라인업에 새롭게 합류한 프리미엄 제품이다. 세련되고 우아한 미디엄~풀 바디의 풍미로 알려진 이 브랜드는 이번 출시로 쿠바 시가의 전통적 스타일을 더욱 확고히 하고 있다. 시가는 세계 최고의 담배 산지로 꼽히는 쿠바* 피나르델리오 지역 부엘타 아바호* 농장의 엄선된 잎을 사용해 '롱 필러를 이용한 100% 수작업' 방식으로 제작된다.

DIPLOMÁTICOS BRAND EXPANDS ITS PORTFOLIO WITH THE GLOBAL LAUNCH OF CANCILLERES

25개입 박스로 선보이는 디플로마티코스 Cancilleres는 균형 잡힌 풍미와 풍성한 맛을 갖춘 시가로, 브랜드 특유의 깊이•진정성•세련미를 중시하는 애호가들에게 제격이다.

소피아 한복판에서 펼쳐진 축하의 밤

Cancilleres 비톨라의 글로벌 론칭 행사는 소피아 중심부의 대표 명소인 더 원 익스클루시브 클럽(The One Exclusive Club)에서 열렸다. 도시 주요 문화•사교 행사의 주최 장소로 유명한 이 역사적인 건물은 이번 출시 행사의 분위기를 더욱 돋보이게 했다.

이 기념행사에는 이름난 시가 애호가들과 업계 전문가들이 참석해 최상급 하바노스를 즐기며 출시 순간을 함께했다.

생생한 공연으로 행사의 분위기는 무르익었다. 무대는 델 파드레(Del Padre)의 라틴 퓨전 레퍼토리로 시작해 불가리아 가수 다라(DARA)의 특별 공연으로 이어졌다. 두 무용수의 공중 폴 퍼포먼스가 관객을 사로잡았고, 팜보스 댄싱(Pambos Dancing)이 관객 참여형 무대를 펼쳤다. 행사는 에너지 넘치는 DJ 무대로 마무리됐다.

호세 마리아 로페스 인차우르베(José María López Inchaurbe) 하바노스 S.A. 개발 부사장은 환영사에서 Cancilleres가 디플로마티코스 브랜드의 핵심 가치인 전통과 품질, 브랜드 정신을 더욱 높이는 비톨라라고 강조했다.

"Cancilleres는 외교와 우아함, 품위를 상징하는 총리의 이미지를 담은 비톨라다. 특유의 포맷은 브랜드의 세련됨과 절제된 품격을 드러내며, 애호가들에게 더욱 정교한 감각적 경험을 제공한다. 디플로마티코스 브랜드는 17개 이상의 지역 한정판을 통해 전 세계에서 꾸준히 인정받으며 좋은 평가를 받고 있다." - 호세 마리아 로페스 인차우르베, 하바노스 S.A. 개발 부사장

테이스팅 노트

브랜드: 디플로마티코스

공장명: Centro Fino

시장명: Cancilleres

규격: 50 x 130mm

강도: 미디엄~풀

외관 :

정교하게 제작된 하바노 시가로, 매끄럽고 균일한 색상의 래퍼에 자연스럽고 은은한 광택이 감돈다.

첫 구간 :

첫 구간은 크리미하면서도 밀도 있는 맛이 매력적으로 다가온다. 은은한 나무 향과 꿀 향이 어우러지며, 우아하고 균형 잡힌 아로마가 부드럽게 받쳐준다.

중간 구간 :

섬세한 스파이시 노트와 은은한 가죽 향이 더해지며 풍미가 한층 깊어진다. 이 지점에서 블렌드 특유의 미디엄~풀 강도가 가장 뚜렷하게 드러난다.

마지막 구간 :

풍미가 안정적으로 이어지며 우아한 마무리를 보여준다. 정제된 느낌의 여운이 길게 남는다.

흡연 시간: 약 45~60분으로, 충분히 만족스러운 시간을 제공한다.

* P.A.O.(원산지 명칭 보호 제도)

유통사 소개 :

칼리만 카리베는 불가리아, 알바니아, 아르메니아, 보스니아 헤르체고비나, 크로아티아, 조지아, 코소보, 마케도니아, 몬테네그로, 루마니아, 세르비아, 슬로베니아, 북마케도니아 등지에서 하바노스 주요 브랜드의 독점 유통을 맡고 있다.

수년간 이 기업은 하바노스와 고급 흡연 용품, 프리미엄 식료품 분야의 소매•유통 시장에서 선도적 위치를 확고히 해왔다. 라 카사 델 하바노(La Casa del Habano)와 코히바 아토스피어(Cohiba Atmosphere)의 공식 대리점이며, 자체 운영하는 담배 전문점 브랜드 프리미엄 시가 & 담배(Premium Cigars & Tobacco)도 보유하고 있다.

칼리만 카리베는 하바노스 아카데미의 지원을 기반으로 하바노스 문화를 널리 알리고자 한다. 하바노스 아카데미는 하바노스의 역사와 기원, 제조 과정, 테이스팅 기법, 하바노스 소믈리에의 전문성을 다루는 심층 교육을 제공한다.

자세한 내용은 www.kalimancaribe.com에서 확인할 수 있다.

편집자주

라이프스타일 자료는 여기, 제품 컷아웃 자료는 여기에서 확인할 수 있다.

불가리아 권장 소매 가격: 시가 1개당 EUR 17.90, 25*개입 박스 기준 EUR 447.50

*가격은 시장별로 달라질 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2836355/Habanos_Diplomaticos_Cancilleres.jpg

SOURCE Habanos, S.A.