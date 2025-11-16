مادة PBST القابلة للتحلل الحيوي بالكامل من سينوبك تعالج تحدي رقائق الغطاء البلاستيكي المتبقية في حقول القطن في شينجيانغ

ووسو، الصين، 16 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات ( HKG: 0386 ، "سينوبك") عن نتائج ناجحة لبرنامج تجريبي لرقائق الغطاء البلاستيكي القابلة للتحلل الحيوي من مادة PBST (polybutylene succinate-co-terephthalate) في ووسو، بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.

وقد حققت رقائق الغطاء البلاستيكي من مادة PBST ، التي طُوِّرت استنادًا إلى حقوق ملكية فكرية مستقلة بالكامل مملوكة لـسينوبك، إنتاجية من القطن تماثل إلى حد كبير ما حققته الحقول الضابطة التي تستخدم رقائق الغطاء البلاستيكي التقليدية من البولي إيثيلين ( PE ). كما لبّى أداء التحلل وقدرات الاحتفاظ بالرطوبة والحرارة الأهداف التصميمية.

يوفر المشروع مسارًا عمليًا لمعالجة التلوث الناجم عن الرقائق البلاستيكية المتبقية مع الحفاظ على استقرار إنتاجية القطن، مما يحقق فوائد بيئية واقتصادية ويدعم التنمية المستدامة للزراعة الخضراء.

باعتبارها واحدة من أكبر مناطق إنتاج القطن في الصين، اعتمدت شينجيانغ لفترة طويلة على رقائق الغطاء البلاستيكي من البولي إيثيلين ( PE ) للحفاظ على رطوبة التربة ورفع درجة حرارتها، وهي رقائق يصعب تحللها طبيعيًا، مما يؤدي إلى تراكم كبير للرقائق البلاستيكية المتبقية. أما الرقائق الأخرى القابلة للتحلل الحيوي بالكامل مثل PBAT ، فلها دورة مقاومة قصيرة للعوامل الجوية وغالبًا ما تتحلل بسرعة كبيرة قبل مرحلة تكوّن لوز القطن، مما يؤدي إلى عدم كفاية الاحتفاظ بالرطوبة والحرارة، وهو ما يؤثر على نمو المحصول بشكل طبيعي.

في المقابل، توفر مادة PBST أداءً فائقًا في مقاومة الأشعة فوق البنفسجية وقدرات عالية كحاجز للرطوبة مقارنة بالمواد الأخرى القابلة للتحلل الحيوي. وقد أظهرت التجارب طويلة الأمد أن رقائق PBST المستخدمة في مناطق مختلفة ولمحاصيل متنوعة يمكن أن تتحلل بالكامل خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إلى مواد غير ضارة.

تعمل سينوبك على تسريع وتيرة البحث والتطوير وتطبيق مواد PBST لمواجهة تحدي رقائق الغطاء البلاستيكي المتبقية في حقول القطن. في مارس، قامت المجموعة بتشغيل أول منشأة إنتاج صناعي في العالم لمادة PBST بطاقة 60,000 طن سنويًا في موقعها بهاينان للتكرير والكيماويات. في أبريل، أطلقت فرق الإنتاج والمبيعات والبحث والتطوير في سينوبك أول مشروع تجريبي واسع النطاق لرقائق الغطاء البلاستيكي من PBST ، بالتعاون مع السلطات الزراعية المحلية في شينجيانغ ومجموعة Liaoning Dongsheng Group ، حيث تمت زراعة أكثر من عشرة آلاف "مو" من حقول القطن في قواعد الإنتاج الرئيسية بمدينتي ووسو وكويتون.

في أكتوبر، أكدت تقييمات الأطراف الثالثة وقياسات الإنتاجية أن الحقول المغطاة بـ PBST حققت إنتاجية مماثلة لتلك التي تستخدم رقائق PE التقليدية، مع معدل تحلل أعلى بكثير للأغشية. ستتحلل رقائق PBST بالكامل إلى ماء وثاني أكسيد الكربون ومعادن دون الحاجة إلى جمعها يدويًا. فبينما تلبي متطلبات نمو القطن في شينجيانغ، فإنها تساهم أيضًا في خفض التكاليف، والحد من تلوث التربة الناجم عن مخلفات رقائق PE ، وتُظهر فوائد اقتصادية وبيئية واضحة، مما يوفر حلاً قابلاً للتكرار والتوسع لتحقيق التنمية المستدامة للزراعة في شينجيانغ.

