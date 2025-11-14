Le matériau PBST entièrement biodégradable de Sinopec résout le problème des résidus de film de paillage dans les champs de coton du Xinjiang

WUSU, Chine, 15 novembre 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a annoncé à Wusu, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, les résultats positifs de son projet pilote de film de paillage biodégradable en PBST (polybutylène succinate-co-teréphtalate).

Sinopec’s Fully Biodegradable PBST Material Tackles Residual Mulch Film Challenge in Xinjiang’s Cotton Fields.

Le film de paillage en PBST, conçu sur la base des droits de propriété intellectuelle totalement indépendants de Sinopec, a permis d'obtenir un rendement de coton largement équivalent à celui des champs témoins qui utilisent un film de paillage traditionnel en polyéthylène (PE). Ses performances en matière de dégradation, ainsi que ses capacités de rétention de l'humidité et de la chaleur, ont été conformes aux objectifs fixés.

Le projet offre une solution possible pour remédier au problème de la pollution due aux résidus de film, tout en maintenant des rendements de coton stables. Il présente des avantages à la fois écologiques et économiques qui soutiennent le développement durable de l'agriculture verte.

Le Xinjiang, l'une des principales régions productrices de coton en Chine, s'est longtemps appuyée sur les films de paillage en PE pour conserver l'humidité et augmenter la température du sol. Or ces films se dégradent difficilement de manière naturelle, ce qui entraîne une accumulation importante de résidus de plastique. D'autres films entièrement biodégradables, tels que le PBAT (polybutylène adipate téréphtalate), ont un cycle de résistance aux intempéries de courte durée et se dégradent souvent trop rapidement avant le stade de la formation de la capsule de coton. Cela entraîne une préservation insuffisante de l'humidité et de la chaleur qui affecte la croissance normale de la plante.

En revanche, le PBST est une excellente barrière anti-UV et antihumidité par rapport à d'autres matériaux biodégradables. Des expériences à long terme ont montré que les films en PBST utilisés dans différentes régions pour diverses cultures pouvaient se dégrader complètement en substances inoffensives en un à trois ans.

Sinopec promeut la recherche sur les matériaux en PBST, leur développement et leur application pour relever le défi des résidus de film de paillage dans les champs de coton. En mars, le groupe a mis en service la première installation mondiale de production industrielle de PBST, d'une capacité de 60 000 tonnes par an, sur son site de Hainan Refining & Chemical. En avril, les équipes de production, de vente et de R & D de Sinopec ont lancé le premier projet pilote à grande échelle de film de paillage en PBST, en collaboration avec les autorités agricoles locales du Xinjiang et le groupe Liaoning Dongsheng, en plantant plus de 10 000 mu de champs de coton dans les bases de production clés des villes de Wusu et de Kuitun.

En octobre, des évaluations et des mesures de rendement effectuées par des tiers ont confirmé que les champs paillés avec des films en PBST atteignaient des rendements comparables à ceux paillés avec des films traditionnels en PE, avec une vitesse de dégradation du film nettement plus rapide. Le film en PBST se décompose entièrement en eau, en dioxyde de carbone et en minéraux, sans qu'il soit nécessaire de le récupérer manuellement. Tout en répondant aux exigences du Xinjiang en matière de croissance du coton, il réduit les coûts, atténue la pollution des sols due aux résidus de film en PE, et présente des avantages économiques et environnementaux évidents qui en font une solution reproductible et évolutive pour le développement durable de l'agriculture du Xinjiang.

