WUSU, China, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Corporación Petroquímica y Química de China (HKG: 0386, "Sinopec") informó de los buenos resultados obtenidos en una prueba piloto de su película de mantillo biodegradable PBST (polibutileno succinato-co-tereftalato) en Wusu, la región autónoma de Xinjiang Uygur.

El material PBST totalmente biodegradable de Sinopec aborda el reto de los residuos de la película de mantillo plástico en los campos de algodón de Xinjiang. (PRNewsfoto/SINOPEC)

La película de mantillo PBST, desarrollado con derechos de propiedad intelectual totalmente independientes de Sinopec, ofreció un rendimiento de algodón prácticamente equivalente en comparación con los campos de control que utilizaron la película de mantillo plástico tradicional de polietileno (PE). Su rendimiento de degradación, así como su capacidad de retención de humedad y calor, cumplieron los objetivos de diseño.

El proyecto ofrece una vía viable para abordar la contaminación residual por películas plásticas, al tiempo que mantiene estables los rendimientos del algodón, lo que permite obtener beneficios tanto ecológicos como económicos y apoyar el desarrollo sostenible de la agricultura ecológica.

Como una de las principales regiones productoras de algodón de China, Xinjiang ha dependido durante mucho tiempo de las películas de mantillo plástico de polietileno para conservar la humedad del suelo y aumentar su temperatura, las cuales son difíciles de degradar de forma natural, lo que ha provocado una grave acumulación de residuos de películas plásticas. Otras películas totalmente biodegradables, como la PBAT, tienen un ciclo de resistencia a la intemperie corto y, a menudo, se degradan demasiado rápido antes de la etapa de formación de la cápsula del algodón, lo que hace que no conserve lo suficiente la humedad y el calor, y esto afecta al crecimiento normal del cultivo.

Por el contrario, el PBST ofrece un rendimiento excepcional como barrera contra los rayos UV y la humedad en comparación con otros materiales biodegradables. Estudios a largo plazo han demostrado que las películas PBST utilizadas en diferentes regiones para distintos cultivos pueden degradarse por completo en un plazo de uno a tres años, convirtiéndose en sustancias inocuas.

Sinopec está acelerando la investigación, el desarrollo y la aplicación de materiales PBST para hacer frente al reto que representan los residuos de la película de mantillo plástico en los campos de algodón. En marzo, el grupo puso en marcha la primera planta industrial del mundo con una capacidad de producción de 60.000 toneladas anuales de PBST en sus instalaciones de Hainan Refining & Chemical. En abril, los equipos de producción, ventas e investigación y desarrollo de Sinopec lanzaron el primer proyecto piloto a gran escala de pelìculas de acolchado PBST junto con las autoridades agrícolas locales de Xinjiang y Liaoning Dongsheng Group, con la siembra de más de 666 hectáreas de campos de algodón en las principales bases de producción de las ciudades de Wusu y Kuitun.

En octubre, evaluaciones realizadas por terceros y mediciones de rendimiento confirmaron que los campos cubiertos con PBST alcanzaron rendimientos similalares a los que utilizan la película de PE tradicional, con una velocidad de degradación de la película significativamente más rápida. La película PBST se descompondrá completamente en agua, dióxido de carbono y minerales sin necesidad de recuperarla de forma manual. Además de satisfacer las necesidades de cultivo de algodón de Xinjiang, también reduce los costos, mitiga la contaminación del suelo por residuos de película de PE y ofrece claras ventajas económicas y medioambientales, lo que la convierte en una solución replicable y escalable para el desarrollo sostenible de la agricultura de Xinjiang.

