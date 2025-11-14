-El material PBST totalmente biodegradable de Sinopec aborda el problema de los residuos de la película de acolchado en los campos de algodón de Xinjiang

WUSU, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") registró resultados exitosos de un programa piloto de su película de acolchado biodegradable PBST (succinato-co-tereftalato de polibutileno) en Wusu, Región Autónoma Uygur de Xinjiang.

La película de acolchado PBST, desarrollada con los derechos de propiedad intelectual totalmente independientes de Sinopec, ofreció un rendimiento de algodón prácticamente equivalente al de los campos de control que utilizaban la película de acolchado de polietileno (PE) tradicional. Su rendimiento de degradación, así como su capacidad de retención de humedad y calor, cumplieron con los objetivos de diseño.

El proyecto ofrece una ruta viable para abordar la contaminación por residuos de películas plásticas, manteniendo a la vez rendimientos de algodón estables, logrando beneficios tanto ecológicos como económicos y apoyando el desarrollo sostenible de la agricultura ecológica.

Xinjiang, una de las principales regiones productoras de algodón de China, ha dependido durante mucho tiempo de las películas de acolchado de PE para conservar la humedad del suelo y aumentar su temperatura. Estas películas son difíciles de degradar de forma natural, lo que provoca una gran acumulación de residuos plásticos. Otras películas totalmente biodegradables, como PBAT, tienen un ciclo de resistencia a la intemperie corto y a menudo se degradan demasiado rápido antes de la etapa de formación de la cápsula de algodón, lo que conlleva una insuficiente conservación de la humedad y el calor que afecta al crecimiento normal del cultivo.

Por el contrario, el PBST ofrece un rendimiento excepcional como barrera contra los rayos UV y la humedad en comparación con otros materiales biodegradables. Experimentos a largo plazo han demostrado que las películas de PBST utilizadas en diferentes regiones para diferentes cultivos pueden degradarse completamente en un plazo de uno a tres años, convirtiéndose en sustancias inocuas.

Sinopec está acelerando la investigación, el desarrollo y la aplicación de materiales PBST para abordar el problema de los residuos de la película de acolchado en los campos de algodón. En marzo, el grupo puso en marcha la primera planta de producción industrial de PBST del mundo, con una capacidad de 60.000 toneladas anuales, en su complejo de refinación y petroquímica de Hainan. En abril, los equipos de producción, ventas e I+D de Sinopec, junto con las autoridades agrícolas locales de Xinjiang y el Grupo Liaoning Dongsheng, lanzaron el primer proyecto piloto a gran escala de película de acolchado PBST, sembrando más de 10.000 mu de campos de algodón en las principales zonas de producción de las ciudades de Wusu y Kuitun.

En octubre, evaluaciones de terceros y mediciones de rendimiento confirmaron que los campos cubiertos con PBST alcanzaron rendimientos comparables a los obtenidos con la película de PE tradicional, con una velocidad de degradación de la película significativamente mayor. La película de PBST se descompone completamente en agua, dióxido de carbono y minerales sin necesidad de recogida manual. Además de satisfacer las necesidades de cultivo de algodón de Xinjiang, reduce costes, mitiga la contaminación del suelo por residuos de películas de PE y demuestra claros beneficios económicos y ambientales, ofreciendo una solución replicable y escalable para el desarrollo sostenible de la agricultura en Xinjiang

