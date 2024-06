Milionários em movimento: para onde os ricos do mundo estão migrando de e para 2024?

LONDRES, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Espera-se que o Reino Unido tenha uma perda líquida sem precedentes de 9.500 milionários em 2024 — perdendo apenas para a China em todo o mundo, e mais que o dobro dos 4.200 que deixaram o país no ano passado, que foi em si um recorde após o êxodo de 1.600 HNWIs em 2022. Pelo terceiro ano consecutivo, os Emirados Árabes Unidos devem ocupar o primeiro lugar como o principal ímã de riqueza do mundo, com um recorde de 6.700 migrantes endinheirados que devem chegar aos Emirados até o final do ano, impulsionados por grandes fluxos do Reino Unido e da Europa.

O Henley Private Wealth Migration Report 2024, divulgado hoje pela empresa de consultoria de migração de investimentos internacionais Henley & Partners, apresenta as entradas e saídas de migrantes milionários projetadas mais significativas em todo o mundo, bem como o ranking W15 dos 15 principais países do mundo para milionários, centi-milionários e bilionários.

A China está novamente a caminho de ser o maior perdedor milionário do mundo, com uma saída líquida prevista de 15.200 HNWIs este ano (em comparação com 13.800 em 2023), enquanto a Índia estancou seu êxodo de riqueza, caindo para o3º lugar depois do Reino Unido, com apenas 4.300 milionários projetados para deixar o país em 2024 (emcomparação com 5.100 no ano passado). Espera-se que o voo HNWI da Coreia do Sul aumente, com uma perda prevista de 1.200 milionários (em comparação com 800 em 2023), enquanto o tsunami de milionários que fugiram da Rússia após a eclosão da guerra na Ucrânia parece estar diminuindo, com apenas 1.000 projetados para serem realocados este ano (em comparação com 8.500 em 2022 e 2.800 em 2023).

Dominic Volek, Group Head of Private Clients da Henley & Partners, diz que 2024 está se preparando para ser um divisor de águas na migração global de riqueza: "Espera-se que 128.000 milionários se mudem para todo o mundo este ano, superando o recorde anterior de 120.000 estabelecido em 2023. Enquanto o mundo enfrenta uma tempestade perfeita de tensões geopolíticas, incerteza econômica e agitação social, os milionários estão votando com os pés em números recordes."

Emirados Árabes Unidos continuam sendo o principal ímã milionário do mundo

Com seu imposto de renda zero, vistos dourados, estilo de vida luxuoso e localização estratégica, os Emirados Árabes Unidos se consolidaram como o destino número um do mundo para milionários migrantes e estão prestes a atrair quase o dobro de milionários que seu rival mais próximo, os EUA, que deve se beneficiar de um influxo líquido de 3.800 milionários em 2024.

Cingapura levao 3º prêmio novamente este ano, com entradas líquidas de 3.500, enquanto os destinos perenemente populares para milionários migrantes, Canadá e Austrália, seguem em4º e5º lugares, com entradas líquidas de 3.200 e 2.500, respectivamente. Os favoritos europeus Itália (+2.200), Suíça (+1.500), Grécia (+1.200) e Portugal (+800) entram no Top 10 deste ano para entradas líquidas de milionários, juntamente com o Japão, que está a caminho de receber 400 migrantes ricos, impulsionados em parte por uma tendência acelerada de HNWIs chineses que se mudam para Tóquio que começou após o Covid.

Os outros grandes perdedores milionários em 2024

Além da China, Reino Unido, Índia, Coreia do Sul e Rússia, os restantes lugares no ranking das 10 principais saídas de milionários são ocupados pelo Brasil, onde se projeta uma fuga de 800 milionários este ano, seguido pela África do Sul (-600), Taiwan (-400) e Vietname e Nigéria, que deverão ver 300 milionários levantarem voo.

Mas, como aponta a Dra. Hannah White OBE, diretora e CEO do Institute for Government em Londres, os HNWIs estão deixando esses outros países por razões bastante diferentes do Reino Unido: "Tanto a China quanto a Índia estão vendo altas saídas líquidas por causa do sucesso de suas economias consideráveis na geração de novos milionários, embora a desaceleração do crescimento da riqueza na China nos últimos anos possa significar que as perdas sustentadas se tornem mais prejudiciais ao longo do tempo. Assim como os de muitos outros países em desenvolvimento, incluindo Brasil, Vietnã, África do Sul e Nigéria, os milionários indianos muitas vezes deixam o subcontinente em busca de um estilo de vida melhor, ambientes mais seguros e limpos e acesso a serviços de saúde e educação mais premium. Em outros lugares, as ameaças regionais e a incerteza sobre a postura de segurança dos Estados Unidos após uma potencial vitória de Trump nas eleições presidenciais de 2024 nos EUA em novembro significam que a Coreia do Sul e Taiwan continuam a ver saídas líquidas de HNWIs."

O aumento da migração de milionários está alimentando um boom correspondente no setor de migração de investimentos. A Henley & Partners recebeu níveis recordes de consultas sobre programas de residência e cidadania por investimento nos últimos 12 meses de quase 200 países diferentes. As duas principais nacionalidades que atualmente impulsionam a demanda são americanos e indianos, com britânicos, filipinos e sul-africanos permanecendo no Top 10, como fizeram nos últimos cinco anos.

FONTE Henley & Partners