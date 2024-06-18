百萬富翁遷移：2024 年的世界富豪從哪裡移民到哪裡？

英國倫敦2024年6月18日 /美通社/ -- 英國預計在 2024 年將錄得前所未有的9500 位百萬富翁淨虧損，全球排名第二，僅次於中國，超過去年離開英國的數字（4200 人）逾兩倍，這是在 2022 年 1600 位高淨值人士離開英國後刷出的創新紀錄。阿聯酋預計連續第三年將成為全球首屈一指的吸引財富目的地，預計今年年底將創下創紀錄的6700 位富裕移民，由英國和歐洲大陸的大量流入增加。

由國際投資移民諮詢公司 Henley & Partners 今日公佈的《2024 年恆理私人財富遷移報告》（Henley Private Wealth Migration Report 2024）概述了全球最重要的百萬美元富翁移民流入和流出情況，以及世界前 15 名的 W15 排名百萬美元富翁、億萬美元富翁、十億萬美元富翁的國家/地區。

中國再次將成為全球最大的百萬富翁虧損國，預計今年的淨離國人數為 15,200 人（相比 2023 年的 13,800 人），而印度已經阻止了其財富流出，在英國之後跌至第三位，預計在 2024 年僅有 4300 位百萬富翁離開印度（與去年的 5100 人相比）。南韓的高淨值人士離國數字預計將增加，預計將損失 1200 位百萬美元富翁（相比2023 年的 800 位百萬富翁），而烏克蘭戰爭爆發後逃離俄羅斯的百萬富翁潮似乎正在緩解，今年預計只有 1000 人將遷離俄羅斯（相比於 2022 年的 8500 人、2023 年的 2800 人）。

Henley & Partners 私人客戶部集團主管 Dominic Volek 表示，2024 年正在成為環球財富移民的重要時刻：「預計今年有前所未有的 128,000 位百萬富翁將在世界各地遷移，超越 2023 年創下的 120,000 人的紀錄。當世界面臨著地緣政治緊張局勢、經濟不確定性和社會變遷的風暴，創紀錄的百萬富翁人數正在以腳投票。」

阿聯酋仍然是世界領先的百萬富翁目的地

阿聯酋擁有零所得稅、黃金簽證、奢華生活方式和策略位置，已成為世界首屈一指的百萬富翁移民目的地，並準備吸引最接近的競爭對手美國的幾乎兩倍人數，預計在 2024 年將從 3800 位百萬富翁的淨流入中受益。

新加坡今年再次獲得第三名，淨流入量為 3500 人，而在移民百萬富翁熱門目的地的加拿大和澳洲則分別排列第四名和第五名，其淨流入量分別為 3200 人和 2500 人。歐洲最受歡迎的意大利（+2200）、瑞士（+1500）、希臘（+1200）和葡萄牙（+800）都與日本一同進入今年的百萬富翁流入排名前十大，日本正在接 待 400 位富裕移民，部分是由於新冠疫情後開始的中國高淨值人士移居東京的加速趨勢所推動。

2024 年的其他百萬富翁重大流失國

除了中國、英國、印度、南韓和俄羅斯外，排名前十大百萬富翁流出排名中的剩餘位置是巴西，預計今年百萬富翁流失 800 人，其次是南非（-600）、台灣（-400）、越南、尼日利亞，最後兩者預計將有 300 位百萬富翁離開。

但正如位於倫敦的政府研究所（Institute for Government）董事兼行政總裁 Hannah White 博士 OBE 所指出，高淨值人士因與英國完全不同的原因而離開這些國家：「中國和印度都看到高淨流出，因為其大型經濟體系在創造新百萬富翁方面的成功，儘管近年中國的財富增長放緩可能意味著持續虧損會隨著時間的推移而變得更具破壞力。與來自許多其他發展中國家（包括巴西、越南、南非、尼日利亞）的人一樣，印度百萬富翁經常離開亞洲，以尋求更好的生活方式、更安全和更清潔的環境，以及獲得更多優質的健康和教育服務。在其他地方，如果特朗普在 2024 年 11 月美國總統大選中獲勝，區域威脅和對美國安全立場的不確定性，意味著南韓和台灣繼續看到高淨值人士的淨流出。」

百萬富翁移民的激增正促進投資移民領域的相應蓬勃發展。在過去 12 個月，恆理與合作夥伴在近 200 個不同國家接獲有關投資計劃的居留和公民身份的查詢量創紀錄。目前需求的前兩大國籍是美國人和印度人，而英國人、菲律賓人、南非人仍在前十大國家中，與過去五年一樣。https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment

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SOURCE Henley & Partners