حركة المليونيرات: من أين وإلى أين يهاجر الأثرياء في العالم عام 2024؟

لندن, 18 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ --

من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة خسارة صافية غير مسبوقة لِـ9500 مليونير في عام 2024، مصنفة في المرتبة الثانية بعد الصين في جميع أنحاء العالم، وأكثر من ضعف الـ4200 الذين غادروا البلاد العام الماضي، والذي كان في حد ذاته رقماً قياسيًا بعد هجرة 1600 من أصحاب الثروات العالية في عام 2022. للسنة الثالثة على التوالي، تبدو الإمارات العربية المتحدة على وشك أن تحتل المرتبة الأولى كمغناطيس للثروة الرائدة في العالم، حيث من المتوقع أن يصل عدد المهاجرين الأثرياء إلى الإمارات بحلول نهاية العام، وهو رقم قياسي يبلغ 6700 مهاجر، مدعومين بالتدفقات الكبيرة من المملكة المتحدة وأوروبا.

يعرض تقرير Henley عن هجرة الثروات الخاصة 2024، الذي أصدرته اليوم شركة الاستشارات الدولية للهجرة الاستثمارية Henley & Partners، أهم تدفقات المهاجرين المليونيرات المتوقعة على مستوى العالم بالإضافة إلى تصنيف W15 لأفضل 15 دولة في العالم للمليونيرات والمليارديرات.

تتجه الصين مرة أخرى لتصبح أكبر خاسرة للمليونيرات على مستوى العالم، مع توقع خروج صافي لِـ15200 من الأثرياء هذا العام (مقارنة مع 13800 في 2023) في حين أن الهند أوقفت خروج ثروتها، حيث انخفضت إلى المرتبة الثالثة بعد المملكة المتحدة مع 4300 مليونير فقط من المتوقع أن يغادروا البلاد في 2024 (مقارنة بـ 5100 في العام الماضي). من المتوقع أن ترتفع هجرة الأغنياء في كوريا الجنوبية مع خسارة متوقعة تبلغ 1200 مليونير (مقارنة بـ 800 في 2023) بينما يبدو أن تسونامي المليونيرات الذين فروا من روسيا بعد اندلاع حرب أوكرانيا نزل لِـ1000 فقط من المتوقع أن يهاجروا هذا العام (مقارنة بـ 8500 في 2022 و2800 في 2023).

يقول دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في Henley & Partners، إن 2024 تتشكل لتكون لحظة فارقة في الهجرة العالمية للثروة: "من المتوقع أن ينتقل 128000 مليونير بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء العالم هذا العام، مما يتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 120000 في عام 2023. وبينما يتصارع العالم مع عاصفة كاملة من التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية، يصوت أصحاب الملايين بأقدامهم بأرقام قياسية.

تبقى الإمارات العربية المتحدة المغناطيس الرائد للمليونيرات في العالم

مع ضريبة الدخل الصفرية، والتأشيرات الذهبية، ونمط الحياة الفاخر، والموقع الاستراتيجي، فقد رسخت الإمارات نفسها كوجهة رقم واحد في العالم للمليونيرات المهاجرة وهي على وشك جذب ما يقرب من ضعف عدد المليونيرات مقارنة بأقرب منافس لها، الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تستفيد من صافي تدفق 3800 مليونير في عام 2024.

تأخذ سنغافورة الجائزة الثالثة مرة أخرى هذا العام مع تدفقات صافية تبلغ 3500، بينما تتبعها الوجهات الشعبية الدائمة للمليونيرات المهاجرة، كندا وأستراليا، في المرتبة الرابعةوالخامسة مع تدفقات صافية تبلغ 3200 و 2500، على التوالي. دخلت إيطاليا (+2200) وسويسرا (+1500) واليونان (+1200) والبرتغال (+800) إلى قائمة الدول العشر الأولى هذا العام من حيث صافي تدفقات المليونيرات إلى جانب اليابان، التي في طريقها لاستقبال 400 مهاجر ثري، مدعومة جزئية بالاتجاه المتسارع لهجرة الأثرياء الصينيين إلى طوكيو والتي بدأت في مرحلة ما بعد كوفيد.

أكبر خاسري المليونيرات في عام 2024

إلى جانب الصين والمملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وروسيا، احتلت البرازيل المراكز المتبقية في قائمة العشرة الأوائل لتدفق المليونيرات، حيث من المتوقع هجرة 800 مليونير هذا العام، تليها جنوب أفريقيا (-600)، وتايوان (-400)، وفيتنام ونيجيريا، ومن المتوقع أن يشهدا هروب 300 مليونير.

ولكن كما أشارت الدكتورة هانا وايت أوبي،المديرة والرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة في لندن، إلى أن أصحاب الثروات العالية يغادرون هذه البلدان الأخرى لأسباب مختلفة تمامًا عن المملكة المتحدة: ترى كل من الصين والهند هروب صافي عالي بسبب نجاح اقتصاداتها الكبيرة في توليد مليونيرات جدد، على الرغم من أن تباطؤ نمو الثروة في الصين في السنوات الأخيرة قد يعني أن الخسائر المستمرة تصبح أكثر ضررا بمرور الوقت. كما يفعل هؤلاء من العديد من الدول النامية الأخرى، بما في ذلك البرازيل وفيتنام وجنوب أفريقيا ونيجيريا، غالبًا ما يغادر المليونيرات الهنود شبه القارة بحثًا عن أسلوب حياة أفضل، وبيئات أكثر أمانًا ونظافة، وإمكانية الوصول إلى المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية المتميزة. في أماكن أخرى، فإن التهديدات الإقليمية وعدم اليقين بشأن الموقف الأمني لأمريكا بعد فوز ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في نونبر/تشرين الثاني يعني أن كوريا الجنوبية وتايوان تواصلات رؤية تدفقات صافية من أصحاب الثروات العالية."

يؤدي الارتفاع الكبير في هجرة المليونيرات إلى تغذية طفرة مقابلةهجرة الاستثمار. تلقت شركة Henley & Partners مستويات قياسية من الاستفسارات حول الإقامة والجنسية من قبل برامج الاستثمار خلال الأشهر الـ 12 الماضية من ما يقرب من 200 دولة مختلفة. أول الجنسيتان اللتان تدفعان الطلب حاليًا هي الأمريكيين والهنود، مع بقاء البريطانيين والفلبينيين وجنوب أفريقيا في المراكز العشرة الأولى كما فعلوا خلال السنوات الخمس الماضية.

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