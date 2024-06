Millionaires on the Move : Où sont les riches du monde en 2024 ?

LONDRES, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Royaume-Uni devrait enregistrer une perte nette sans précédent de 9 500 millionnaires en 2024 — deuxième après la Chine dans le monde, et plus du double des 4 200 personnes qui ont quitté le pays l'année dernière, qui a lui-même battu des records après l'exode de 1 600 personnes fortunées en 2022. Pour la troisième année consécutive, les Émirats arabes unis devraient occuper la première place en tant que premier pôle d'attraction de la richesse au monde, avec un nombre record de 6 700 migrants fortunés qui devraient s'installer aux Émirats d'ici la fin de l'année, grâce à d'importants afflux en provenance du Royaume-Uni et de l'Europe.

Le Henley Private Wealth Migration Report 2024, publié aujourd'hui par la société internationale de conseil en migration d'investissement Henley & Partners, présente les flux de migrants millionnaires les plus importants prévus au niveau mondial, ainsi que le classement W15 des 15 premiers pays du monde pour les millionnaires, les centimillionnaires et les milliardaires.

La Chine est de nouveau en passe d'être le plus grand perdant millionnaire au monde, avec une sortie nette prévue de 15 200 personnes fortunées cette année (contre 13 800 en 2023), tandis que l'Inde a mis fin à son exode de la richesse, tombant à la troisième place après le Royaume-Uni avec seulement 4 personnes,300 millionnaires devraient quitter le pays en 2024 (contre 5 100 l'année dernière). Le vol HNWI de la Corée du Sud devrait augmenter avec une perte prévue de 1 200 millionnaires (contre 800 en 2023), tandis que le tsunami de millionnaires qui ont fui la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine semble s'atténuer avec seulement 1 000 personnes qui devraient se réinstaller cette année (contre 8 500 en 2022 et 2 800 en 2023).

Dominic Volek, responsable des clients privés chez Henley & Partners, déclare que 2024 s'annonce comme un tournant décisif dans la migration mondiale de la richesse : « Cette année, 128 000 millionnaires, un chiffre sans précédent, devraient s'installer dans le monde entier, éclipsant le précédent record de 120 000 établi en 2023. Alors que le monde est confronté à une tempête parfaite de tensions géopolitiques, d'incertitude économique et de bouleversements sociaux, les millionnaires votent avec leurs pieds en un nombre record."

Les Émirats arabes unis restent le premier aimant millionnaire au monde

Avec son impôt sur le revenu nul, ses visas d'or, son mode de vie de luxe et sa situation stratégique, les Émirats arabes unis se sont imposés comme la première destination mondiale pour les millionnaires en migration et sont prêts à attirer près de deux fois plus de millionnaires que son plus proche rival, les États-Unis, qui devraient bénéficier d'un afflux net de 3 800 millionnaires en 2024.

Singapour remporte à nouveau le troisième prix cette année avec des entrées nettes de 3 500, tandis que les destinations les plus populaires pour les millionnaires en migration, le Canada et l'Australie, suivent en 4e et 5e places avec des entrées nettes de 3 200 et 2 500, respectivement. L'Italie (+2 200), la Suisse (+1 500), la Grèce (+1 200) et le Portugal (+800) sont toutes les destinations préférées des Européens et font partie du top 10 de cette année pour les entrées nettes de millionnaires, tout comme le Japon, qui est en bonne voie pour accueillir 400 migrants fortunés, stimulée en partie par l'accélération de la tendance des personnes fortunées chinoises à s'installer à Tokyo, qui a commencé après la COVID-19.

Les autres grands millionnaires perdants en 2024

Outre la Chine, le Royaume-Uni, l'Inde, la Corée du Sud et la Russie, les 10 premières places du classement des sorties de capitaux millionnaires sont occupées par le Brésil, où un drain millionnaire de 800 est prévu cette année, suivi par l'Afrique du Sud (-600), Taïwan (-400), le Vietnam et le Nigeria, qui sont tous deux sur le point de voir 300 millionnaires prendre leur envol.

Mais comme le souligne Hannah White OBE, directrice et PDG de l'Institute for Government à Londres, les personnes fortunées quittent ces autres pays pour des raisons très différentes de celles du Royaume-Uni : « La Chine et l'Inde enregistrent des sorties nettes élevées en raison du succès de leurs économies importantes à générer de nouveaux millionnaires, bien que le ralentissement de la croissance de la richesse en Chine ces dernières années pourrait faire en sorte que des pertes durables deviennent plus néfastes au fil du temps. Comme c'est le cas de nombreux autres pays en développement, notamment le Brésil, le Vietnam, l'Afrique du Sud et le Nigeria, les millionnaires indiens quittent souvent le sous-continent à la recherche d'un meilleur style de vie, d'environnements plus sûrs et plus propres, et d'un accès à des services de santé et d'éducation de qualité supérieure. Par ailleurs, les menaces régionales et l'incertitude quant à la position de l'Amérique en matière de sécurité après une victoire potentielle de Trump lors de l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis en novembre signifient que la Corée du Sud et Taïwan continuent de voir des sorties nettes de personnes fortunées."

L'augmentation de la migration des millionnaires alimente un boom correspondant dans le secteur de la migration des investissements. Henley & Partners a reçu des niveaux records de demandes de renseignements sur les programmes de résidence et de citoyenneté par investissement au cours des 12 derniers mois de la part de près de 200 pays différents. Les deux principales nationalités qui stimulent actuellement la demande sont les Américains et les Indiens, les Britanniques, les Philippins et les Sud-Africains restant dans le Top 10 comme ils l'ont fait au cours des cinq dernières années.

