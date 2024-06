Millionäre in Bewegung: Wohin werden die Wohlhabenden der Welt im Jahr 2024 abwandern?

LONDON, 18. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Es wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich im Jahr 2024 einen beispiellosen Nettoverlust von 9.500 Millionären verzeichnen wird - nach China der zweitgrößte Verlust weltweit und mehr als doppelt so viele wie die 4.200, die das Land im letzten Jahr verlassen haben, was nach dem Exodus von 1.600 HNWIs im Jahr 2022 ebenfalls rekordverdächtig war. Im dritten Jahr in Folge werden die VAE voraussichtlich den ersten Platz als weltweit führender Wohlstandsmagnet einnehmen. Es wird erwartet, dass bis zum Ende des Jahres eine rekordverdächtige Zahl von 6.700 wohlhabenden Migranten in die Emirate ziehen wird, die durch den starken Zustrom aus dem Vereinigten Königreich und Europa noch verstärkt wird.

Der Henley Private Wealth Migration Report 2024, der heute von der internationalen Beratungsfirma für Investitionsmigration Henley & Partners veröffentlicht wurde, enthält die wichtigsten prognostizierten Zu- und Abwanderungen von Millionären weltweit sowie die W15 Rangliste der 15 Länder mit den meisten Millionären, Centi-Millionären und Milliardären weltweit.

China ist wieder auf dem besten Weg, der größte Millionärsverlierer weltweit zu werden, mit einem erwarteten Nettoabgang von 15.200 HNWIs in diesem Jahr (verglichen mit 13.800 im Jahr 2023), während Indien seinen Vermögensexodus eingedämmt hat und auf den dritten Platz nach dem Vereinigten Königreich zurückgefallen ist, mit nur 4.300 Millionären, die das Land im Jahr 2024 verlassen sollen (verglichen mit 5.100 im letzten Jahr). In Südkorea wird ein Anstieg der Abwanderung von HNWI erwartet, mit einem prognostizierten Verlust von 1.200 Millionären (verglichen mit 800 im Jahr 2023), während der Tsunami von Millionären, die nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges aus Russland geflohen sind, mit nur 1.000 prognostizierten Abwanderungen in diesem Jahr abzuflauen scheint (verglichen mit 8.500 im Jahr 2022 und 2.800 im Jahr 2023).

Dominic Volek, Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, ist der Meinung, dass das Jahr 2024 einen Wendepunkt in der globalen Vermögensverlagerung darstellen wird: "Es wird erwartet, dass in diesem Jahr weltweit noch nie dagewesene 128.000 Millionäre ihren Wohnsitz verlagern und damit den bisherigen Rekord von 120.000 aus dem Jahr 2023 übertreffen werden. Während die Welt mit einem perfekten Sturm geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialer Umwälzungen zu kämpfen hat, stimmen die Millionäre in Rekordzahlen mit den Füßen ab".

VAE bleiben der weltweit führende Millionärsmagnet

Mit ihrer Null-Einkommenssteuer, goldenen Visa, ihrem luxuriösen Lebensstil und ihrer strategischen Lage haben sich die VAE als weltweit führendes Ziel für einwandernde Millionäre etabliert und werden voraussichtlich fast doppelt so viele Millionäre anziehen wie ihr nächster Konkurrent, die USA, für die im Jahr 2024 ein Nettozustrom von 3.800 Millionären prognostiziert wird.

Singapur belegt auch in diesem Jahr den 3rd Platz mit einem Nettozustrom von 3.500 Personen, während die immer wieder beliebten Ziele für auswandernde Millionäre, Kanada und Australien, auf den 4th und 5th Plätzen mit einem Nettozustrom von 3.200 bzw. 2.500 Personen folgen. Die europäischen Favoriten Italien (+2.200), die Schweiz (+1.500), Griechenland (+1.200) und Portugal (+800) schaffen es in diesem Jahr alle in die Top 10 der Nettomillionärszuwanderung, ebenso wie Japan, das auf dem besten Weg ist, 400 wohlhabende Zuwanderer aufzunehmen, was zum Teil auf einen sich beschleunigenden Trend chinesischer HNWIs zurückzuführen ist, die nach dem Kovid begonnen haben, nach Tokio zu ziehen.

Die anderen großen Millionärsverlierer im Jahr 2024

Neben China, dem Vereinigten Königreich, Indien, Südkorea und Russland werden die verbleibenden Plätze in der Top-10-Rangliste der Millionärsabwanderung von Brasilien eingenommen, wo in diesem Jahr mit einem Millionärsabfluss von 800 Personen gerechnet wird, gefolgt von Südafrika (-600), Taiwan (-400) sowie Vietnam und Nigeria, wo jeweils 300 Millionäre abwandern werden.

Aber wie Dr. Hannah White OBE, Direktorin und CEO des Institute for Government in London, betont, verlassen die HNWIs diese anderen Länder aus ganz anderen Gründen als das Vereinigte Königreich: "Sowohl China als auch Indien verzeichnen hohe Nettoabflüsse, weil ihre großen Volkswirtschaften erfolgreich neue Millionäre hervorbringen, auch wenn das verlangsamte Vermögenswachstum in China in den letzten Jahren bedeuten könnte, dass die anhaltenden Verluste mit der Zeit schädlicher werden. Wie viele andere Entwicklungsländer, insbesondere Brasilien, Vietnam, Südafrika und Nigeria, verlassen auch indische Millionäre den Subkontinent häufig auf der Suche nach einem besseren Lebensstil, einer sichereren und saubereren Umwelt und dem Zugang zu erstklassigen Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen. Andernorts führen regionale Bedrohungen und die Unsicherheit über die sicherheitspolitische Haltung Amerikas nach einem möglichen Sieg Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 dazu, dass Südkorea und Taiwan weiterhin Nettoabflüsse von HNWI verzeichnen."

Der Anstieg der Zuwanderung von Millionären führt zu einem entsprechenden Boom im Bereich der Investitions Migration . Henley & Partners hat in den letzten 12 Monaten eine Rekordzahl von Anfragen zu Residenz und Staatsbürgerschaft durch Investitionsprogramme aus fast 200 verschiedenen Ländern erhalten. Die beiden wichtigsten Nationalitäten, die derzeit die Nachfrage ankurbeln, sind Amerikaner und Inder, während Briten, Filipinos und Südafrikaner wie schon in den letzten fünf Jahren unter den Top 10 bleiben.

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung.