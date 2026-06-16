Milionários em movimento: vencedores, perdedores e a competição global pela riqueza em 2026

LONDRES, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Singapura, Itália, Suíça, Grécia, Hong Kong e Nova Zelândia estão emergindo como alguns dos destinos mais atraentes para riqueza internacional móvel em 2026, enquanto Reino Unido, Alemanha, França, Noruega e Coreia do Sul enfrentam crescentes pressões competitivas, à medida que reformas tributárias, incerteza fiscal e mudanças de políticas levam indivíduos e famílias ricas a reavaliar suas opções.

Ao mesmo tempo, dois focos de mobilidade parecem destinados a remodelar a geografia da riqueza global este ano: os EUA , o maior mercado de riqueza privada do mundo e criador de nova riqueza, também estão gerando demanda recorde por opcionalidade de residência e cidadania, à medida que americanos ricos buscam diversificação internacional em números sem precedentes; e o Golfo, onde o conflito em curso está testando a resiliência dos centros emergentes de riqueza da região, particularmente os Emirados Árabes Unidos — o principal destino da migração milionária nos últimos dois anos —, o que motivou uma nova fase de planejamento de contingência entre seus residentes internacionalmente móveis.

Essas descobertas estão entre os principais insights do Relatório de Migração de Patrimônio Privado (Henley Private Wealth Migration Report 2026) , que identifica uma crescente mudança do planejamento tradicional de realocação, à medida que os mais ricos do mundo constroem cada vez mais "portfólios soberanos" de direitos de residência, cidadanias investimentos e interesses comerciais em várias jurisdições.

Somente nos primeiros cinco meses de 2026, a Henley & Partners recebeu candidaturas de 86 nacionalidades em 47 programas de migração de investimentos. Mais de 28% dos candidatos atualmente vivem fora do país de nacionalidade, ressaltando uma característica definidora do cenário de riqueza atual: os HNWIs e suas famílias estão cada vez mais estruturando suas vidas em diversas jurisdições, em vez de permanecerem vinculados a um único país.

"Durante grande parte do século passado, os governos podiam, em grande parte, tratar seus residentes mais ricos como um ativo relativamente fixo — enraizado em negócios, laços familiares e mobilidade internacional limitada. Essa suposição está se tornando cada vez mais ultrapassada ", afirma Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners. "Como resultado, as jurisdições estão competindo não apenas pelo capital, mas também pelos empreendedores, investidores, empresários e indivíduos qualificados que impulsionam o crescimento econômico, inovação, emprego e prosperidade."

Um novo arcabouço para entender a mobilidade de riqueza

A edição de 2026 marca a evolução mais significativa do Relatório de Migração de Patrimônio Privado da Henley desde seu lançamento.

Enquanto edições anteriores focavam principalmente em estimativas de migração milionária e fluxos direcionais de riqueza, o relatório deste ano apresenta o Global Wealth Mobility Framework — um novo modelo analítico desenvolvido pela Henley & Partners para avaliar a competitividade estrutural das jurisdições na atração, retenção e apoio à riqueza internacionalmente móvel.

O quadro avalia os países em uma variedade de fatores, incluindo tributação, caminhos de migração de investidores, qualidade de vida, estado de direito, inclusão familiar, estabilidade geopolítica e mobilidade de capital, gerando uma Pontuação de Competitividade de Mobilidade de Riqueza para cada mercado. O relatório também inclui uma série de destaques políticos que examinam como essas forças estão remodelando a migração de riqueza privada em todo o mundo.

"A riqueza mais móvel do mundo está tomando decisões jurisdicionais da mesma forma que fundos soberanos alocam as carteiras — diversificando entre climas, sistemas de governança e zonas geopolíticas para se proteger contra choques que nenhum de nós pode prever totalmente", declara Dr. Parag Khanna, fundador e CEO da AlphaGeo.

Líderes Globais de Mobilidade de Riqueza e Mercados Sob Pressão

O relatório identifica um grupo de jurisdições que demonstram posicionamento estrutural particularmente forte em 2026 para atrair, reter e apoiar riqueza internacionalmente móvel.

Entre os destaques estão Singapura (com uma Pontuação de Competitividade em Mobilidade Patrimonial de 79,5 em 100) e a Nova Zelândia (75,8). Um segundo grupo de fortes desempenhos inclui as Ilhas Cayman (74,3), Chipre (73,5), Holanda (72,8), Portugal (72,5), Itália (72,3) e Bermudas (72,0), e o relatório também destaca o Uruguai (71,8), Letônia (71,7), Panamá (71,5), Hong Kong (71,2), Suíça (70,8), Grécia (70,5), Costa Rica (70,2) e Mônaco (70,0) como jurisdições de mobilidade de riqueza altamente competitivas.

Entre os classificados como 'Jurisdições Competitivas Sob Pressão' estão Alemanha (69,7), Noruega (69,0), Reino Unido (68,3), Coreia do Sul (66,2) e França (65,7).

"A migração de alto patrimônio líquido é o canário na mina de carvão para a política econômica", afirma Douglas McWilliams, fundador do Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial (Cerb) do Reino Unido. "Se pessoas ricas estão deixando um país em massa, você pode ter certeza razoável de que a política econômica do país não está funcionando."

O relatório também destaca um grupo de jurisdições que enfrentam desafios de mobilidade estrutural de riqueza mais persistentes, incluindo Brasil (64,2), China (60,5), Rússia (58,7), Índia (56,5), Irã (45,8), Líbano (45,5) e Nigéria (43,0).

Os paradoxos da mobilidade de riqueza dos EUA e dos Emirados Árabes Unidos

Com uma Pontuação de Competitividade de Mobilidade de Riqueza de apenas 62,3, os EUA ocupam uma posição única no quadro. A América continua sendo o maior motor de criação de riqueza, empreendedorismo e formação de capital, mas também é o maior mercado de fonte única da Henley & Partners. As solicitações de cidadãos dos EUA dobraram em 2025 em comparação com o ano anterior e permanecem elevadas em 2026. Apenas 7% dos pedidos de cidadãos dos EUA são originários de americanos que vivem fora do país, destacando que a demanda está sendo impulsionada predominantemente por residentes dos EUA, e não por expatriados.

Apesar das recentes tensões regionais, os Emirados Árabes Unidos alcançaram uma impressionante Pontuação de Competitividade de Mobilidade de Riqueza de 85,3, uma das mais altas do quadro, refletindo sua força em competitividade tributária, acesso de investidores, inclusão familiar, segurança, conectividade e caminhos de residência de longo prazo.

No entanto, a Henley & Partners registrou um aumento de 41% nas consultas de indivíduos baseados nos Emirados Árabes Unidos entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, enquanto os pedidos de residência ou cidadania alternativa aumentaram 29% no mesmo período.

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FONTE Henley & Partners