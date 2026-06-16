Les millionnaires en mouvement : les gagnants, les perdants et la course mondiale à la richesse en 2026

LONDRES, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Singapour, l'Italie, la Suisse, la Grèce, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande s'imposent comme certaines des destinations les plus attractives pour les fortunes internationales en 2026, tandis que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Norvège et la Corée du Sud sont confrontés à des pressions croissantes en matière de compétitivité, les réformes fiscales, l'incertitude budgétaire et les changements de politique incitant les particuliers et les familles fortunés à réévaluer leurs options.

Parallèlement, deux éléments clés en matière de mobilité devraient redessiner la répartition de la richesse mondiale cette année : les États-Unis, le plus grand marché mondial de la gestion de fortune privée et créateur de nouvelle richesse, génèrent également une demande record pour les modalités de résidence et de citoyenneté, alors que les Américains fortunés sont plus nombreux que jamais à rechercher une diversification internationale ; et le Golfe, où le conflit en cours met à l'épreuve la résilience des pôles de richesse émergents de la région, en particulier les ÉAU (principale destination de migration des millionnaires au cours des deux dernières années), ce qui incite ses résidents mobiles à l'échelle internationale à se lancer dans une nouvelle phase de planification de contingence.

Ces conclusions figurent parmi les principaux enseignements tirés du rapport Henley Private Wealth Migration Report 2026, qui met en évidence une tendance croissante à s'éloigner de la planification traditionnelle de la relocalisation, les plus fortunés du monde se constituant de plus en plus des « portefeuilles souverains » composés de droits de résidence, de nationalités, d'investissements et d'intérêts commerciaux répartis dans plusieurs juridictions.

Rien qu'au cours des cinq premiers mois de 2026, Henley & Partners a reçu des demandes émanant de 86 nationalités dans le cadre de 47 programmes d'immigration par investissement. Plus de 28 % des demandeurs vivent actuellement hors de leur pays d'origine, ce qui met en évidence une caractéristique déterminante de l'écosystème patrimonial actuel : les particuliers fortunés et leurs familles organisent de plus en plus leur vie dans plusieurs juridictions plutôt que de rester liés à un seul pays.

« Pendant une grande partie du siècle dernier, les gouvernements pouvaient considérer leurs résidents les plus fortunés comme un capital relativement stable, ancré dans les entreprises, les liens familiaux et une mobilité internationale limitée. » « Cette hypothèse est de plus en plus dépassée », déclare Juerg Steffen, CEO de Henley & Partners. « En conséquence, les juridictions se livrent concurrence non seulement pour attirer les capitaux, mais aussi pour séduire les entrepreneurs, les investisseurs, les chefs d'entreprise et les travailleurs qualifiés qui sont les moteurs de la croissance économique, de l'innovation, de l'emploi et de la prospérité. »

Un nouveau cadre pour comprendre la mobilité de la richesse

L'édition 2026 marque l'évolution la plus importante du rapport Henley sur la migration des fortunes privées depuis son lancement.

Alors que les éditions précédentes se concentraient principalement sur les estimations relatives à la migration des millionnaires et sur les flux de richesse, le rapport de cette année présente le Global Wealth Mobility Framework, un nouveau modèle analytique développé par Henley & Partners afin d'évaluer la compétitivité structurelle des juridictions en matière d'attraction, de fidélisation et de soutien de la richesse mobile à l'échelle internationale.

Ce cadre d'évaluation examine les pays à l'aune d'une série de facteurs, notamment la fiscalité, les possibilités de migration pour les investisseurs, la qualité de vie, l'État de droit, l'intégration familiale, la stabilité géopolitique et la mobilité des capitaux, afin d'établir un indice de compétitivité en matière de mobilité du patrimoine pour chaque marché. Le rapport comprend également un ensemble de faits saillants de politique qui examinent comment ces facteurs redéfinissent les flux de migration de la fortune privée à travers le monde.

« Les fortunes les plus mobiles au monde prennent leurs décisions en matière de juridiction de la même manière que les fonds souverains gèrent leurs portefeuilles : en se diversifiant entre différents climats, systèmes de gouvernance et zones géopolitiques afin de se prémunir contre des chocs qu'aucun d'entre nous ne peut pleinement prévoir », explique Parag Khanna, fondateur et CEO d'AlphaGeo.

Les leaders mondiaux de la mobilité patrimoniale et des marchés sous pression

Le rapport identifie un groupe de juridictions qui, en 2026, bénéficieront d'un positionnement structurel particulièrement solide pour attirer, retenir et accompagner les capitaux mobiles à l'échelle internationale.

Parmi les pays qui se distinguent dans le classement figurent Singapour (avec un score de compétitivité en mobilité patrimoniale de 79,5 sur 100) et la Nouvelle-Zélande (75,8). Un deuxième groupe de pays très performants comprend les îles Caïmans (74,3), Chypre (73,5), les Pays-Bas (72,8), le Portugal (72,5), l'Italie (72,3) et les Bermudes (72,0). Le rapport met également en avant l'Uruguay (71,8), la Lettonie (71,7), le Panama (71,5), Hong Kong (71,2), la Suisse (70,8), la Grèce (70,5), le Costa Rica (70,2) et Monaco (70,0) comme des juridictions hautement compétitives en matière de mobilité patrimoniale.

Parmi les pays classés dans la catégorie « Juridictions compétitives sous pression », on trouve l'Allemagne (69,7), la Norvège (69,0), le Royaume-Uni (68,3), la Corée du Sud (66,2) et la France (65,7).

« La migration des particuliers fortunés est le signe avant-coureur d'une crise pour la politique économique », déclare Douglas McWilliams, fondateur du Centre for Economics and Business Research au Royaume-Uni. « Si les riches quittent un pays en masse, on peut raisonnablement en conclure que la politique économique de ce pays ne fonctionne pas. »

Le rapport met également en évidence un groupe de juridictions confrontées à des défis structurels plus persistants en matière de mobilité de la richesse, notamment le Brésil (64,2), la Chine (60,5), la Russie (58,7), l'Inde (56,5), l'Iran (45,8), le Liban (45,5) et le Nigeria (43,0).

Les paradoxes de la mobilité patrimoniale aux États-Unis et aux Émirats arabes unis

Avec un indice de compétitivité en mobilité patrimoniale de seulement 62,3, les États-Unis occupent une place à part dans ce cadre. Les États-Unis restent le principal moteur de la création de richesse, de l'esprit d'entreprise et de la formation de capital, mais ils constituent également le plus grand marché d'origine pour Henley & Partners. Le nombre de demandes émanant de ressortissants américains a doublé en 2025 par rapport à l'année précédente et reste élevé en 2026. Seuls 7 % des demandes émanant de citoyens américains proviennent d'Américains résidant à l'étranger, ce qui montre clairement que la demande est très majoritairement le fait de résidents américains plutôt que d'expatriés.

Malgré les récentes tensions régionales, les ÉAU ont obtenu un impressionnant score de compétitivité en matière de mobilité patrimoniale de 85,3, l'un des plus élevés du classement, ce qui témoigne de ses atouts en matière de compétitivité fiscale, d'accès des investisseurs, d'intégration des familles, de sécurité, de connectivité et de possibilités de résidence à long terme.

Cependant, Henley & Partners a enregistré une hausse de 41 % des demandes de renseignements émanant de personnes résidant aux ÉAU entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, tandis que les demandes de résidence ou de citoyenneté alternatives ont augmenté de 29 % au cours de la même période.

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